Москва, , 07:18 — REGNUM В Москве продлили срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий в связи с действующим в столице режимом повышенной готовности. Как заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, срок приема увеличат на то же количество дней, что по указу президента были объявлены нерабочими в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Недавно правительство Москвы утвердило новые субсидии для социальных предприятий. Они позволяют возместить до миллиона рублей расходов на покупку и лизинг оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам», — пояснила Сергунина, уточнив, что этим видом поддержки смогут воспользоваться около 30 тысяч столичных компаний.

Подать заявку на включение субъекта малого или среднего бизнеса в перечень социальных предприятий можно, направив письмо на адрес social@mbm.ru. Также есть возможность обратиться лично в Департамент предпринимательства и инновационного развития (Романов переулок, дом 4, строение 2).

Размер компенсации процентов по кредитам на поддержку и развитие деятельности, а также на приобретение зарубежного оборудования будет равен ключевой ставке ЦБ РФ. Для тех, кто решит оформить заём на приобретение отечественного оборудования, размер компенсации будет больше ключевой ставки ЦБ на 5%.

Решив купить оборудование в лизинг или за счет собственных средств, компании смогут возместить до 35% затрат при работе с отечественным оборудованием и до 25% с импортным.

Кроме того, предоставлена возможность до конца 2020 года компенсировать до 70% затрат на оплату коммунальных услуг.