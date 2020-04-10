Москва, , 16:38 — REGNUM Проводимая мэром Москвы Сергеем Собяниным оптимизация системы здравоохранения усложнила борьбу с распространением коронавируса в столице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Московской городской думы Максим Круглов («Яблоко»).

Комментируя заявления вице-мэра столицы Анастасии Раковой о том, что уже сейчас городские больницы и скорая помощь работают «на пределе», депутат указал, что вина за это лежит на её непосредственном начальнике.

«Это — результат оптимизации системы здравоохранения, которую Собянин проводил в течение своих двух сроков, которые он находится на посту мэра. Он оптимизировал целый ряд инфекционных больниц. Мы писали ему письмо, где обращали внимание, что в случае эпидемии система здравоохранения не справится. Мы, к сожалению, видим это сейчас. Мэр говорит, что мы только на подножье пика заболеваемости, а его заместитель говорит, что система здравоохранения уже работает на пределе. Это крайне тревожно, и это результат его, мэра Москвы, работы», — сказал Круглов.

По его словам, около пяти лет назад в Москве были оптимизированы минимум две инфекционные больницы. Не случись этого, и нагрузка на столичное здравоохранение была бы намного ниже. Однако власти упорно вели оптимизацию медучреждений, вопреки предостережениям, отметил депутат.

«Нам говорили, что процесс оптимизации оправдан. Во время отчета перед Мосгордумой мэр говорил то же самое, что процесс оптимизации будет продолжен. Сейчас же спешно строят инфекционный госпиталь. Если уже система работает на пределе возможного, могут не успеть эти мощности ввести в действие к пику заболеваемости. Если бы больницы были — было бы гораздо легче», — сказал Круглов.