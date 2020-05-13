13 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Александр Тищенко, , 14:39 — REGNUM С начала пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции именно медицинские работники оказались на передовой борьбы с вирусом. Переработка (пусть и добровольная), тяжёлые условия работы, отсутствие финансовых стимулов — всё это потребовало незамедлительной реакции от руководства страны в виде стимулирования врачей. Такой стимул последовал: президент РФ Владимир Путин ввёл в действие ряд мер по поддержке медработников. О том, кто, как и когда получит поддержку — в материале ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Поддержка всех

Уже 8 апреля в ходе совещания с главами регионов Владимир Путин заявил о необходимости ввести дополнительные выплаты для медперсонала за особые условия труда и повышенную нагрузку. Так, для врачей, работающих с пациентами, которые заразились коронавирусом, соответствующая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медперсонала эта доплата предусмотрена на сумму в 50 тысяч рублей, а для младшего — 25 тысяч рублей в месяц. Не остались без поддержки и врачи скорой помощи, для которых предусмотрена выплата в 50 тысяч рублей в месяц — по разряду среднего медперсонала. Фельдшеры, медсёстры и водители карет скорых получат по 25 тыс. рублей в месяц.

Для медиков также будут действовать повышенные страховые гарантии — они аналогичны гарантиям для военных.

Соответствующая доплата будет действовать три месяца.

Поддержка от правительства РФ

Спустя несколько дней, 13 апреля, глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что на поддержку медиков, борющихся с коронавирусом, дополнительно выделят порядка 50 млрд рублей из бюджета. Так правительство отреагировало на слова главы государства о необходимости поддержки медиков.

Согласно постановлению правительства, данная поддержка, взятая из резервного фонда правительства и направленная Минздраву РФ, распространяется и на ведомственные медицинские учреждения, включая силовые и правоохранительные структуры. Таким образом, помимо рядовых медиков в регионах, субсидии предусмотрены организациям, подведомственным Минздраву, Минобрнауки и Федеральному медико-биологическому агентству.

Выплаты без налогов

Спустя неделю после объявления о первом пакете мер президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что все выплаты, о которых ранее шла речь, не должны облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). По его словам, нужно, чтобы «люди получили их на руки, что называется, чистыми». Соответствующие поручения по изменению нормативно-правовой базы были даны главе Минфина РФ Антону Силуанову.

Волонтёр — тоже человек

В ходе встречи с участниками акции «МыВместе» врач-реаниматолог больницы в Коммунарке попросил президента РФ Владимира Путина распространить меры поддержки медицинских работников на волонтёров. Глава государства согласился с предложением врача и вспомнил свой визит в больницу в Коммунарке, где, по его словам, волонтёры работали наравне с медиками.

Дополнительные федеральные меры

О новых мерах поддержки Владимир Путин заявил 11 мая в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Согласно его заявлениям, с 15 апреля по 15 июля устанавливается специальная федеральная доплата для медиков и социальных работников. Так, медики, работающие в соцучреждениях, получат доплаты в размере 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, а при работе с пациентами с COVID-19 — 60 тысяч рублей.

В свою очередь, социальные и педагогические работники, а также средний медицинский и административный персонал смогут получить суммы в 25 тысяч рублей, а при работе с заболевшими COVID-19 — 35 тысяч рублей. Выплата для младшего персонала составит 15 тысяч рублей и 20 тысяч рублей соответственно, для технического персонала — 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей соответственно.

Регионы — на контроле президента

Еще в апреле медики жаловались, что далеко не все получают обещанные главой государства деньги. Владимир Путин подверг критике региональные власти за то, что на местах всё ещё не получили доплаты, предусмотренные федеральными властями: «По имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая, указанные выплаты существуют только в 56 субъектах федерации, а получили их на руки 56 тыс. человек. А это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены выплаты».

Глава государства пообещал держать данный вопрос на контроле, а также потребовал выплатить положенные медикам деньги за апрель до 15 мая.

Крупнейший пакет поддержки

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания 13 мая призвал сделать все возможное, «чтобы труд и риск медиков были оплачены вовремя». При этом он подчеркнул, что регионы должны сразу доводить средства на выплаты до медперсонала, а не ждать даты зарплаты.

Мишустин также подчеркнул, что введённый в действие президентом РФ пакет мер по поддержке экономики и граждан, в том числе и медиков, станет самым дорогим из принятых на данный момент.