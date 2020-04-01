Москва, , 12:44 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля. Физлицо, индивидуальный предприниматель (ИП), а также предприниматель в сфере малого или среднего бизнеса, работающий в одной из отраслей, определенной правительством РФ, может до 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора.

На «каникулы» уйдут не все

На кредитные каникулы можно рассчитывать при ряде условий: размер кредита (займа), предоставленного по договору, «не превышает максимальный размер, установленный правительством РФ для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться с требованием к кредитору о предоставлении льготного периода, в случае такого установления». При этом максимальный размер кредита «может быть установлен правительством РФ в абсолютном значении и (или) в относительном значении в зависимости от дохода заемщика с учетом региональных особенностей».

Еще одно условия для «каникул» — снижение дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков по кредитному договору (договору займа) за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом заемщика (совокупным среднемесячным доходом заемщиков) за 2019 год.

Правительство РФ вправе определить методику расчета среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков). При этом предусматривается право кредитора запросить документы, подтверждающие соблюдение указанного условия у заемщика. В этом случае заемщик обязан представить указанные документы не позднее 90 дней после дня представления им кредитору требования, а также в ФНС России, Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.

В требовании заемщика может предусматриваться приостановление исполнения своих обязательств либо уменьшение размера платежей в течение льготного периода (срока, определенного заемщиком).

При этом законом в течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пени). Однако сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму кредита (займа), не уплаченные заемщиком до установления льготного периода, фиксируются и уплачиваются.

Срок «каникул» и досрочное погашение

Кредитные каникулы предоставляются на срок не более полугода, заемщик сам может определить «каникулярный» период. Однако для физлиц и ИП дата начала льготного периода не может отстоять более чем на 14 дней, предшествующих обращению с указанным требованием, а по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, — более чем на 1 месяц, предшествующий обращению с указанным требованием. Для представителя малого или среднего бизнеса дата начала льготного периода не может быть установлена ранее дня направления заемщиком требования.

Если заемщик не определил период каникул, то они считаются шестимесячными, а датой начала льготного периода считается дата направления требования заемщика кредитору.

Банк максимум в течение пяти дней рассматривает заявление и направляет заемщику уведомление об изменении условий кредитного договора (договора займа).

Условия кредитного договора (договора займа) считаются измененными со дня направления кредитором заемщику уведомления. Кредитор обязан направить заемщику уточненный график платежей по кредитному договору (договору займа) не позднее окончания льготного периода.

В случае неполучения заемщиком от кредитора в течение десяти дней после дня направления требования, уведомления от кредитора (для заемщика — физического лица, индивидуального предпринимателя — также отказа в удовлетворении его требования) льготный период считается установленным со дня направления заемщиком требования кредитору, если иная дата начала льготного периода не указана в требовании заемщика.

После установления льготного периода приостанавливается предоставление кредитором денежных средств заемщику на весь срок действия льготного периода.

В законе также прописано, что заемщик имеет право в любой момент времени в течение льготного периода прекратить действие «каникул», а также досрочно погасить сумму (часть суммы) кредита (займа) без прекращения льготного периода.