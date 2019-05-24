Обыски и слухи: что происходит в крупном «мусорном» холдинге России?

Анастасия Степанова, , 16:19 — REGNUM

В России с 1 января 2019 года стартовала «мусорная» реформа, в рамках которой в регионах появились региональные операторы, ответственные за ту или иную территорию. Первые месяцы в большинстве субъектов Федерации реформа работала в «ручном режиме», который, видимо, спустя пять месяцев ослабили. Последнюю неделю регионы сотрясают скандалы, связанные с работой «дочек» и аффилированных компаний одного из крупнейших концессионеров России в сфере создания и эксплуатации систем по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). ИА REGNUM разбиралось, что происходит в «мусорном» холдинге, работающем сразу в десятке российских регионов — АО «Управление отходами».

Дела оперативные

Интерес к холдингу вызвали сообщения о том, что в офисах «дочек» проходят оперативные действия. По сведениям из региональных СМИ и открытых источников, обыски прошли и в некоторых региональных министерствах экологии.

«В офисах АО «Управление отходами» в Москве, Нижнем Новгороде, Волгограде и Челябинске 21−23 мая прошли обыски. Пока официальных подтверждений этому не дают ни силовики, ни сотрудники мусорного оператора», — сообщило агентство деловых новостей «Бизнес-вектор».

Факт оперативных мероприятий в минэкологии Нижегородской области подтвердили в самом ведомстве, добавив, что обыски связаны «с деятельностью ЗАО «Управление отходами-НН» на Балахнинском и Городецком полигонах ТБО в 2014—2016 годах». Без уточнений о статусе компании в этих делах.

Официально ни «дочки», ни головная компания эти события не комментируют, хотя обычно нижегородская часть холдинга весьма активно отслеживает любую негативную информацию о себе, публикуя на официальном сайте свою позицию. Например, стоило на сайте областной прокуратуры появиться данным, что оператор выставил квитанцию на услугу уже умершему гражданину, как ЗАО объяснило это тем, что для формирования счетов используются действующие базы госведомств, поэтому могут быть «неточности для некоторой части населения».

А вот об обысках в офисах регоператора, о которых сообщали нижегородские СМИ в феврале и в мае, — тишина. Комментариев нет. Волгоградская «дочка» также отмалчивается.

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Но если эти слухи пока не подтверждаются и не комментируются, то в нескольких скандалах ранее холдинг уже фигурировал. Напомним о них.

Скандалы с уголовным уклоном

В конце 2018 года был осужден на два года условно бывший директор АО «Управление отходами-НН» Игорь Гаврилов, который также числился соучредителем компании. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»). Следствие заявляло, что, не имея лицензии, Гаврилов организовал исполнение договоров на размещение отходов 4-го класса опасности, в том числе с использованием специальной техники, на полигоне для размещения ТБО в Балахне. Полученный доход составил более 11,226 млн рублей. Претензии касались периода, предшествовавшего конкурсу по выбору регоператоров.

Помимо этого, 18 марта 2019 года Новочебоксарским городским судом по уголовному делу, возбуждённому по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Транспортировка бактериологических, химических веществ с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде, повлекшие загрязнение окружающей среды»), был оштрафован на 200 тыс. рублей 40-летний директор филиала АО «Управление отходами».

Суд установил, что подсудимый не обеспечил контроль над состоянием и сохранностью трассы напорной канализации, которая идёт от АО «Управление отходами» до ГУП ЧР «Биологические очистные сооружения», в итоге с июля 2015 года по август 2017 года сточные воды транспортировались с экологически опасными бактериологическими и химическими веществами в своём составе. В августе 2018 года на этой трассе канализации произошёл прорыв и розлив не менее 50 кубометров стоков. В итоге на свыше 15,5 тыс. кв. м почва оказалась загрязнена. Ущерб составил свыше 40,4 млн рублей, его взыскивают в порядке гражданского судопроизводства.

Интересное дело на сегодня слушается и в Арбитражном суде Чувашии. По нему с АО «Управление отходами» министерство природных ресурсов и экологии Чувашии взыскивает 17 167 730 рублей.

«Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу «Управление отходами» о взыскании неправомерно полученной суммы субсидии в размере 8 710 100 руб. в рамках заключенного концессионного соглашения от 01.07.2014 года в отношении системы коммунальной инфраструктуры, — уточняется в материалах суда. — Исковые требования мотивированы необоснованным получением ответчиком суммы субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части фактических расходов по уплате процентов по облигационным займам, привлеченным в целях реализации проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами «Создание межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Чувашской Республики» в размере 8 710 100 руб., в том числе за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — 7 863, 3 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики — 8 466, 8 тыс. руб».

23 мая 2018 года ведомство уведомило компанию о необходимости вернуть неправомерно полученную субсидию, но задолженность погашена не была, что и стало основанием для обращения в суд. Дело до сих пор до конца не рассмотрено, производство приостановлено пока Арбитражный суд Москвы не вынесет вердикт по другому иску. В нём компания судится с Федеральным казначейством, пытаясь обжаловать предписание, представление и акт от декабря 2018 года. Подробности этого иска пока неизвестны.

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Но и эти дела в Чувашии для «мусорного» концессионера далеко не единственные. Как стало известно из выступления министра внутренних дел по Чувашии Сергея Неяскина на сессии Госсовета региона 28 марта 2019 года, в октябре 2018 года было «возбуждено уголовное дело по факту завышения должностными лицами из числа руководства филиала ЗАО «Управление отходами» в городе Новочебоксарск надбавки к тарифам на утилизацию твёрдых бытовых отходов в 2017—2018 годах, чем был причинён существенный вред правам и законным интересам граждан». Пока по делу идёт следствие и проводится финансовая экспертиза, точные суммы ущерба не установлены.

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Вместе с тем ещё в феврале этого года глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что по итогам 2018 года были задокументированы факты необоснованного завышения тарифов на услуги по утилизации отходов. По его словам, «только в Чувашской Республике по одному такому уголовному делу ущерб, причиненный гражданам и организациям, составил около 200 млн рублей». Министр не уточнил, в отношении какой организации возбуждено уголовное дело. Однако уже в марте прокуратура Чувашии сообщила, что проверяет «законность и обоснованность взимания платы» за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) региональным оператором и что соответствующее поручение дано Генеральной прокуратурой России.

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Саратовский филиал холдинга скандалы также не миновали. Регоператора после массовых жалоб жителей на высокие расценки прокуратура своим представлением обязала снизить размер тарифа на 27,82 рубля с 1 января 2019 года, до 468,85 рубля/куб. м. (без учета НДС). А уже в январе 2019 года на официальном сайте саратовской областной прокуратуры появилось сообщение, что по результатам проверки предоставления услуг по обращению с отходами выявлено, что услуга «предоставлялась со стороны филиала АО «Управление отходами» ненадлежащего качества, а именно сбор отходов производился несвоевременно». В результате было возбуждено уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). На сегодня оно ещё расследуется.

Интересны и судебные баталии саратовского филиала с надзорными органами. К примеру, 5 июня суд должен рассмотреть иск регоператора к управлению Роспотребнадзора об оспаривании предостережения №34 от 28.01.2019 года о недопустимости нарушения обязательных требований, 27 мая компания попытается признать недействительным предостережения №345 от 06.12.2018 года о недопустимости нарушения обязательных требований ведомства. А 13 июня по иску саратовского министерства природных ресурсов и экологии пройдут слушания об обязании АО «Управление отходами» «произвести перерасчет стоимости единиц, переданного в государственную собственность Саратовской области имущества и утилизировать (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области».

Историческая справка

АО «Управление отходами» позиционирует себя ведущим концессионером России в сфере создания и эксплуатации систем по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На официальном сайте компании уточняется, что у него заключены десять концессионных соглашений в восьми регионах: в Саратовской, Мурманской, Архангельской, Челябинской областях, Чувашии, через дочерние компании концессионные соглашения заключены с Нижегородской, Волгоградской областями, Ханты-Мансийским автономным округом. Общая мощность — около 2 млн тонн в год, в зоне обслуживания холдинга проживает около 5 млн человек. На сайте волгоградской «дочерней» компании АО добавляется, что объём концессионных проектов составляет около 10 млрд рублей с потенциалом привлечения инвестиций в новые проекты с охватом до 20 регионов РФ на сумму до 80 млрд рублей.

«По итогам 12 месяцев 2018 года показатель структуры капитала, рассчитываемый как отношение размера задолженности к собственному капиталу, составил 2,44 (раз), что свидетельствует о том, что общество финансирует свою деятельность, главным образом, за счет заемных средств. Но по мере ввода строящихся объектов коммунальной структуры в эксплуатацию, наращивания объемов обращения с ТКО и получения выручки от основной деятельности интенсивный рост доходов и получение прибыли от основной деятельности позволят скорректировать долю заемных средств в объеме капитала общества в меньшую сторону, увеличив его финансовую независимость и устойчивость. Относительно прошлого года показатель увеличился на 19%. По итогам 1 квартала 2019 года вышеуказанный показатель составил 2,65 (раз) и показал отрицательную динамику относительно аналогичного периода 2018 года вследствие опережающего роста заемных средств общества над собственным капиталом», — говорится в финансовом отчёте АО.

Объём выручки от продаж (объем продаж) по направлению «обращение с твердыми коммунальными отходами» по итогам первого квартала 2019 года у компании составил 881 559 тыс. рублей (против 92 820 тыс. рублей за первый квартал 2018 года), по итогам 2018 года — 1 229 825 тыс. рублей. По данным из отчёта, существенное увеличение объема выручки связано с началом деятельности регионального оператора по обращению с отходами на территории Саратовской и Мурманской областей.

Справка о головной компании

Что касается головной компании холдинга — АО «Управление отходами», то оно учреждено 22 июня 2011 года. Уставный капитал — 10 млн рублей, гендиректор с 16 апреля 2019 года — Олег Сынков (соучредитель московской областной общественной организации «Боксёрский клуб «Юниор» и соучредитель ликвидированных ООО «Стройперспектива» и ООО «Стройкомплект»). Среднесписочная численность работников АО, по данным из открытых источников, — более 400 человек.

С 26 ноября 2018 года совет директоров АО представлен Юрием Сизовым — первым замгендиректора ЗАО «Лидер» (компании по управлению активами пенсионного фонда), который владеет в АО долей в 49%.

Из открытых источников известно, что Юрий Сизов — председатель правления национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру, имеет опыт работы в государственных структурах (Московская городская дума, Московское региональное отделение ФСФР в Центральном федеральном округе), а также указывается членство Сизова в межведомственной рабочей группы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака и в рабочей группе по разработке проекта Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2035 года. Рабочую группу возглавил заместитель главы Минстроя РФ Максим Егоров, первое заседание экспертов прошло 14 мая 2019 года.

Также в совете директоров АО «Управление отходами» в ноябре вошли Ирина Карякина (директор направления дирекции по корпоративному управлению ЗАО «Лидер»), Андрей Лаппо (начальник управления экономической и информационной безопасности ЗАО «Лидер»), Дмитрий Рабышев (на тот момент числился гендиректором АО «Управление отходами»), Сергей Семышев (гендиректор ООО «Администратор Фондов»), Лина Соколова (заместитель начальника отдела правового сопровождения инвестиционных проектов — руководитель группы по сопровождению деятельности проектных обществ юридического управления ЗАО «Лидер») и Константин Феодосиади — начальник управления правового обеспечения ООО «ЭКО-Энергия». Все должности актуальны на дату включения в совет директоров АО.

По данным с официального сайта ЗАО «Лидер», оно учреждено в 1993 году, его гендиректор — Анатолий Гавриленко». На январь 2019 года в состав акционеров ЗАО входили госкорпорация «ВЭБ» с долей 27,6%, ПАО «Газпром» — 25,7%, АО «Газпромбанк» — 1,74% и АО «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» с долей 44,28%.

ЗАО «Лидер» выступало соучредителем 12 юрлиц, в том числе АО «Эко-энергия» (директор — Дмитрий Жуков, компания является системным интегратором проекта «Цифровой водоканал», её клиенты — концессии водоснабжения, теплоснабжения в Волгограде и концессии водоснабжения в Саратове), Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), нижегородского АО «Волга-Спорт». С последней нижегородское правительство в 2010 году заключило три концессионных соглашения на финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов в Павловском, Краснобаковском и Лукояновском районах Нижегородской области сроком на 11 лет. В 2012 году ЗАО заключило концессионное соглашение с правительством Ульяновской области на финансирование, строительство, оснащение оборудованием и эксплуатацию спортивного комплекса с искусственным льдом на 5 тыс. мест в Ульяновске сроком на 12 лет. В 2014 году ледовый дворец был достроен.

Отметим, 17 мая 2019 года прошло заседание совета директоров (наблюдательного совета) АО «Управление отходами», на котором было принято решение включить для избрания в совет директоров на годовом общем собрании акционеров в 2019 года — Юрия Сизова, Сергея Семышева, Олега Сынкова, Лину Соколову и Сергея Картавого. Собрание назначено на 4 июня 2019 года.

Вторым совладельцем АО «Управление отходами», помимо Юрия Сизова, является московское ООО «Алор+» (ИНН 7 709 221 010), его доля — 51%. Компания учреждена 12 мая 1997 года, директор — Александр Калин. Уставный капитал — 87 796 566 рублей, владельцы — ООО «Вторая юридическая контора» (доля — 83,98%, собственники — Александр Калин и Ольга Буланцева), Анатолий Гавриленко — 12,53%, Наталия Хорунжий (2,59%), Наталия Гавриленко (0,79%) и ООО «Альтернативные инвестиции» — 0,11% (единственный владелец — Анатолий Гавриленко).

Немного о «дочках» и филиалах

У АО «Управление отходами» на сегодня есть филиалы в Саратове, Мурманске и Новочебоксарске, а также «дочерние» компании в Нижегородской области, Волгоградской области и подконтрольная организация в ХМАО — ООО «РСБ ХМАО».

В Нижегородской области в 2010 году было учреждено «дочернее» АО «Управление отходами-НН». В январе 2011 года между компанией и правительством области было заключено концессионное соглашение о создании и эксплуатации мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТКО на территории Городецкого района на 25 лет, а в декабре 2012 года соглашение о полигоне в Балахнинском районе. С 1 января 2019 года компания также является регоператором для двух зон обслуживания из девяти имеющихся в Нижегородской области, соглашение действует 11 лет. В зоне обслуживания регоператора проживают около 600 тыс. человек.

По данным ЕГРЮЛ, АО на 70% принадлежит московскому АО «Управление отходами» и на 30% нижегородскому ООО «Промресурс-НН», которым полностью владеет директор нижегородского филиала Надежда Гаврилова. Последняя также является владельцем двух управляющих компаний в Городце Нижегородской области — ООО «Управляющая компания» и ООО «УК «Добрый сосед», и совладельцем товарищества собственников жилья в Нижнем Новгороде — ТСЖ «Ижорская, 18».

Дочернее ООО «Управление отходами-Волгоград» полностью принадлежит московскому АО, учреждено в апреле 2010 года, численность сотрудников — около 160 человек. Концессионное соглашение им было заключено 14 декабря 2010 года.

ООО «РСБ ХМАО», где АО принадлежит 76%, с декабря 2017 года является участником концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов. Оставшаяся часть доли в «дочке» принадлежит АО «Автопарк №1"Спецтранс» из Санкт-Петербурга, работающего в сфере сбора отходов более 80 лет.

В Челябинской области АО «Управление отходами» в декабре 2015 года подписало концессионное соглашение о создании межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры области в отношении переработки и утилизации (захоронения) ТКО на территории Магнитогорского кластера, который будет включать полигон ТБО, мусоросортировочный комплекс и три мусороперегрузочных станции. Проектная мощность — 200 тыс. тонн в год, объем инвестиций — 1 322 500 тыс. рублей. В августе 2016 года с администрацией Магнитогорска был заключён договор аренды земельного участка для расположения полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом, в 2019 году планируется завершить прохождение госэкспертиз документации и уже в первой половине 2019 года в планах приступить к созданию основного объекта. В областной администрации опровергли слухи о срыве сроков строительства полигонов, появившиеся на фоне скандалов, связанных с обысками в офисах.

Вот так на сегодня обстоят дела в крупнейшем российском «мусорном» холдинге, попавшем в федеральную медиаповестку.