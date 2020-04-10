Система здравоохранения России пока справляется с развитием ситуации с заражением коронавирусом, но уже видна крайняя черта. Об этом начинают говорить не только рядовые медики с передовой, а эксперты популярных ток-шоу и руководители проблемных регионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Даже бросив на борьбу с коронавирусом все ресурсы, так или иначе, можем в какой-то момент оказаться в ситуации пробуксовки. Но весь вопрос, чтобы это наступило как можно позже. Нереалистично было ожидать, что этот вирус куда-то денется. Я надеюсь, что взрывной рост мы не увидим, но нагрузка будет возрастать», — сказал терапевт Алексей Хузурев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он допускает, что совсем скоро мест в российских больницах может начать не хватать для тяжелобольных.

Слова вице-мэра столицы Анастасии Раковой, которые распространил московский оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, более походят на крик о помощи или панику.

«Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растёт не только число госпитализированных, но и больных с тяжёлым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тысячи случаев до 5,5 тысячи). Вместе с ростом тяжёлых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — сказала вице-мэр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анастасия Ракова

Неужели ситуация в отрасли не стала результатом политики «оптимизации» системы здравоохранения, которую последовательно проводило столичное правительство?

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Вся мэрия сейчас напоминает компанию хипстеров, вынужденную тушить пожар, но не понимающую, как это делать. То ли похлопать в ладоши, чтобы пошёл дождь, то ли подуть, чтобы ветер увёл огонь куда-то дальше. Новостное поле разбавляют умилительные сообщения об открытии бесплатного велопроката для волонтёров и об отмене (наконец-то!) платы за парковку для медиков. Сергей Собянин продолжает рассказывать с телеэкранов о том, сколько всего людей везли эту заразу в Россию из других стран, хотя она уже давно здесь освоилась и циркулирует без внешнего пополнения.

Удивила Мосгордума. Собравшись во время разгула COVID-19 для соблюдения формальностей, депутаты и помощники умудрились поперезаражать друг друга. Как минимум три депутата из 45 сами подтвердили болезнь, ещё о двоих рассказали коллеги. Но есть все основания полагать, что в реальности больных намного больше.

Уже не надо быть ни вирусологом, ни оракулом, ни просто особенно знающим человеком, чтобы понять, что Москва окажется охвачена пандемией по самому жёсткому сценарию. А следом и многие другие регионы России. Вирус уже сейчас набрал такую силу, что засунуть его обратно в тот самый «чемодан из Куршавеля» (о завозе коронавируса с этого курорта рассказывал Собянин) уже не выйдет.

Почему до сих пор в аптеках нет масок, респираторов, перчаток и других средств индивидуальной защиты? Уже больше месяца прошло с момента первого заражения в РФ и несколько месяцев с начала распространения вируса. Спасибо, что хотя бы продовольственную безопасность, действительно, обеспечили.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски закончились

Самоизоляция откровенно трещит по швам. Многочисленные лоббисты (а именно они в реальности и управляют) оставили работающими даже точки с разливным пивом. А теперь у нас открываются почти все сферы занятости, за исключением нескольких, кому не повезло. Понятно, что владельцы бизнесов у нас (впрочем, как и везде) думают о прибылях, а не о людях. Но кто-то должен сохранять рассудок?

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Да, во многих странах мира рост распространения коронавируса замедлился и даже пошёл на спад. Но стоит ли рассчитывать на это Москве, которую преступники от градостроительства уплотнили до рекордных пределов. Это в Нью-Йорке многоэтажки в основном заканчиваются Манхэттеном, Москва же — самые натуральные в худшем значении этого слова каменные джунгли, где каждый человек, здоровый или заражённый, постоянно должен чего-то касаться и с кем-то контактировать.

Антикризисный план должен состоять из минимума конкретных действий.

1. Должны быть временно свёрнуты проекты по благоустройству Москвы, часть градостроительных проектов. В условиях ежедневной гибели людей нелепо и кощунственно начинать стройку нового моста через Москву-реку. Освободившиеся деньги и ресурсы нужно направить на борьбу с эпидемией.

2. Пора усложнить перемещение между регионами. Не запретить, а ввести обязательный двухнедельный карантин для прибывших пассажирским транспортом. Такое уже есть в некоторых регионах РФ, это должно стать обязательной нормой. Эпидемию, как и пожар, надо сначала локализовать. Нужно запретить перемещение между субъектами на автомобилях, кроме доставки грузов и спецавтомобилей (кроме Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленобласти, Крыма и Севастополя). На границах установить блокпосты.

3. Нужно срочно организовать новые производства средств индивидуальной защиты, чтобы добиться тех объёмов, при которых каждому желающему они будут выданы бесплатно. Их разместить в отдалении от крупных городов с достаточными условиями для изоляции работников. Новые производства должны стать точками притяжения для тех, кто хочет эвакуироваться из очагов эпидемии.

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4. Необходимо создать предпосылки для временного добровольного расселения очагов с помощью точек притяжения. Так, выделять в бесплатное пользование участки земли (по принципу «Дальневосточного гектара» или дачных кооперативов) без бюрократических процедур, просто по заявлению на месте прибытия в разных частях страны. Провести ревизию отдалённых заброшенных населённых пунктов, строений, и на их восстановление направить из городов бригады добровольцев.

5. Следует подготовить резервы для временного принудительного расселения отдельных микрорайонов и жилых комплексов. Таких, как Путилково под Москвой или Мурино под Петербургом. В человейниках, где плотность застройки превышает все возможные пределы, нужно быть готовым к крайним мерам.

Пока представители власти копошатся в ставках по кредитам (уж простите, но не этими делами должны заниматься первые лица), грозят пропускной системой, а потом пускают всё на произвол или уже открыто переходят к панике, становится страшно и людям. Хочется влепить такой власти пощёчину, чтобы, наконец, пришла в себя.