Как-то не принято сегодня без особой необходимости вспоминать о том, что в конце 2019 года Александр Лукашенко отказался подписать «дорожные карты» по достраиванию Союзного государства России и Белоруссии. В начале нынешнего года глава МИД Белоруссии Владимир Макей чётко заявил о приверженности «евро-атлантизму». Белоруссию стремительно встраивают в «санитарный кордон» вокруг России, причём официальный Минск делает это с энтузиазмом едва ли не большим, чем в 1999 году при строительстве Союзного государства с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Парадоксально, но на торговой войне двух частей этого самого как бы государства делают гешефт все, кроме белорусского потребителя. Именно он покупает дорожающий стараниями «Белнефтехима» бензин на АЗС и через налоги пополняет бюджет, из которого финансируются баснословные переплаты за «альтернативную» нефть.

Никто не заставляет Лукашенко переплачивать за нефть из Норвегии, Азербайджана, Казахстана и других стран. Однако он делает это, систематически высказывая обиды на Россию, которая его якобы «поставила раком» и каждый год 31 декабря ставит «на колени». Общеизвестно: каждый год 31 декабря с некоторыми гражданами происходят невероятные истории, особенно в бане.

В ходе состоявшегося 3 марта совещания по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса Белоруссии в 2020 году и на перспективу, Лукашенко заявил, что нефть в России закупаться будет. Однако больше всего его интересовали поставки «альтернативной» нефти через Прибалтику и Украину.

«Сколько бы она ни стоила — будем», — сказал он, комментируя пресловутую диверсификацию.

President.gov.by Совещание по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу

В тот же день Лукашенко назначил главу госконцерна «Беллесбумпром» Юрия Назарова (Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности) вице-премьером, курирующим поставки нефти в Белоруссию. Занимавший эту должность в правительстве Игорь Ляшенко, ранее возглавлявший госконцерн «Белнефтехим», отправлен в отставку («в связи с переходом на другую работу»).

Назначение профессионального лесника куратором нефтяной отрасли в статусе вице-премьера является знаковым. Оно стоит в одном ряду с другими подобными кадровыми решениями, коих за четверть века правления Лукашенко было принято весьма немало.

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Также 3 марта Лукашенко подписал указ № 84, которым с 1 марта (т.е. «задним числом») в четыре раза повысил акцизы на бензины и дизтопливо. Этим же указом предусмотрено «исключение необоснованного импорта автомобильного топлива и повышение привлекательности переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме»,сообщила президентская пресс-служба.

Естественно, рост акцизов на 400% и закрытие границы от «необоснованного» ввоза моторного топлива из России отразится на росте цен в Белоруссии. Формально подписанный в 1999 году договор о создании Союзного государства России и Белоруссии никто не отменял, однако при таких решениях перспектива обустройства полноценных погранпереходов не за горами.

Переплата за так называемую «альтернативную» («выгодную») нефть, взвинчивание цен на внутреннем рынке и прочие решения оправдываются идеологическими и политическими аргументами. Мол, таким образом укрепляется «суверенитет и независимость» постсоветской республики. На самом деле невооружённым глазом просматриваются те, кто в плюсе от таких странных, на первый взгляд, решений.

ИА REGNUM Белорусские АЗС

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Российские продавцы нефти в плюсе, потому что могут продать свою продукцию дороже в другие страны. Не по льготным ценам, не беспошлинно — как в случае с Белоруссией.

Российский бюджет в плюсе, потому что взимаются пошлины с миллионов тонн российской нефти, ранее поставлявшихся в Белоруссию и по хитроумным схемам переправлявшихся через её территорию. Правительством РФ выведены из тени миллиарды долларов, которые будут совсем не лишними при реализации амбициозных нацпроектов в условиях западных санкций.

Белорусские покупатели нефти в плюсе, потому что покупают «альтернативную» нефть не для себя и не за свои деньги. Новые партнёры тоже знают, что такое «бизнес по-белорусски», основным методом которого является «откатинг».

Импортёры российской нефти из дальнего зарубежья в плюсе, потому что получают дополнительные выгоды с выросшего предложения. Обычно такие ситуации создаются специально с участием правительств, спецслужб и даже армий своих стран.

В плюсе многочисленные зарубежные посредники, несколько приунывшие после сжатия процветавших при Петре Порошенко схем. Теперь появился новый благодетель, щедро разбрасывающийся сотнями казённых миллионов при одном только виде услужливо поднесённых бумажек с надписями «альтернативная» и «без премии».

В минусе белорусский обыватель. В минусе белорусский предприниматель, потому что вырастут его затраты, которые он переложит на покупателя. А тот, в свою очередь, сократит спрос. Не перестанет покупать вообще, но будет покупать меньше.

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В белорусских магазинах вполне обычная ситуация: бабушка покупает две сосиски, четыре картофелины, проходит мимо свинины, не глядя на говядину, и кладёт в корзинку куриные шейки, тщательно рассматривая ценник. Самая большая статья расходов у пенсионеров — лекарства, поэтому приходится экономить на еде, одежде и всём остальном.

ИА REGNUM Рынок в Белоруссии

Со времён предыдущего кризиса (2015 года) ассортимент белорусских магазинов решительно и бесповоротно ушёл в сегмент «эконом». Нетрудно предположить, что произойдёт при продолжении правления нынешней элиты.

«Государство для народа», как и прочие пафосные лозунги «рыночного социализма», специально созданы для ограбления этого самого народа самым бессовестным способом. Через искусственно созданный рост цен, через сверхэксплуатацию, через девальвацию — шоковую «новогоднюю» или ползучую, вытягивающую из кармана по копеечке.

Способов ограбления трудяг и пенсионеров придумано великое множество. Наиболее эффективным является ограбление с использованием всей мощи госаппарата, легальными способами и методами, на «законных основаниях». При этом каждый раз на практике подтверждается верность старой сентенции: «Патриотизм — последнее прибежище негодяев».

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