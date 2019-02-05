МЭШ — «кормушка» для Москвы? Чиновники молчат о потраченных деньгах

Москва, , 18:26 — REGNUM Департамент образования Москвы не ответил на вопросы ИА REGNUM по проекту «Московская электронная школа» (МЭШ) в установленные законом сроки. Официальный запрос был направлен агентством 24 января на имя руководителя департамента Исаака Калины, однако ответа не последовало по состоянию на 5 февраля.

Проект реализуется в школах Москвы уже два года, в 2018/2019 учебном году его распространили на все столичные школы. Всего, по открытым данным, МЭШ охватывает около миллиона несовершеннолетних москвичей.

Очевидно, что запуск проекта потребовал масштабных вложений — закупку дорогостоящего электронного оборудования, его обслуживания, разработку и поддержку программного обеспечения. Кроме того, не раз в публичном пространстве упоминались стимулирующие выплаты для педагогов, работающих с проектом. Но, несмотря на грандиозные масштабы проекта, его экономическая составляющая официально огласке не предавалась. По-прежнему неизвестны суммы денег, которые потрачены на МЭШ, а также источники финансирования.

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Эксперты же видят в проекте МЭШ хорошую «кормушку» для получения бюджетных средств. В частности, председатель комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг, член экспертного совета при правительстве РФ Виктор Панин, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, не исключил у чиновников при закупках такого оборудования корыстный интерес. Он считает траты на МЭШ для получения конечного образовательного эффекта неоправданными.

Редакция ИА REGNUM попросила Исаака Калину ответить на следующие вопросы:

— Какова стоимость одной интерактивной доски?

— Какова общая стоимость проекта «Московская электронная школа»?

— Каковы текущие расходы на обслуживание интерактивных досок и доплаты учителям, использующим эти доски?

— Каков источник средств на закупку по проекту МЭШ?

— Каковы условия конкурса на поставку оборудования для МЭШ и требования к поставщикам? Кто является поставщиком досок?

Департамент образования Москвы ответил на вопросы, заданные агентством, молчанием, тем самым усилив сомнения в эффективности и законности совершённых трат.

Ранее редакция ИА REGNUM столкнулась с трудностями, попытавшись разузнать о медицинских аспектах проекта МЭШ. Родители и школьники жаловались на симптомы глазных болезней после начала работы проекта. Некоторым пришлось обратиться за консультацией к окулисту. У других уже было ослабленное зрение, и они пытались добиться безопасных условий обучения для своих детей.

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На протяжении двух месяцев попытки получить сведения о том, проводились ли медицинские и психологические исследования перед запуском проекта, анализировалась ли информация в процессе его реализации, игнорировались чиновниками из столичных департаментов образования и здравоохранения, а также федеральных Минздрава и Минпросвещения. Они, вопреки требованиям закона о СМИ, не отвечали на официальные запросы агентства.

На одном из мероприятий, посвящённых теме МЭШ, руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина устно ответил на вопрос корреспондента ИА REGNUM, что соответствующие исследования медиками проводились, но вдаваться в подробности не стал, тем самым так и не предоставив необходимую информацию.

Тем временем источник ИА REGNUM в правоохранительных органах сообщил, что медицинских исследований о проекте МЭШ на территории РФ не проводилось.