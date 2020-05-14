Москва, , 08:27 — REGNUM Роспотребнадзор совместно с Минфином РФ разработал для граждан памятку об условиях кредитных каникул в период пандемии коронавируса. Памятка размещена на сайте Роспотребнадзора.

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Жителям России напомнили, что кредитные каникулы можно получить для ипотеки, автокредита и потребительского кредита. Отмечается, что на один кредит получить кредитные каникулы только один раз.

Также заемщик может сам установить срок каникул, они могут длиться 1−6 месяцев. Заявление на кредитные каникулы можно подать до 30 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, кредитные каникулы с учётом обозначенных правительством лимитов доступны большинству граждан, взявших небольшие потребительские кредиты.

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