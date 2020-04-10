Москва, , 15:45 — REGNUM Заявления заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой о том, что столичные больницы и скорая помощь работают на пределе, говорит о панике среди городских властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ).

По его словам, в том, что городская система здравоохранения не справляется с наплывом заражённых коронавирусом пациентов, виноваты городские власти. Так называемая оптимизация системы здравоохранения столицы привела к нехватке медучреждений, по причине чего оставшиеся не способны обслужить большой поток больных, уверен парламентарий.

«На самом деле, все очевидно: ещё 25 декабря прошлого года на отчёте перед Мосгордумой Сергей Собянин гордился тем, что сокращает медицину в Москве. Он говорил, что медицина становится эффективной, оптимизированной, по такому пути надо идти, и на наши замечания о том, что нельзя закрывать медучреждения, он ответил, что считает иначе. Вот он, результат оптимизации, политики мэра Собянина», — сказал Ступин.

По мнению депутата Мосгордумы, нечто подобное происходит не только в Москве, но и в целом по стране. За последние 15 лет в значительной степени было сокращено количество поликлиник, что, по его мнению, мешает борьбе с распространением коронавируса.

«Мы идём по итальянскому сценарию. Скоро это станет очевидно. От этого некуда будет деться. Сейчас у них паника начинается — у мэрии Москвы, у мэра, у его заместителей — паника», — заявил Ступин.

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