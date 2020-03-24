Евгений Цоц, 24 марта 2020, 11:11 — REGNUM Родители учеников столичных школ жалуются на многочисленные проблемы в работе системы «Московской электронной школы» (МЭШ). Эта виртуальная образовательная платформа заменила учебные классы после перехода образовательных учреждений на дистанционное обучение.

Карл Улоф Ларссон. Эсбьёрн, выполняющий домашнее задание. 1912
Карл Улоф Ларссон. Эсбьёрн, выполняющий домашнее задание. 1912

С 16 марта из-за развития ситуации с распространением коронавируса в Москве мэр Сергей Собянин «до особого распоряжения» ввёл свободное посещение.

«Московская электронная школа и другие современные информационные технологии позволяют сделать это без потери качества», — заявил глава столицы.

То, что дети учатся «без потери качества», оказалось весьма спорно.

«Всю прошлую неделю не работали сервисы МЭШ. Висит постоянно, сценарии в журнале не «цепляются», — рассказала корреспонденту одна из родительниц.

По её словам, технические сбои если и устраняются, то временно, и через какое-то время снова появляются проблемы в работе.

Домашнее обучение
Домашнее обучение
Pixnio.com

Telegram-канал «Незыгарь» опубликовал сообщение администраторов системы, в котором они приносят извинения пользователям МЭШ:

«Уважаемые пользователи! С 17 марта в работе электронных сервисов «Московской электронной школы» (МЭШ) наблюдаются технические сбои. Мы знаем о проблеме и всей командой стараемся как можно скорее её решить. Приносим искренние извинения за возможные неудобства».

Запись датирована 19 марта. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM родители, 20 марта действительно работа улучшилась, но в 23 марта, в понедельник, технические проблемы вернулись. Хотя, казалось бы, нагрузка должна была снизиться, поскольку большинство школьников ушли на каникулы.

Кроме того, оказался не готов к самостоятельной работе и контент МЭШ. В числе проблем, которые выделяют родители, нехватка или полное отсутствие подходящего для обучения материала, а также плохая систематизация, вынуждающая терять время на просмотры чего-то лишнего.

По словам педагогов, им поручили в экстренном порядке подготовить переход к дистанционному обучению школьников.

«В связи со сложившейся ситуацией, школе важно подготовить переход к дистанционному обучению детей в предельно короткие сроки. Имеющийся в общей библиотеке МЭШ электронный контент не позволяет без коррекции перейти к дистанционному обучению, так как создавался под задачу обучения детей в условиях классно-урочной системы и присутствия учителя во время урока в кабинете», — говорится в письме, направленном в столичные школы АНО ДПО Центр результативного образования (есть в распоряжении ИА REGNUM).

Собянин в школьном классе
Собянин в школьном классе
Mos.ru

Центр проводит курсы для школьных учителей, обучая их работать с «Московской электронной школой» (и не только). При этом у него, как это часто бывает в столичной практике, особенный статус. Поэтому предложения из писем, несмотря на рекомендательный слог, образовательные учреждения, как правило, исполняют.

Сейчас в АНО ДПО предлагают школам «в короткий срок силами педагогического коллектива сформировать электронные школьные курсы и откорректировать готовые электронные сценарии из библиотеки МЭШ под задачу перехода к дистанционному обучению».

В письме сообщается, что для реализации этого плана 19 марта на имя мэра Москвы Сергея Собянина Центр направил обращение о предоставлении школам права подключать сценарии для обучения детей без модерации, а также возможностей для распространения таких сценариев среди учителей города.

Как в реальности выглядит дистанционное обучение в Москве, показал Telegram-канал LIFE SHOT, корреспонденты которого пообщались со школьниками в столичных фуд-кортах. Дети рассказали, что «обучение» похоже на самостоятельное исполнение домашнего задания. В среднем оно занимает около часа в день. В остальное время ученики предоставлены сами себе. Сделав уроки, они встречаются с друзьями и отправляются на прогулку.

Богданов-Бельский. Между уроками
Богданов-Бельский. Между уроками

Угроза распространения коронавируса и решительные меры, принятые руководством столицы, показали, как на самом деле работает электронная платформа МЭШ после четырёх лет эксперимента и масштабного государственного финансирования. Как выяснилось, она, вопреки заявлениям, не готова не только технически, но и содержательно. В тех школах и семьях, где пытаются поддерживать образовательный процесс, столкнулись с проблемами, а там, где на обучение смотрят проще, свели его к минимуму.

Бюджеты освоены, доклады сделаны. Но то, для чего действительно могла понадобиться МЭШ, не работает.

Напомним, что дистанционное обучение в школах Москвы пока установлено до 12 апреля.