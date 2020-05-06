Москва, , 17:54 — REGNUM Российские банки получили 35 тысяч обращений о реструктуризации кредитов от предприятий малого и среднего бизнеса и 146 тысяч таких обращений от физических лиц. Об этом сообщил 6 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у президента России по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Министр напомнил, что банки предоставляют кредитные каникулы организациям и гражданам, столкнувшимся с падением доходов более чем на 30% на фоне эпидемии коронавируса.

«В настоящий момент число обращений субъектов малого и среднего предпринимательства в банки по реструктуризации или отсрочке в соответствии с данным федеральным законом составило 35 тысяч», — сказал Решетников, отметив, что 60% из этих заявок уже одобрено, фактически проведено 14 тысяч реструктуризаций.

Глава Минэкономразвития также сообщил, что из 146 тысяч аналогичных заявок, поступивших от физических лиц, на сегодняшний день ободрено 64 тысячи, уже предоставлено 16 тысяч отсрочек и реструктуризаций по кредитам.