29 апреля 2020 | Время чтения 2 мин

Игорь Свирин, , 17:32 — REGNUM Удивительно, но факт, даже после вынесенного конституционным судом определения, в котором говорится, что публичные слушания являются лишь способом информирования населения о готовящемся градостроительном решении, а потому принятое на них решение, как не имеющее властно-обязывающего характера, не порождающее непосредственно правовых последствий, не может нарушать чьи-либо права. Столичные власти предпочли воспользоваться случаем и провести их в Активном гражданине (АГ).

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Необходимо отметить, что власти заранее подготовились к подобным мероприятиям. В 2019 году внесли поправки в Градостроительный кодекс Москвы. Внесли в него новую статью, которая позволила проводить публичные слушания в том порядке, который установит правительство Москвы. А тут и случай подвернулся, чтобы опробовать новые форматы.

Об АГ, который оппозиционно настроенные горожане чаще называют «фиктивным гражданином» многое написано, и, несмотря на все заявления столичных властей, претензии к такому способу волеизъявления остаются до сих пор. Вот не верят москвичи в чистоту голосований, и что хочешь с ними, то и делай.

Что же касается самих онлайн-обсуждений, то признаться, масштаб их впечатляет. По проектам реновации онлайн-голосование проходит либо уже завершилось в Пресненском районе, Коптево, Северном Тушино, Фили-Давыдково, Черемушки, Районах Зюзино, Котловка, Кузьминки, Останкинский, Марфино и Нижегородский. Пятиэтажки собираются сносить целыми кварталами, а в некоторых районах и не по одному. Что составляет порядка 340 домов.

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Казалось бы, к чему такая спешка, закончится карантин и можно будет в спокойном и привычном формате провести общественные обсуждения. Зачем оставлять за бортом наиболее активных участников данных мероприятий и, между прочим, тоже москвичей — пенсионеров, ведь не у всех есть компьютеры и смартфоны.

Только ведь и здесь никакого секрета нет. Урбанистическая антиутопия мэра, разрушающая десятилетиями складывающийся уклад жизни, категорически не находит понимания у москвичей. Наиболее ярко это проявляется во время очных обсуждений. Здесь горожане могут выпустить пар, заявить о своем несогласии, а журналисты обязательно об этом расскажут.

Помилуйте, ну к чему все эти скандалы? Раз представился случай, сейчас тихо, мирно, со значительным одобрением пройдут онлайн-обсуждения. После чего можно будет заменить комфортную для человека среду на небоскребы-человейники. Не так ли?

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