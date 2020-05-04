30 апреля 2020 года срочно собранные на онлайн-заседание депутаты Одинцовского городского округа, не вдаваясь в излишнюю детализацию, пакетом приняли изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) входящих в городской округ поселений.

Иван Шилов ИА REGNUM Застройка

На законные вопросы представителей оппозиции о том, почему ПЗЗ принимаются комплексно, а главное, не учтены пожелания жителей — не лучше ли было сначала подробно ознакомиться с документом, а потом уже его принимать. Им был дан ответ, что все предложения прорабатывались с областным комитетом по архитектуре и проектировщиками и якобы там, где можно было учесть пожелания, их учли. Поскольку возмущенная тотальной застройкой поймы Москвы-реки жильем и рекреационно-спортивными зонами подмосковная общественность буквально вопиет о том, что пожелания жителей учтены не были, напрашивается вывод, что подмосковные чиновники не имели законной возможности удовлетворить требования граждан.

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Однако есть и более правдоподобная версия происходящего. Так, еще в декабре 2019 года общественность и экологические организации взволновало совместное постановление областного и московского правительств. В нём господа Собянин и Воробьев сошлись на том, что, пока правительство РФ не утвердит положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, они отказываются соблюдать существующее с советских времен водоохранное законодательство. Кроме устроившего все «высокие договаривающиеся стороны» решения «исполнительных комитетов Московского городского и Московского областного советов народных депутатов от 17 апреля 1980 г. N 500−1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП».

Mosreg.ru Сергей Собянин и Андрей Воробьев

После отставки правительства Медведева перестали публиковаться попавшие под «гильотину» нормативные акты, а, в связи с последними событиями, и вовсе стало не до них, поэтому доподлинно установить — отменено ли водоохранное законодательство или нет — пока не представляется возможным. Тем не менее общественность в праве считать, что сие постановление появилось не беспричинно, и существующие нормативы действительно отменены. Разве что, поторопились начальники со своим постановлением, не дождались опубликования очередного пакета отмененных нормативных актов. Но с экологией у нас всегда так, экологи и активисты постоянно сталкиваются с недомолвками и откровенной дезинформацией.

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Так в чем же смысл этих ноу-хау, чем так не угодило существующее законодательство? Смысл, как всегда, прост и вульгарен, и заключается он в неуемных аппетитах застройщиков. Ведь чем ближе к воде строишь, тем дороже продаешь, но, чтобы так строить, нужно максимально сократить санитарно-защитную зону водных объектов. А то, что Москва пьет исключительно воду из поверхностных источников, а мы уже имеем ряд примеров того, как ЖК на десятки тысяч человек сбрасывают свои стоки на рельеф, и вряд ли поверим, что подобное не повторится в отношении подмосковных водохранилищ, Москвы-реки и канала имени Москвы. Ну так это никого не интересует — нужно спасать ставший становым хребтом неуглеродных секторов экономики стройкомплекс, а возможно — и себя не забыть.

Подробности читайте здесь: Отменит ли новое правительство водоохранную «гильотину» Медведева?

Повторюсь, что не видел постановления правительства РФ, отменившего правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, направленные на регулирование зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы. И несмотря на то, что президент в феврале 2020 года утвердил перечень водоохранных поручений, в настоящее время мы имеем то, что имеем. Во-первых, из поручений не следует, что будет сохранена необходимая для таких объектов санитарно-охранная зона, а во-вторых, такой пакет документов за два месяца не пишется. Получается, что московский регион оказался в некоем правовом вакууме, есть лишь совместное постановление Москвы и области, на основании которого и действуют.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

А тут, как говорится, куй «железо пока горячо»: если у граждан — карантин, то у чиновников и девелоперов — проекты встали, и самое время, пока никто не путается под ногами, приступить к их реализации. Именно одной из таких первых ласточек и стали внесенные в ПЗЗ изменения, касающиеся Звенигорода.

Как написал на своей странице в соцсети Facebook бывший председатель совета Московского областного отделения ВООПИиК Евгений Соседов, «В соответствии с этим документом, под тотальную застройку отдаются ВСЕ самые ценные культурные ландшафты, которые удалось спасать от бесконечных нападок ценой колоссальных усилий последние 20 лет: — все поймы Москвы-реки с обеих сторон напротив Саввино-Сторожевского монастыря; — всю пойму между усадьбой Введенское и Верхним Посадом с видом на Городок, запечатленную на полотнах М. Якунчиковой; — заповедные участки с вековыми дубравами в долине реки Сторожки между скитом преподобного Саввы и дер. Дютьково, где творил С. Танеев, которые писал И. Левитан и воспевал А. Пушкин; — парк и всю пойму напротив усадьбы Поречье Медведниковых; — берег реки вокруг дома-музея М. Пришвина в Дунине; Дунинский ландшафтно-археологический комплекс с участком Рубежа обороны Москвы 1941 года и святыми источниками, где создан и функционирует популярный общественный музей-заповедник. — и т.д. Даже в «зоне парков Р-1» допускается застройка 75 процентов территории! Разработчик проекта — Ниипи Градостроительства Московская Область, главный архитектор О. В. Малинова. Документ настолько шокирующий, что сложно подобрать слова для его описания. Полная растерянность, нападение произошло подло, без объявления войны. Публикую фотографии памятников и ландшафтов, которые пойдут под тотальную застройку с его принятием. Спустя 75 лет фашисты все-таки вошли в Звенигород?! Обновление. Вошли. От Кирилла Суворова: ПЗЗ Одинцовского округа приняли. Ковровая застройка всего и всюду. Против проголосовали четыре депутата. Все остальные поля и луга от села Уборы до Звенигорода (на карте белые пятна) уже включены в черту Новой Москвы и тоже подписаны под сплошную застройку».