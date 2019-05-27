Московская реновация сметает на своём пути судьбы людей и голубятни

Игорь Свирин, , 16:17 — REGNUM

Развернувшийся вокруг стартовой площадки реновации на Большой Очаковской улице конфликт закономерно вылился на улицу, где продолжился задержаниями протестующих против уплотнения своего района «Очаково-Матвеевское» жителей.

Мы уже сообщали об опасениях, которые вызвали у москвичей представленные на обозрение проекты стартовых площадок для реновации. В первую очередь горожан беспокоили рост количества жителей в их районах и явный дефицит социальных объектов. Количество мест в школах и детских садах для жителей Очаково-Матвеевского актуально потому, что чиновники перенаправляют в их район детей из одного из переполненных кварталов соседнего района Раменки, где вместо обещанного ранее детского сада возводят очередную многоэтажку.

Подробности читайте здесь: Жители Раменок ведут неравный бой с застройщиком и московскими чиновниками

И здесь: Реновация в Москве: сверхуплотнение и дефицит соцобъектов

Наряду с общемосковской экспозицией в «Доме на Брестской», публичные слушания проходили и в районах реновации. По уже устоявшейся традиции мероприятия провели для галочки, и мнение местных жителей не учли. В итоге на улице Большая Очаковская владение 35а появится 19−20-этажная башня с подземным паркингом. Жители района в целом лишатся еще одной зеленой территории, а местные любители голубей — своих голубятен.

Предложение граждан облагородить территорию и поставить здесь бюст отдавшей в 1942 году жизнь за наше будущее советской девушки-разведчицы Елены Колесовой, именем которой названа соседняя улица, осталось без ответа. А, казалось бы, чуть привести в порядок территорию, проложить дорожки, поставить лавочки и качели для детей, и вот еще один сквер. Новая точка притяжения для жителей района.

Что касается попавших под снос голубятен, к их ликвидации есть вопросы, и вот какие. В свое время администрация Юрия Лужкова решила, что до нее Москвы со всеми строениями и прочим не существовало, а город возник тогда, когда его возглавил Юрий Михайлович. Поэтому территорию перемежевали так, что «умудрились» не учесть всё, что было построено в императорской России и Советском Союзе.

Наследуя столь славным традициям, команда господина Собянина отличилась уже на юридическом поприще. В качестве разминки признали размещенные у метро объекты незаконными и в несколько приемов снесли их, потом очередь дошла до гаражей, построенных в советские и постсоветские годы, в львиной своей доле на законных основаниях и с разрешения возглавлявших в те или иные моменты столицу властей.

Но поскольку власти признают правопреемство лишь в удобных для себя случаях, сотни тысяч москвичей оказываются вне закона. Чиновники ссылаются на переписанное с их подачи законодательство, надзорные органы делают вид, что так и должно быть, и отказывают гражданам в защите их прав. В итоге кто-то остается без магазинчика, другие без гаражей, или, как здесь, в Очаково, без голубятен.

Естественно, что всё вышеописанное воспринимается москвичами как произвол. Не добившись правды в соответствующих инстанциях и судах, они выходят на улицы, и всё чаще такие акции заканчиваются столкновениями не только с частными армиями девелоперов, но и с полицией.

Очередная попытка жителей района «Очаково-Матвеевское» воспрепятствовать началу строительных работ на спорной территории закончилась задержаниями этих самых граждан. Опять смутьянами и бузотерами оказались не те, кто отказывается вести диалог с обществом, а это самое общество. То есть мы в очередной раз наблюдаем пример того, что не стоит стоять на пути антиутопии господина Собянина о гигаполисе Москва, который должен стать одной из самых великих агломераций ХХI века.

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