28 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

В правительстве РФ не теряют времени даром, и пока весь мир борется с пандемией, предлагают к обсуждению сокращение охранной зоны вокруг уникального для Москвы природного заказника

Игорь Свирин, , 22:51 — REGNUM Вокруг национального парка «Лосиный остров» вновь разгорается скандал. Правительство Российской Федерации вынесло на общественное обсуждение проект постановления, суть которого заключается в том, чтобы, не называя вещи своими именами, значительно сократить охранную зону заповедника.

Лес Иван Шилов © ИА REGNUM

Дабы не быть голословным, процитирую предыдущее постановление правительства от 19 февраля 2015 года N 138, согласно которому «Пункт 11. Минимальная ширина охранной зоны государственного природного заповедника или национального парка — один километр».

И нынешний проект, в котором предлагается «б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: «11. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий ‎на государственный природный заповедник, национальный парк, расположенный полностью или частично на территории города федерального значения, на прилегающих к нему земельных участках и водных объектах устанавливается свободная от застройки и подлежащая озеленению (местными видами растений) и благоустройству охранная зона, минимальная ширина которой — 150 метров от границы указанных особо охраняемых природных территорий федерального значения».

Прокомментировать инициативу федеральных властей я попросил эксперта общественного экологического совета города Москвы Алину Енгалычеву. По мнению специалиста, «вносимые изменения касаются исключительно Лосиного острова, хотя напрямую это не прописано. Лосиный остров — единственный нацпарк, расположенный частично на территории города федерального значения — Москвы. Напомню, у нас три города федерального значения — Москва, Питер и Севастополь».

Алина Енгалычева Yabloko.ru

Далее Енгалычева поясняет, что «по представлению высшего должностного лица города федерального значения (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти города федерального значения), на территории которого полностью или частично расположен государственный природный заповедник или национальный парк, для указанной особо охраняемой природной территории федерального значения может быть установлена охранная зона шириной больше 150 метров».

По мнению эксперта, охранную зону могут оставить шириной 150 метров, а могут и прибавить сколько-нибудь метров. «Проще говоря, охранная зона «Лосиного острова» из законодательно установленной ширины сокращается почти в 10 раз (и заметьте — всё «в строгом соответствии с законом»!). Но мэр может предложить ее несколько увеличить — скажем, вместо 150 метров — сделать 170, 200 или даже 250, если окажется особенно щедр. Проект постановления написан таким образом, что даёт основания полагать, что речь идёт об охранной зоне всего национального парка «Лосиный остров», а не только его московской части. То есть после принятия указанных поправок охранная зона подмосковной части «Лосиного острова» будет пересмотрена так же, как в московской части, поскольку в постановлении речь идёт о всем объекте в целом, а не только его части, находящейся на территории города федерального значения», — считает Енгалычева.

Заинтересованность подмосковного губернатора и столичного градоначальника понятны. Щелковское шоссе застроено под завязку. Сразу за МКАДом начинается квартал «Щитниково», за ним располагаются «Щитниково Янтарный», «Щитниково Изумрудный», немногим далее — микрорайон Гагарина. Это далеко не все строительные проекты, расположенные вдоль Щелковского шоссе. При этом не стоит забывать и о застроенной Балашихе.

Алексей Саврасов. Лосиный остров в Сокольниках. 1869

Да и Москва, признаться, не отстает от области. Один ЖК «Сказочный лес», строящийся в охранной зоне нацпарка «Лосиный остров», чего стоит. Правда, дирекции парка не удалось опротестовать решение Мосгосстройнадзора о выдаче разрешения на возведение двадцатиэтажного комплекса почти на 2 тыс. квартир. По стечению обстоятельств в ЕГРН не оказалось сведений о границах охранной зоны. Или строительство торгового центра, против которого протестовал ОНФ еще в 2018 году.

Тем не менее работы не останавливаются, в ЖК «Сказочный лес» продано несколько сотен квартир, под ТЦ забиваются сваи. Кроме того, через заповедник проложат участок Северо-Восточной хорды.

О таком ли сохранении биологического разнообразия с помощью увеличения особо охраняемых природных территорий на 5 млн га, а также создания инфраструктуры экологического туризма в национальном парке, говорил в «майском указе» президент? Это вопрос, скорее, из разряда риторических.