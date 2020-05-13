13 мая 2020 | Время чтения 8 мин

Какие меры поддержки бизнеса из-за режима самоизоляции действуют в России: обзор по состоянию на 13 марта 2020 года

Илья Иванов, , 23:16 — REGNUM На фоне эпидемии коронавируса в России заработали меры, направленные на поддержку деятельности коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. 10 марта правительство России отчиталось о выделении 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса (МСП).

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Субсидии

1 мая 2020 года Федеральная налоговая служба России (ФНС) запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям в рамках мер поддержки экономики на время эпидемии коронавируса. Выплаты производятся согласно постановлению правительства от 24 апреля 2020 года №576.

Для организаций, то есть, например, предприятий среднего и малого бизнеса, субсидия вычисляется по формуле: минимальный размер оплаты труда (12 тыс. 130 рублей), умноженный на число сотрудников в организации, которые работали в организации по состоянию на март 2020 года.

Для индивидуальных предпринимателей (ИП) субсидия вычисляется по этой же формуле, однако к численности сотрудников добавляется ещё один человек — сам индивидуальный предприниматель. Таким образом, в случае, если индивидуальный предприниматель не пользуется услугами наёмных работников, то ему будет выплачиваться только 12 тыс. 130 рублей месяц.

Кому положено?

Помощь предоставляется организации или индивидуальному предпринимателю, как минимум, при выполнении двух критериев: если юридическое лицо или ИП включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года, а также если основной вид деятельности организации или ИП входит в перечень наиболее пострадавших отраслей.

К таким отраслям, например, отнесены авиа‑ и автоперевозки, культура и организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание и розничная торговля непродовольственными товарами, деятельность в сфере туризма, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения, выставочный бизнес, сфера предоставления бытовых услуг населению и здравоохранение.

Этих двух условий, однако, для получения помощи ещё недостаточно.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ключевое требование к организациям и ИП состоит в том, чтобы их штат сотрудников в апреле и мае 2020 года составлял не менее 90% от численности трудового коллектива по состоянию на март 2020 года.

Важным условием получения помощи является вовремя представленная отчётность СЗВ-М (сведения о застрахованных лицах) за март 2020 года. До 15 мая и до 15 июня она должна быть сдана в Пенсионный фонд России за апрель и май 2020 года соответственно.

Существует условие по задолженности: так, по состоянию на 1 марта 2020 года организация или ИП не должны иметь долгов по налогам и страховым взносам на сумму более 3 тыс. рублей.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Разумеется, бизнес не должен проходить процедуру ликвидации или банкротства, и в отношении него не должно быть принято решение о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Проверить право на получение субсидии можно с помощью специального сервиса на сайте налоговой службы России — для этого предпринимателю достаточно ввести ИНН юридического лица. Кроме того, можно проверить по ИНН или ОГРН информацию о лицах, отнесённых к отраслям, наиболее пострадавшим в условиях коронавирусной инфекции, воспользовавшись дополнительным сервисом на сайте ФНС России.

Как получить?

Заявление на субсидию можно подать через личный кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя на сайте Федеральной налоговой службы России в разделе «Сервисы» — там потребуется только уточнить реквизиты счёта, куда затем будут перечислена субсидия, и подписать заявление квалифицированной электронной подписью.

Эмблема ФНС России

Заявление затем можно направить в электронном виде, или по почте в налоговый орган по месту нахождения организации или места жительства ИП. Все заявления попадают в единый реестр, проверить ход рассмотрения документа можно через личный кабинет или сервис проверки права на получение проверки.

Заявление должно быть рассмотрено в течение трёх рабочих дней. О выплате налогоплательщика уведомят в личном кабинете или по почте по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя.

Как пояснили на сайте ФНС, сроки выплаты субсидии зависят от того, насколько быстро предприниматели смогли предоставить отчётность за апрель и май в Пенсионный фонд.

Важно иметь в виду, что, по общему правилу, если заявление получено в первой половине месяца, то деньги поступят после 18-го числа месяца, следующего за тем, за который предоставляется субсидия.

Льготные кредиты и госгарантии

Помимо прямых субсидий в настоящее время действует ряд иных инструментов поддержки. 17 апреля Госдумой был принят закон, согласно которому предприятия теперь могут получить кредит для финансирования фонда заработной платы в размере МРОТ над одного сотрудника под государственные гарантии. Позже перечень предприятий, имеющих право на льготные кредиты, был расширен.

В настоящее время кредиты на зарплаты могут получить пострадавшие компании и индивидуальные предприниматели из списка пострадавших отраслей — до 1 октября на срок до года. При этом первые полгода ставка по кредиту составляет 0%, а затем увеличивается до 4%.

При этом, как ранее указывал президент России Владимир Путин, с 1 июня планируется запуск программы кредитования с возможным погашением кредита за государственный счет (в полном объёме при сохранении 90% коллектива сотрудников и наполовину — при сохранении 80%).

Проверки и отчётность

Для предпринимателей предусмотрены и послабления в сфере контрольно-надзорных мероприятий. Отныне приостановлены проверки организаций среднего и малого бизнеса вплоть до конца 2020 года (закон подписан президентом России Владимиром Путиным 1 апреля).

Владимир Путин Kremlin.ru

Из формулировки закона следует, что в перспективе «при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах» правительство России может ввести мораторий на возбуждение подаваемыми кредиторами дел о банкротстве. Сроки моратория зависят от решения властей.

Власти предусмотрели также перенос сроков сдачи некоторой отчётности согласно постановлению №409 от 2 апреля 2020 года.

Так, на три месяца был продлён срок представления налоговых деклараций — за исключением налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость.

Продление коснулось также налоговых расчётов о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, расчётов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговыми агентами, расчётов по авансовым платежам и финансовой отчётности, срок подачи которых приходится на март, апрель и май 2020 года.

Что касается представления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и расчётов по страховым взносам за первый квартал 2020 года, то здесь срок был увеличен до 15 мая 2020 года (при этом продление сроков не означает продление срока уплаты налогов, если срок уплаты налогов установлен не позднее даты представления деклараций).

Разрешительные документы и платежи

На период эпидемии государство разрешило не переоформлять разрешительные документы, такие как лицензии и аккредитации, несмотря на истечение сроков действия — он будет продлён в автоматическом режиме на 12 месяцев.

Перечень таких лицензий, срок действия которых истекает в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года, прописывается в постановлении правительства №440. В их числе — лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной продукции, на оказание услуг связи, частной охранной деятельности и некоторые другие.

Для предприятий отраслей, наиболее пострадавших на фоне коронавирусной инфекции, предусматривается отсрочка арендных платежей. Как указывается в соответствующем законе, по договорам аренды, заключенным до принятия в 2020 году на территории субъекта РФ решения о введении режима повышенной готовности, в течение месяца со дня обращения арендатора арендодатель должен заключить дополнительное соглашение об отсрочке уплаты арендной платы.

Ранее правительство России предусмотрело отсрочки по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью их постепенного погашения в течение года. Однако 11 мая президент России Владимир Путин сообщил о полном списании платежей за второй квартал 2020 года, за исключением НДС, для организаций из пострадавших отраслей и индивидуальных предпринимателей.

Меры на июнь

11 марта президент России Владимир Путин заявил о расширении мер поддержки экономики с 1 июня — в том числе они коснулись и коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.

Так, как уже было указано, будет расширена кредитная программа поддержки занятости — по формуле один МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев и сроком погашения первого апреля 2021 года.

Конечная ставка для получателей составит 2%, остальное субсидирует государство. При этом проценты не обязательно платить каждый месяц, а на 85% кредит будет обеспечен госгарантией. Предусматривается погашение кредита за государственный счет (в полном объёме при сохранении 90% коллектива сотрудников и наполовину — при сохранении 80%).

Во-вторых, полностью будут списаны налоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года, за исключением НДС для индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО. Для индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей планируются отдельные меры в виде налогового вычета в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов.