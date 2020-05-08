Давно устоялось мнение, что автократы и диктаторы обладают преимуществом в ведении войн. В нынешних условиях, когда новый коронавирус распространяется по всему земному шару, есть искушение сказать, что и с пандемиями автократы справляются лучше, поскольку они могут с большей эффективностью добавиться соблюдения жестких мер по противодействию распространению вируса, а также с помощью своей системы наблюдения за гражданами отслеживать тех, с кем контактировал заболевший, пишутДэн Рейтер иАллан С. Стэм в опубликованной 7 мая статье для Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Демократия

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Эти опасения безосновательны, отмечают авторы. Вопреки распространенному мнению, демократические страны демонстрируют большую эффективность в противодействии тем или иным вызовам. По данным исследования Рейтера и Стэма, демократии чаще, чем автократии, выигрывают свои войны: с 1816 по 1987 год демократические государства одерживали победы в около 76% своих войн, тогда как «недемократиям» успех сопутствовал лишь приблизительно в 46% конфликтов. Еще более поразительно то, что демократии редко проигрывают в тех войнах, которые они начинают сами, выигрывая в 93% случаев.

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То, что верно для вооруженных конфликтов, также применимо и для борьбы с эпидемией. Ряд исследований в прошлом показал, что граждане в демократических государствах здоровее, чем люди, живущие в условиях тирании, и что в демократических странах во время эпидемий уровень смертности ниже, чем в диктатурах. В частности, в демократических странах при обнаружении даже небольшого числа заразившихся школы закрывались быстрее, чем в диктатурах.

Health.mil Коронавирус в США

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В своем исследовании авторы обнаружили, что успех в войнах чаще сопутствует демократиям отчасти из-за того, что лидеры таких стран должны переизбираться. Избранные демократическим путем лидеры мотивированы избегать участия в проигрышных войнах, поскольку они знают, что непопулярная политика часто приводит к их отстранению от должности.

Например, как раз поэтому президенты США Барак Обама и Дональд Трамп предприняли шаги по ограничению участия американских войск в войне в Сирии. Безусловно, иногда избираемые лидеры начинают войны, которые оказываются неудачными, как это сделали президент Линдон Б. Джонсон во Вьетнаме и президент Джордж Буш— младший в Ираке. Тем не менее последующая потеря популярности такого лидера служит четким напоминанием их преемникам о необходимости проявлять осторожность.

Из-за этого избранные лидеры реже начинают непродуманные войны. Диктаторам же нечего опасаться того, что их не переизберут. Таким образом, они более склонны начать рискованные войны, которые они могут не выиграть. В частности, лидер Ирака Саддам Хусейн смог подавить внутреннюю оппозицию после своего катастрофического вторжения в Иран в 1980 году и вторжения в Кувейт в 1990 году.

Кроме того, благодаря более совершенным информационным потокам демократиям проще выигрывать войны. Лидеры таких стран могут сделать более взвешенный выбор, потому что открытым дебатам способствуют независимые средства массовой информации, разоблачая плохие идеи и продвигая хорошие. Такая среда открытых дебатов также увеличивает вероятность того, что демократические лидеры возьмут в свой штат квалифицированных советников, иногда даже коренным образом несогласных с ними, которые, в свою очередь, смогут дать им наилучшие рекомендации.

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Например, премьер-министр Индии Индира Ганди предусмотрительно откладывала нападение на Пакистан в 1971 году, пока у нее не появился продуманный военный план, а для операции не сложились необходимые условия. В свою очередь, президент США Джордж Буш — старший в 1990 году провел широкие дебаты среди своих советников, планируя войну против Ирака, которая привела «к одной из самых решительных побед в военной истории».

Джордж Буш — старший

Диктаторы более склонны выступать против открытых обсуждений, потому что они боятся внутриполитических угроз. Они с большей вероятностью будут назначать и продвигать людей безотказных, у которых нет мотивации предоставлять своим лидерам неприкрытую правду, а также неквалифицированных, которые не смогут дать им компетентного совета.

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Те же характеристики, которые помогают демократиям выигрывать войны, могут помочь им справиться с такими проблемами, как пандемия. Демократические лидеры, которые принимают неэффективные меры против смертельного патогена, сильно рискуют быть отстраненными от власти и, таким образом, с большей вероятностью пойдут на решительные шаги. У диктаторов же больше шансов удержаться у власти в случае, если принятые ими меры оказались недостаточно эффективными, следовательно, они не сталкиваются с необходимостью искать новые пути преодоления кризисов, что в случае с пандемией может иметь катастрофические последствия.

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Из-за своего жесткого контроля над информационными потоками диктаторские режимы оказываются неспособными должным образом реагировать на пандемию. В демократических же странах информация стала одним из инструментов борьбы с вирусом, были созданы аналитические центры, разрабатывающие инновационные подходы, разоблачены и раскрыты фальшивые новости, теории заговора и извращенные методы.

Кроме того, к борьбе с коронавирусом присоединились отдельные ученые и компании. Так, медицинская компания Kinsa публикует данные со своих домашних термометров, подключенных к интернету, для точного и быстрого прогнозирования новых очагов коронавируса, тогда как Google помогает распространять информацию о социальном дистанцировании, возможных новых симптомах и других важных событиях.

Shawn Collins Google

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Хотя ряд демократических стран и показал себя крайне эффективно в борьбе с пандемией, в большей способности демократических государств противостоять пандемии многие усомнились из-за США, чей президент Дональд Трамп преуменьшил риски и затянул начало проведения массового тестирования граждан. Тем не менее принятые им впоследствии меры показывают, насколько демократия преуспевает в сдерживании болезней.

Понимая, что результаты ноябрьских выборов зависят от успехов борьбы с болезнью, Трамп начал более серьезно относиться к кризису, вводя ограничения на поездки, поддерживая выделение масштабной экономической помощи и используя Закон об оборонном производстве для стимулирования производства необходимых товаров. В отличие от диктаторов, которые могут подавить оппозицию, демократически избранные лидеры, такие как Трамп, вынуждены реагировать на критику, что в конечном счете может привести к более эффективным мерам сдерживания.

Никто не может с уверенностью предсказать ход этой пандемии, заключают авторы, но ясно одно: избиратели должны и впредь «держать ноги своих лидеров над огнем», чтобы мотивировать их максимально эффективно бороться с вирусом и гибко реагировать на меняющиеся условия. Демократии должны развивать информационные потоки внутри и вне правительства, чтобы стимулировать открытые дебаты о том, какие меры лучше принимать в дальнейшем. Кроме того, нужно предпринять все усилия, чтобы расширение функций государства не пошло во вред демократии.

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Напомним, на 8 мая в США, по данным университета Хопкинса, выявлено более 1 млн 256 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых с начала пандемии скончались более 75,5 тыс. человек.

Морг в США

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По числу выявленных и погибших от коронавирусной инфекции за мировым лидером США следует Великобритания, в которой при выявленных почти 208 тыс. зараженных скончались свыше 30,5 тыс. человек.

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Замыкают же пятерку стран по количеству зараженных Италия (почти 30 тыс. погибших и 215 тыс. инфицированных), Испания (26 тыс. / 221 тыс.) и Франция (25 тыс. / 174 тыс.).