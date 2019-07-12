Саратов, 12 июля 2019, 11:52 — REGNUM
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области подало иск к московскому АО «Управление отходами», требуя обязать его «произвести перерасчет стоимости единиц, переданного в государственную собственность Саратовской области имущества и утилизировать (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области». «Яблоком раздора» стал мусороперерабатывающий комплекс в Балаково, который в рамках концессии строила компания «Управление отходами». Слушания по иску назначены на 15 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, «мусорный» холдинг «Управление отходами», который работает в десятке российских регионов, в Саратовской области выступал концессионером двух территорий — Энгельсского и Балаковского сегментов. Энгельсский мусороперерабатывающий комплекс был открыт в марте 2015 года, а балаковский ввели в ноябре 2017 года. По данным с сайта компании, концессионное соглашение с администрацией Балаковского района на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов было заключено в октябре 2013 года. В конце сентября 2017 года была «завершена передача концеденту созданных единиц имущества по концессионному соглашению и спецтехники».
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21 марта 2019 года министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области обратилось в Арбитражный суд региона с иском к АО, требуя обязать АО «произвести перерасчет стоимости единиц, переданного в государственную собственность Саратовской области имущества и утилизировать (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области» и «подготовить и направить акты приема-передачи имущества мусороперерабатывающего комплекса в городе Балаково с указанием стоимости переданного имущества в размере 357 860 982 рублей». Дело до сих пор не рассмотрено, слушания переносились и очередное заседание назначено на 15 июля 2019 года. Третьими лицами в деле проходят ГУП Саратовской области «Концессия», комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области, управление федерального казначейства по Саратовской области.
Управление федерального казначейство также просило наложить обеспечительные меры на ответчика в виде «запрета АО «Управление отходами» совершать какие-либо действия, связанные с перечислением денежных средств со счета, открытого в УФК по Саратовской области, до вступления в силу судебного акта по настоящему делу».
Свои требования оно обосновало тем, что 27 февраля 2017 года государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и регион заключили договор о предоставлении фондом финансовой поддержки в размере 300 млн рублей на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры — на проект строительства мусороперерабатывающего комплекса на территории Балаковского муниципального района и для исполнения распоряжения правительства РФ
Спор о стоимости балаковского комплекса продолжат 15 июля.
Для справки: суммарная мощность двух мусороперерабатывающих саратовских комплексов — 300 тыс. тонн в год. Объем инвестиций составил 2,5 млрд рублей. На сегодня филиал «Управления отходами» является региональным оператором Саратовской области по обращению с ТКО (Зона деятельности 1)-.
Как ранее ИА REGNUM, 11 июля 2019 года в Ярославской области прошли митинги против роста цен на вывоз мусора. Жители Переславля-Залесского возмутились росту тарифов для населения с 1 июля 2019 года — сразу на 27,2%. Также в повестке митинга были вопросы будущего расположения мусорных полигонов и сортировочных комплексов, которые включены в территориальную схему обращения с отходами.
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