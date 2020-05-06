Париж, , 14:05 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон был предупрежден о рисках, которые представляет собой пандемия коронавируса еще в декабре 2019 года, сообщает 6 мая французское издание.

По информации издания, об опасности вспышки коронавируса Елисейский дворец и МИД республики предупреждал посол Парижа в Пекине. Тем не менее глава внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан и президент остались «глухи» к этим предостережениям.

«Когда в Париж пришла информация о появлении нового вируса было у президента, понимающего свою ответственность, еще была возможность сделать запас масок, тестов и аппаратов ИВЛ», — подчеркнуло издание.

«Тем не менее Макрон не нашел времени, для того чтобы подумать об этом», — добавили в издании.

Напомним, с начала пандемии во Франции было выявлено более 132 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы около 94 тыс. Жертвами пандемии в республике стали свыше 25 тыс. человек.