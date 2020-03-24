24 марта 2020 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 11:11 — REGNUM Родители учеников столичных школ жалуются на многочисленные проблемы в работе системы «Московской электронной школы» (МЭШ). Эта виртуальная образовательная платформа заменила учебные классы после перехода образовательных учреждений на дистанционное обучение.

Карл Улоф Ларссон. Эсбьёрн, выполняющий домашнее задание. 1912

С 16 марта из-за развития ситуации с распространением коронавируса в Москве мэр Сергей Собянин «до особого распоряжения» ввёл свободное посещение.

«Московская электронная школа и другие современные информационные технологии позволяют сделать это без потери качества», — заявил глава столицы.

То, что дети учатся «без потери качества», оказалось весьма спорно.

«Всю прошлую неделю не работали сервисы МЭШ. Висит постоянно, сценарии в журнале не «цепляются», — рассказала корреспонденту одна из родительниц.

По её словам, технические сбои если и устраняются, то временно, и через какое-то время снова появляются проблемы в работе.

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Telegram-канал «Незыгарь» опубликовал сообщение администраторов системы, в котором они приносят извинения пользователям МЭШ:

«Уважаемые пользователи! С 17 марта в работе электронных сервисов «Московской электронной школы» (МЭШ) наблюдаются технические сбои. Мы знаем о проблеме и всей командой стараемся как можно скорее её решить. Приносим искренние извинения за возможные неудобства».

Запись датирована 19 марта. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM родители, 20 марта действительно работа улучшилась, но в 23 марта, в понедельник, технические проблемы вернулись. Хотя, казалось бы, нагрузка должна была снизиться, поскольку большинство школьников ушли на каникулы.

Кроме того, оказался не готов к самостоятельной работе и контент МЭШ. В числе проблем, которые выделяют родители, нехватка или полное отсутствие подходящего для обучения материала, а также плохая систематизация, вынуждающая терять время на просмотры чего-то лишнего.

По словам педагогов, им поручили в экстренном порядке подготовить переход к дистанционному обучению школьников.

«В связи со сложившейся ситуацией, школе важно подготовить переход к дистанционному обучению детей в предельно короткие сроки. Имеющийся в общей библиотеке МЭШ электронный контент не позволяет без коррекции перейти к дистанционному обучению, так как создавался под задачу обучения детей в условиях классно-урочной системы и присутствия учителя во время урока в кабинете», — говорится в письме, направленном в столичные школы АНО ДПО Центр результативного образования (есть в распоряжении ИА REGNUM).

Собянин в школьном классе Mos.ru

Центр проводит курсы для школьных учителей, обучая их работать с «Московской электронной школой» (и не только). При этом у него, как это часто бывает в столичной практике, особенный статус. Поэтому предложения из писем, несмотря на рекомендательный слог, образовательные учреждения, как правило, исполняют.

Сейчас в АНО ДПО предлагают школам «в короткий срок силами педагогического коллектива сформировать электронные школьные курсы и откорректировать готовые электронные сценарии из библиотеки МЭШ под задачу перехода к дистанционному обучению».

В письме сообщается, что для реализации этого плана 19 марта на имя мэра Москвы Сергея Собянина Центр направил обращение о предоставлении школам права подключать сценарии для обучения детей без модерации, а также возможностей для распространения таких сценариев среди учителей города.

Как в реальности выглядит дистанционное обучение в Москве, показал Telegram-канал LIFE SHOT, корреспонденты которого пообщались со школьниками в столичных фуд-кортах. Дети рассказали, что «обучение» похоже на самостоятельное исполнение домашнего задания. В среднем оно занимает около часа в день. В остальное время ученики предоставлены сами себе. Сделав уроки, они встречаются с друзьями и отправляются на прогулку.

Богданов-Бельский. Между уроками

Угроза распространения коронавируса и решительные меры, принятые руководством столицы, показали, как на самом деле работает электронная платформа МЭШ после четырёх лет эксперимента и масштабного государственного финансирования. Как выяснилось, она, вопреки заявлениям, не готова не только технически, но и содержательно. В тех школах и семьях, где пытаются поддерживать образовательный процесс, столкнулись с проблемами, а там, где на обучение смотрят проще, свели его к минимуму.

Бюджеты освоены, доклады сделаны. Но то, для чего действительно могла понадобиться МЭШ, не работает.

Напомним, что дистанционное обучение в школах Москвы пока установлено до 12 апреля.