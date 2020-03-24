24 марта 2020 | Время чтения 19 мин

Гоголевский городничий, узнав о тайном приезде ревизора, приказывает срочно убрать улицу, на которой стоит гостиница, где поселился Хлестаков. Чиновники бросаются наводить порядок, «дабы циркуляр соблюсти» и взгляду проверяющего приятную картину представить. За 200 лет мало что изменилось. Перед приездом высокого начальства чиновники также возводят потемкинские деревни, прикрывающие горы мусора, варварское разграбление природы и сползание России к экологической катастрофе

Вячеслав Лебедев, , 12:44 — REGNUM Эпизод 1. Реальность

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

Федеральные законы №84-ФЗ «О техническом регулировании» и №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» прямо говорят, что субъект РФ должен решать вопрос с отходами самостоятельно. Однако, по странному стечению обстоятельств, руководство всех российских республик, краев, округов и областей дружно делегировали свои полномочия в области обращения с отходами коммерческим структурам. Вместе с полномочиями бизнесу была предоставлена возможность зарабатывать на ограблении населения и уничтожении окружающей среды, вместо решения проблем переработки отходов в интересах всех граждан России. А проекты, подобные «Чистой стране» и пр., — откровенная демагогия, неспособная скрыть гремучую смесь финансовую заинтересованность «ответственных» исполнителей этих проектов с отсутствием профессионализма. Так что улицы у нас по-прежнему метут перед гостиницами, а на за углом устраивают помойки. А ведь всё могло быть иначе.

Эпизод 2. А как иначе?

С 2007 года специалисты группы компаний «АвтоРециклинг» (г.Новосибирск) на основании практической деятельности вели работу по созданию системы переработки отходов полного цикла. В декабре 2015 года работа была закончена.

Мусоровозы Government-nnov.ru

С января 2016 года всем регионам Российской Федерации было предложено для обеспечения конституционных прав жителей России на благоприятную окружающую среду создать системы полного цикла обращения с отходами на основе наилучших существующих технологий с получением из отходов продукции первого, второго, третьего переделов и обеспечением собственных нужд тепловой и электрической энергией без сжигания и без выбросов в окружающую среду. Информация предоставлялась открыто, заинтересованным давались консультации в полном объёме.

Система включает в себя оказание услуг по обращению (сбор, транспортирование, обработка, утилизация) со всеми отходами (твёрдые, жидкие, коммунальные, промышленные, медицинские, биологические, оборудование и др.) юридическим и физическим лицам в безотходном и безэмиссионном производственном цикле с закрытием и рекультивацией всех мест размещения отходов.

Сбор и транспортирование отходов осуществляется с использованием существующей двухстадийной схемы транспортирования отходов с использованием серийных транспортных средств на экологически чистом топливе (синтез-газ).

Финансирование предусматривалось за счёт собственных, бюджетных и привлечённых средств.

Система разрабатывалась с привлечением специалистов РАН и СО РАН РФ, различных институтов, государственных учреждений, частных компаний и производителей оборудования.

В системных технологических цепочках задействовано более сотни различных технологий. Все технологии запатентованы. Применяемое оборудование лицензировано, сертифицировано и находиться в серийном производстве.

Мусорный полигон Дарья Драй © ИА REGNUM

С января 2016 года были подготовлены письма и материалы, которые были разосланы руководству всех субъектов РФ, Правительству РФ, Государственной Думе и Совет Федерации, Совету по правам человека при Президенте РФ, в различные государственные и общественные организации. Всего было направлено порядка 400 писем. Ответы из вышеназванных органов власти не приблизили страну к решению задачи. Не то что внедрения, не состоялось даже обсуждения предлагаемой систем ни в одном субъекте федерации.

Расчётные показатели Системы

Количество заводов 100 шт. Объём инвестиций 716 млрд руб. Чистая прибыль системы 274 млрд руб. Тарифы для населения на уровне 2016 года с перспективой снижения Переработка отходов в конечную продукцию 100% Доля захораниваемых на полигонах отходов 0% Закрытие и рекультивация полигонов 100% Выбросы в окружающую среду отсутствуют

Эпизод 3. Показатели системы по округам

В приведённых ниже таблицах показана расчетная экономическая эффективность при внедрении системы полного цикла в области переработки отходов, указаны количество направленных в субъекты РФ писем по регионам, получатель и даты отправки.

Дальневосточный Федеральный округ

Субъект РФ Инвестициимлрд. руб. Доход (год)млрдруб. Прибыль (год)млрдруб. Налоги (год)млрдруб. Кол-ворабочих мест Кол-во писем Кому Когда (дата) РеспубликаБурятия 4,2 1,3 0,4 0,5 320 4 Главе Республики 28.01.1604.05.1626.08.1622.05.17 РеспубликаСаха 5,5 3,5 1,6 1,1 350 4 Главе Республики 28.01.1628.03.1626.08.1626.06.17 Забайкальскийкрай 5 3,8 1,9 1,3 410 4 Губернатору 28.01.1611.04.1626.08.1626.06.17 Камчатский край 1,5 1,6 0,7 0,5 160 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Приморскийкрай 10 9,7 2,6 1,9 900 4 Губернатору 28.01.1611.04.1626.08.1626.06.17 Хабаровскийкрай 6,7 4,8 2,6 1,6 660 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Амурскаяобласть 4,1 2,5 1,3 0,8 300 4 Губернатору 28.01.1611.04.1626.08.1626.06.17 Магаданскаяобласть 3,1 1,4 0,7 0,3 250 4 Губернатору 28.01.1613.04.1626.08.1626.06.17 Сахалинскаяобласть 2,4 1,7 0,9 0,6 240 4 Губернатору 28.01.1628.04.1626.08.1626.06.17 Еврейская Автономнаяобласть 3,5 1,6 1,1 0,6 270 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Чукотский Автономныйокруг 0,5 0,2 0,1 0.06 50 4 Губернатору 28.01.1604.05.1626.08.1626.06.17 Дальневосточный Федеральный Округ 45,5 32.2 13,9 9,26 3910

Приволжский Федеральный Округ

Субъект РФ Инвестициимлрд руб. Доход (год)млрд руб. Прибыль (год)млрд руб. Налоги (год)млрд руб. Кол-во рабочихмест Кол-во писем Кому Когда (дата) Республика Башкортостан 18,9 14,4 7,5 4,8 1800 4 ГлавеРеспублики 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Республика Марий Эл 3,4 1,2 0,5 0,3 260 4 ГлавеРеспублики 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Республика Мордовия 4,1 2,5 1,3 0,8 300 4 ГлавеРеспублики 28.01.1611.04.1626.08.1626.06.17 Республика Татарстан 18,2 16,3 8,5 5,1 1770 4 ПрезидентуРеспублики 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Удмуртская Республика 6,4 4,2 2,3 1,4 500 4 ГлавеРеспублики 28.01.1611.04.1626.08.1626.06.17 Чувашская Республика 6,3 4,6 2,6 1,5 490 4 ГлавеРеспублики 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Пермский край 13,1 11,9 5,7 3,5 1100 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Кировская область 6,4 4,7 1,6 1,4 500 4 Губернатору 28.01.1628.03.1626.08.1626.06.17 Нижегородская область 15,1 11,5 6,1 3,8 1450 5 Губернатору 28.01.1628.03.1626.08.1626.02.17 09.06.17 Оренбургская область 9,5 8,4 4,9 2,7 900 4 Губернатору 28.01.1604.05.1626.08.1626.06.17 Пензенская область 6,4 4,8 2,6 1,6 550 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Самарская область 12,8 9,6 5,2 3 1000 4 Губернатору 28.01.1620.04.1626.08.1626.06.17 Саратовская область 10 7,5 3,9 2,4 920 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Ульяновская область 6,4 4,7 2,6 1,5 520 4 Губернатору 28.01.1604.05.1626.08.1626.06.17 ИТОГО 137 106,3 55,3 33,8 12 060

Северо-Западный Федеральный округ

Субъект РФ Инвестициимлрд руб. Доходмлрд руб. Прибыльмлрд руб. Налогимлрд руб. Кол-во рабочих мест Кол-во писем Кому Когда (дата) Республика Карелия 3,4 2,7 1,4 0,9 320 5 ГлавеРеспублики 28.01.1620.04.1626.08.1626.06.1703.09.18 Республика Коми 4,9 3 1,5 1 350 4 ГлавеРеспублики 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Архангельская область 5,7 4,7 2,6 1,5 370 4 Губернатору 28.01.1628.04.1626.08.1626.06.17 Вологодская область 5,7 4,7 2,6 1,5 370 4 Губернатору 28.01.1611.04.1626.08.1626.06.17 Калининградская область 5,5 3,6 1,7 1,1 370 5 Губернатору 28.01.1611.04.1626.08.1626.06.1717.09.18 Ленинградская область 9 6,3 3,5 2 700 4 Губернатору 28.01.1611.05.1626.08.1626.06.17 Мурманская область 4,2 2,7 1,4 0,9 340 4 Губернатору 28.01.1613.04.1626.08.1626.06.17 Новгородская область 3 1,9 1,1 0,6 300 4 Губернатору 28.01.1611.04.1626.08.1626.06.17 Псковская область 3,5 2,7 1,4 0,9 320 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Город Санкт-Петербург 20 17 8 6 2000 1 Губернатору 28.01.16 Ненецкий автономный округ 0,5 0,3 0,1 0,1 50 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 ИТОГО 65,4 49,5 24,3 16,5 5390

Северо-Кавказский Федеральный Округ

Субъект РФ Инвестициимлрд руб. Доход (год)млрд руб. Прибыль (год)млрд руб. Налоги (год)млрд руб. Кол-во рабочих мест Кол-во писем Кому Когда (дата) Республика Дагестан 14,2 12 6,2 3,9 1100 4 ГлавеРеспублики 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Республика Ингушетия 2 1,2 0,6 0,4 200 4 ГлавеРеспублики 28.01.1618.05.1626.08.1626.06.17 Кабардино-Балкарская Республика 4,8 2,7 1,3 0,9 350 4 ГлавеРеспублики 28.01.1628.03.1626.08.1626.06.17 Карачаево-Черкесская Республика 1,9 1,2 0,6 0,4 200 4 ГлавеРеспублики 28.01.1628.04.1626.08.1626.06.17 Республика Северная Осетия-Алания 3,5 1,2 0,5 0,4 270 4 ГлавеРеспублики 28.01.1628.03.1626.08.1626.06.17 Ставропольский край 13,3 13 5,7 4 1000 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Чеченская республика 7 5,6 3,2 1,8 350 4 ГлавеРеспублики 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 ИТОГО 46,7 36,9 18,1 11,8 3470

Сибирский Федеральный Округ

Субъект РФ Инвестициимлрд руб. Доход (год)млрд руб. Прибыль (год)млрд руб. Налоги (год)млрд руб. Кол-во рабочих мест Кол-во писем Кому Когда (дата) Республика Алтай 4,2 2,3 1,1 0,8 370 5 ГлавеРеспублики 28.01.1613.04.1626.08.1626.06.1717.06.19 Республика Тыва 1,4 1,2 0,4 0,4 200 4 ГлавеРеспублики 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Республика Хакасия 2,7 1,5 0,5 0,5 240 4 ГлавеРеспублики 28.01.1628.04.1626.08.1626.06.17 Алтайский край 11 9,3 5,5 3 1000 4 Губернатору 28.01.1613.04.1626.08.1626.06.17 Красноярский край 14,3 9,3 3,8 3 1200 1 Губернатору 28.01.16 Иркутская область 10 7,9 4,3 2,4 1000 4 Губернатору 28.01.1628.04.1626.08.1626.06.17 Кемеровская область 13,3 13,3 6 4,1 1000 4 Губернатору 28.01.1611.05.1626.08.1626.06.17 Новосибирская область 13,5 14,2 6 4,2 1000 6 Губернатору 28.01.1618.04.1630.10.1729.11.1710.01.1822.01.18 Омская область 10 6 2,5 1,9 900 5 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.1702.07.19 Томская область 4,3 3,8 2,1 1,3 320 4 Губернатору 28.01.1628.04.1626.08.1626.06.17 ИТОГО 84,7 68,8 32,2 21,6 7230

Уральский Федеральный Округ

Субъект РФ Инвестициимлрд руб. Доход (год)млрд руб. Прибыль (год)млрд руб. Налоги (год)млрд руб. Кол-во рабочих мест Кол-во писем Кому Когда (дата) Курганская область 4,9 3 1,5 1 490 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Свердловская область 20 15,2 8 5 1900 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Тюменская область 17 12,9 6,7 4,3 1600 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Челябинская область 16,8 12,2 6,1 4 1500 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Ханты-Мансийский автономный округ 6,4 4,8 2,6 1,6 550 4 Губернатору 28.01.1628.03.1626.08.1626.06.17 Ямало-Ненецкий автономный округ 2,7 1,5 0,5 0,5 250 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 ИТОГО 67,8 49,6 25,4 16,4 6290

Центральный Федеральный Округ

Субъект РФ Инвестициимлрд руб. Доход (год)млрд руб. Прибыль (год)млрд руб. Налоги (год)млрд руб. Кол-во рабочих мест Кол-во писем Кому Когда (дата) Белгородская область 7,7 5 2,7 1,6 370 5 Губернатору 28.01.1611.04.1626.08.1626.06.1712.09.18 Брянская область 6,3 4,5 2,4 1,3 450 4 Губернатору 28.01.1611.04.1626.08.1626.06.17 Владимирская область 7,8 4,7 2,2 1,6 370 4 Губернатору 28.01.1611.04.1626.08.1626.06.17 Воронежская область 10,8 9,1 5,4 2,9 980 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Ивановская область 4,9 2,9 1,4 0,9 400 4 Губернатору 28.01.1611.04.1626.08.1626.06.17 Калужская область 4,9 2,8 1,4 0,9 370 5 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.1725.09.18 Костромская область 3,2 1,1 0,5 0,3 250 4 Губернатору 28.01.1628.03.1626.08.1626.06.17 Курская область 5,2 3,9 2 1,3 430 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Липецкая область 5,6 4,6 2,5 1,5 360 4 ГлавеАдминистрации 28.01.1611.04.1626.08.1626.06.17 Город Москва 61,6 51,9 22,2 17,1 6100 1 Мэру 28.01.16 Московская область 36,6 31,6 16,8 10,5 3900 1 Губернатору 28.01.16 Орловская область 4,2 2,7 1,4 0,9 350 5 Губернатору 28.01.1611.04.1626.08.1626.06.1711.09.18 Рязанская область 5,3 4 2 1,3 470 4 Губернатору 28.01.1628.03.1626.08.1626.06.17 Смоленская область 04.сент 3,6 1,4 1 490 5 Губернатору 28.01.1611.04.1626.08.1626.06.1728.09.18 Тамбовская область 4,2 3,7 2 1,3 310 4 Губернатору 28.01.1611.04.1626.08.1626.06.17 Тверская область 6,5 4,8 2 1,4 530 4 Губернатору 28.01.1628.04.1626.08.1626.06.17 Тульская область 7,5 5,2 3,3 2,1 640 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Ярославская область 6,3 4,8 1,7 1,4 470 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 ИТОГО 193,5 153,6 73,3 50,3 17 240

Южный Федеральный Округ

Субъект РФ Инвестициимлрд руб. Доход (год)млрд руб. Прибыль (год)млрд руб. Налоги (год)млрд руб. Кол-во рабочих мест Кол-во писем Кому Когда (дата) Республика Адыгея 2,3 1,8 0,9 0,6 200 4 ГлавеРеспублики 28.01.1628.03.1626.08.1626.06.17 Республика Калмыкия 5,3 2,9 1,4 1 470 4 ГлавеРеспублики 28.01.1628.03.1626.08.1626.06.17 Республика Крым 10 11,1 5,5 3,4 1000 5 ГлавеРеспублики 28.01.1628.03.1626.08.1626.06.1703.09.18 Краснодарский край 20 17,3 9,2 5,7 2000 4 Губернатору 28.01.1604.05.1626.08.1626.06.17 Астраханская область 4,9 2,8 1,4 0,9 380 4 Губернатору 28.01.1628.03.1626.08.1626.06.17 Волгоградская область 10,3 7,7 4 2,5 1000 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Ростовская область 19,8 15,1 7,8 5 1900 4 Губернатору 28.01.1615.03.1626.08.1626.06.17 Город Севастополь 2,5 2 1 0,6 240 5 Губернатору 28.01.1611.04.1626.08.1626.06.1725.09.18 ИТОГО 75,1 60,7 31,2 19,7 7190

Сводная таблица по округам

Округ Инвестиции млрд руб. Доход (год) млрд руб. Прибыль (год) млрд руб. Налоги (год) млрд руб. Кол-во рабочих мест Дальневосточный Федеральный Округ 45,5 32.2 13,9 9,26 3910 Приволжский Федеральный Округ 137,0 106,3 55,3 33,8 12 060 Северо-Западный Федеральный Округ 65,4 49,5 24,3 16,5 5390 Северо-Кавказский Федеральный Округ 46,7 36,9 18,1 11,8 3470 Сибирский Федеральный Округ 84,7 68,8 32,2 21,6 7230 Уральский Федеральный Округ 67,8 49,6 25,4 16,4 6290 Центральный Федеральный Округ 193,5 153,6 73,3 50,3 17 240 Южный Федеральный Округ 75,1 60,7 31,2 19,7 7190 ИТОГО 715,7 557,7 273,7 179,4 62 780

Эпизод 4. Профессиональный взгляд

Если посмотреть на проблемы отрасли переработки отходов профессиональным взглядом, то решение вопроса окажется на поверхности — предлагаемая система должна принадлежать государству на федеральном уровне либо субъектам федерации+. Все части системы являются неразделимыми и позволяют при создании технологических цепочек решать задачу переработки наилучшим экономически и экологически просчитанным способом. Например, транспортирование отходов — это часть системы и рассматривать её как отдельный вид бизнеса при условии минимального тарифа для населенияэкономически невозможно.

«Безопасный» рециклинг Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так что решение есть, но оно не будет использовано до той поры, пока желание чиновника служить народу не даст толчка к повышению профессионализма в области его деятельности и не перевесит лень и жажду наживы.

Эпизод 4. Эпилог

Но по сути эпилога нет. Как нет и мусорной реформы про которую громко объявляли чиновники разных рангов. Продолжает идти простой передел рынка отходов, не отвечающий интересам народа России. И явный обман ведущий к экономическому и экологическому обнищанию. Об этом я уже писал в предыдущих статьях цикла и буду писать далее. Так что…

Продолжение следует

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