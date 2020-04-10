Москва, , 13:41 — REGNUM России в какой-то момент может не хватить всех ресурсов системы здравоохранения, чтобы противостоять распространению коронавируса. Об этом 10 апреля заявил терапевт Алексей Хузурев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Даже бросив на борьбу с коронавирусом все ресурсы, так или иначе, можем в какой-то момент оказаться в ситуации пробуксовки. Но весь вопрос, чтобы это наступило как можно позже. Нереалистично было ожидать, что этот вирус куда-то денется. Я надеюсь, что взрывной рост мы не увидим, но нагрузка будет возрастать», — сказал Хузурев.

По его словам, заражённых коронавирусом, болезнь которых протекает в легкой или средней форме, не следует госпитализировать. Ведь в скором времени мест в больницах может начать не хватать для тяжелобольных.

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