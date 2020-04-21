На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по проекту планировки территории кварталов 798, 800 района Пресненский города Москвы. В мэрии предлагают москвичам проголосовать за рекламный буклет, но оставляют за собой право потом изменить параметры проекта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Есть у реновации начало, нет у реновации конца

Многие наверняка помнят, как до Юрия Лужкова на месте Москвы было чистое поле, а потому ему пришлось в срочном порядке это чистое поле застраивать, а потом межевать и вносить на карты. Так и до нынешнего градоначальника не существовало ни кафешек на первых этажах, ни прочей социально-бытовой инфраструктуры. Посему на лирике в виде магазинов на первых этажах жилых зданий и прочей современной урбанистической лирике останавливаться не буду. Перейду сразу к главному.

Которое на мой взгляд тем более актуальнее, чем чаще современное человечество будет подвергаться, например, тем же вирусным эпидемиям. Поэтому поговорим о плотности застройки и, куда уж без нее, социальной инфраструктуре, тем более что она является предметом особой гордости социально ориентированной мэрии Москвы.

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А главное вновь заключается в увеличении плотности застройки и создании дополнительных коммерческих площадей. Дабы не быть голословным, просто процитирую представленную на утверждение часть проекта.

Итак. В обсуждаемых кварталах, в зоне давно сложившейся застройки, предполагается снести «двадцать два многоквартирных дома суммарной поэтажной площадью наземной части зданий в габаритах наружных стен — 73,75 тыс. кв. м, а также отдельно стоящих нежилых объектов суммарной поэтажной площадью наземной части зданий в габаритах наружных стен — 5,81 тыс. кв. м».

И вместо них построить «три многоквартирных дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными гаражами для постоянного хранения автомобилей; блока начальных классов (далее — БНК) на 300 мест на территории ГБОУ школа №2055; здания дошкольной образовательной организации (далее — ДОО) на 200 мест; двух зданий общеобразовательных организаций на 300 и 1000 мест, офисно-делового здания, объектов инженерных сооружений: трансформаторных подстанций (далее — ТП), распределительного пункта (далее — РП). Суммарная поэтажная площадь наземной части размещаемых объектов в габаритах наружных стен составит — 251,84 тыс. кв. м, в том числе: многоквартирных домов (включая встроено-пристроенные нежилые помещения) — 161,06 тыс. кв. м; отдельно стоящих нежилых объектов — 90,78 тыс. кв. м, в том числе здания дошкольной образовательной организации — 4,44 тыс. кв. м, зданий общеобразовательных организаций — 29,45 тыс. кв. м, офисно-делового здания — 56,50 тыс. кв. м, инженерных сооружений — 0,39 тыс. кв. м».

Screenshot Вот так будет

Не возьмусь обсуждать качество сносимых серий домов, отмечу лишь несколько моментов. Первое, что обращает на себя внимание, в сносимых кварталах единственной доминантой был 14-этажный дом, теперь же, судя по рендерам, должны появиться три многоэтажных здания и небоскреб в качестве доминанты. Впечатляет и метраж сносимого и возводимого жилья, в особенности в его коммерческой части.

Не буду также высчитывать достаточность мест в детских садах и школах, на эту тему написано столько и ИА REGNUM, и нашими коллегами, что, по-моему, тема себя давно исчерпала.

Подробности читайте здесь: Московская практика: вместо школы — небоскреб

И здесь: Московская реновация сметает на своём пути судьбы людей и голубятни

Дарья Антонова ИА REGNUM

Обращу лишь внимание на еще один момент, который пока не вошел в обычную практику властей, хотя подобные прецеденты уже были. Дело в том, что рядом со сносимыми кварталами оказались дома, не попавшие в реновацию. Именно жителей этих домов могут ждать самые крупные неприятности.

Дело в том, что, по разным оценкам, под заявляемые властями объемы строительства по программе реновации банально может не хватить наличествующих территорий, тем более что «аппетит приходит во время еды». Так вот, чтобы восполнить отсутствующее и построить сопутствующую, например, дорожную инфраструктуру, землю могут изъять у жителей соседних, не вошедших в программу домов.

Подробности читайте здесь: Вы не в реновации? Тогда мы идём к вам!