Саратов, , 11:52 — REGNUM

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области подало иск к московскому АО «Управление отходами», требуя обязать его «произвести перерасчет стоимости единиц, переданного в государственную собственность Саратовской области имущества и утилизировать (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области». «Яблоком раздора» стал мусороперерабатывающий комплекс в Балаково, который в рамках концессии строила компания «Управление отходами». Слушания по иску назначены на 15 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, «мусорный» холдинг «Управление отходами», который работает в десятке российских регионов, в Саратовской области выступал концессионером двух территорий — Энгельсского и Балаковского сегментов. Энгельсский мусороперерабатывающий комплекс был открыт в марте 2015 года, а балаковский ввели в ноябре 2017 года. По данным с сайта компании, концессионное соглашение с администрацией Балаковского района на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов было заключено в октябре 2013 года. В конце сентября 2017 года была «завершена передача концеденту созданных единиц имущества по концессионному соглашению и спецтехники».

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21 марта 2019 года министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области обратилось в Арбитражный суд региона с иском к АО, требуя обязать АО «произвести перерасчет стоимости единиц, переданного в государственную собственность Саратовской области имущества и утилизировать (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области» и «подготовить и направить акты приема-передачи имущества мусороперерабатывающего комплекса в городе Балаково с указанием стоимости переданного имущества в размере 357 860 982 рублей». Дело до сих пор не рассмотрено, слушания переносились и очередное заседание назначено на 15 июля 2019 года. Третьими лицами в деле проходят ГУП Саратовской области «Концессия», комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области, управление федерального казначейства по Саратовской области.

Управление федерального казначейство также просило наложить обеспечительные меры на ответчика в виде «запрета АО «Управление отходами» совершать какие-либо действия, связанные с перечислением денежных средств со счета, открытого в УФК по Саратовской области, до вступления в силу судебного акта по настоящему делу».

Свои требования оно обосновало тем, что 27 февраля 2017 года государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и регион заключили договор о предоставлении фондом финансовой поддержки в размере 300 млн рублей на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры — на проект строительства мусороперерабатывающего комплекса на территории Балаковского муниципального района и для исполнения распоряжения правительства РФ от 31.07.2017 года №1644-р о казначейском сопровождении средств, получаемых юридическими лицами по концессионным соглашениям, ведомство открыло лицевой счет не участника бюджетного процесса — АО «Управление отходами».

«Из общей суммы выполненных работ в размере 594 060 310 рублей 35 копеек за счет средств АО «Управление отходами» оплачено 294 060 310 рублей 35 копеек, за счет средств Фонда 90 млн рублей. Окончательный расчет будет произведен за счет средств Фонда в размере 210 млн рублей с лицевого счета для учета операций не участника бюджетного процесса, открытого в рамках расширенного казначейского сопровождения концессионного соглашения. В 2017 году в рамках заключенного концессионного соглашения, сторонами в котором выступают Саратовская область, ГУП Саратовской области «Концессия» и АО «Управление отходами», на лицевой счет АО «Управление отходами», открытый в УФК по Саратовской области, поступили денежные средства в сумме 210 млн рублей. Учитывая, что до рассмотрения настоящего дела по существу АО «Управление отходами» могут быть представлены платежные поручения на перечисление денежных средств со счета, открытого в УФК по Саратовской области, в отсутствие достоверных данных, подтверждающих стоимость объекта концессионного соглашения, что может повлечь за собой неправомерное расходование средств, прошу запретить АО «Управление отходами» совершать какие-либо действия, связанные с перечислением денежных средств со счета, открытого в УФК по Саратовской области, до принятия Арбитражным судом Саратовской области судебного акта по существу спора», — отмечается в материалах дела.

Спор о стоимости балаковского комплекса продолжат 15 июля.

Для справки: суммарная мощность двух мусороперерабатывающих саратовских комплексов — 300 тыс. тонн в год. Объем инвестиций составил 2,5 млрд рублей. На сегодня филиал «Управления отходами» является региональным оператором Саратовской области по обращению с ТКО (Зона деятельности 1)-.

Как ранее ИА REGNUM, 11 июля 2019 года в Ярославской области прошли митинги против роста цен на вывоз мусора. Жители Переславля-Залесского возмутились росту тарифов для населения с 1 июля 2019 года — сразу на 27,2%. Также в повестке митинга были вопросы будущего расположения мусорных полигонов и сортировочных комплексов, которые включены в территориальную схему обращения с отходами.

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