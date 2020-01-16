16 января 2020 | Время чтения 4 мин

У нового правительства есть все шансы начать «с чистого листа», и не повторять заблуждений предшественников в такой чувствительной для граждан России области как природоохранное и экологическое законодательство

Игорь Свирин, , 16:13 — REGNUM В конце декабря 2019 года сначала в соцсетях, а потом и в СМИ распространилась информация о том, что в рамках «регуляторной гильотины» будет отменено, как устаревшее, водоохранное законодательство. В первый список нормативных актов, которые перестанут действовать с 1 февраля 2020 года, этот пакет документов не вошел. Однако это не значит ровным счетом ничего, поскольку старое правительство намеревалось избавиться от порядка 20 тысяч потерявших «актуальность» нормативных актов. Корреспондент ИА REGNUM поговорил со специалистами о возможных угрозах жителям Москвы в случае отмены водоохранного законодательства.

Вода diaspors

Так, эколог Сергей Менжерицкий уверен в том, что мы имеем дело с выверенной политикой федеральных властей, нацеленной на создание некоего количества агломераций, одной из которых должна стать Москва и прилегающие области.

«Все это делается лишь для того, чтобы олигархические кланы, которые находятся у власти, делали быстрые и запредельно большие деньги. Главным мотором процесса стал «Стройкомплекс». Мы видим, во что превратился московский регион буквально за последние десять лет, мы видим, какие разрабатываются генеральные планы. Например, Генплан Красногорска предусматривает из города с населением в 10−15 тысяч человек превращение его в мегаполис с миллионным населением. Это политика превращения московского региона в сверхмегаполис с населением порядка 40 млн человек и соответствующим уровнем уплотнительной застройки», — убежден Менжерицкий.

Московская застройка Beskudnikovo.mos.ru

В заключение эколог пояснил, что водоохранные ноу-хау вызваны лишь голым расчетом, ведь чем ближе недвижимость расположена к воде, тем она ликвиднее. Поэтому после отмены советских нормативных актов, регулирующих водоснабжение Москвы, первыми, кто не останутся в накладе — это московские и подмосковные чиновники, лоббирующие интересы близких себе застройщиков. У первых наконец-то появляется возможность застроить еще не освоенные берега Москвы-реки в границах города. Для вторых открываются необъятные водные просторы Подмосковья — берега Канала имени Москвы, подмосковных водохранилищ и прочих водных объектов.[[[picture2]]]

Эксперт по жилищной политике, член союза архитекторов России Юрий Эхин не менее категоричен в оценках. Отмена водоохранных зон для возможной застройки берегов водоемов видится ему логичным шагом по дальнейшему разрушению системы городов, в первую очередь, конечно же, Москвы, но и не только, а и всей страны в целом. И самая большая опасность как-раз и заключается в том, что разрушается выстроенная за долгие годы экологическая защита городов. Тем самым ставится под угрозу жизнь огромного числа людей, проживающих в городах. Это еще более опасно еще и потому, что вся политика нынешних властей как раз и направлена на сосредоточение всего населения страны в крупных и крупнейших городах, таких как Москва.

«Когда эти факторы накладываются друг на друга, мы видим все признаки того, что нас ожидает очень плохой период в жизни. Я не побоюсь резких слов, если скажу, что страну ставят буквально на грань выживания», — считает специалист.

Что касается возможной застройки берегов, то она опасна тем, что застройка вдоль водных артерий не позволяет воде очищаться. Принятые в советское время нормативы были совершенно не случайны: «это научно обоснованная, доказанная всеми возможными способами, отлаженная система, которая позволяла собирать воду, чтобы обеспечивать Москву, в данном случае мы говорим о Москве. Отменой водоохранных постановлений вся эта система перечеркивается, вода не будет очищаться, и тем самым водоснабжение Москвы ставится под вопрос. Воду, которую мы сейчас используем из-под крана невозможно будет пить, в лучшем случае ее можно будет использовать для технических нужд», — уточнил Эхин.

Грязная вода из-под крана hildgrim

В заключение эксперт по ЖКХ отметил, что в случае реализации данного сценария Москва окажется нежизнеспособной, ведь город такого размера и с таким населением не может жить без воды. А также выразил уверенность в том, что берега водоемов непременно будут застраиваться, поскольку интересы застройщиков превалируют над комфортом проживания и безопасностью населения. Так будет продолжаться до тех пор, пока коммерческие интересы в личный карман будут стоять выше интересов общества.

По меньшей мере наивно рассчитывать на то, что вдруг будут обузданы аппетиты «станового хребта» российской экономики, и наступит «золотой век», в котором «Стройкомплекс» будет работать для людей, а не люди жить для девелоперов. А вот подумать о том, надо ли брать на себя ответственность за грозящие серьезными бедствиями действия предшественников, будущему правительству, наверное, стоило бы.