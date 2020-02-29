29 февраля 2020 | Время чтения 9 мин

Относительно недавно в Минске смеялись, как Украина закупала уголь в ЮАР. Как говорится, хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.

Сергей Артёменко, , 13:48 — REGNUM Александр Лукашенко распорядился снизить долю российской нефти в общем объёме белорусского импорта до 40%. Остальной объём предписано заместить «альтернативной» нефтью с целью минимизации зависимости от России.

Великая дружба: трубопровод «Дружба» в дружеских руках Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

О диверсификации импорта нефти и газа в Белоруссии говорят с начала 90-х. Тогда праворадикальный «Белорусский народный фронт» предлагал создание «балто-черноморского коллектора», способного, помимо прочего, коллективно диктовать ценовой спрос на российские углеводороды. Избранный в 1994 году президентом Александр Лукашенко открыто глумился над русофобствующими прожектёрами.

Спустя четверть века тот же Лукашенко открыто проводит в жизнь идеи БНФ. Во внешней политике декларируется «многовекторность» с открытой ориентацией на евроатлантизм. Во внутренней политике зачатки гражданского общества придавлены тоталитарным катком с элементами позаимствованной у украинских товарищей «вышиванки». В экономике господствуют командно-административные методы с «ручным управлением» — вплоть до министерских указаний, какие товары и как расставлять на полках магазинов.

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Во время предыдущей «нефтяной войны» с Россией, также совпавшей с президентской кампанией в Белоруссии, Лукашенко уже закупал «выгодную» нефть в Азербайджане (иранскую и российскую) и в Венесуэле с доставкой через Украину и Прибалтику. После быстро свёрнутых экспериментов 2011 года, во время «нефтегазовой войны» 2016 года, Лукашенко активизировал поиски альтернативных поставщиков нефти и газа. Белорусские НПЗ получили первый танкер с иранской нефтью. По газу альтернативы не просматривается до сих пор.

Во время инициированной Минском в конце 2019 года «нефтяной войны» с Россией белорусский лидер формально добивается отмены пресловутых премий для российских поставщиков нефти. В январе 2020 года было торжественно объявлено о закупке танкера с 86 тыс т норвежской нефти, в феврале — о закупке российской нефти с такой же доставкой через порт Клайпеды и далее в цистернах.

Во всех случаях закупок «выгодной» «альтернативной» нефти сделки происходят непрозрачно, с огромными переплатами за счёт белорусского бюджета. Лукашенко просто ставит граждан Белоруссии перед фактом растраты их денег, собранных в бюджет и предназначенных вовсе не для того, чтобы цены на АЗС росли, НПЗ загружались минимально и деградировали.

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Попутно номинальный белорусский лидер, бессменно правящий постсоветской номинально республикой более четверти века, позволяет себе весьма резкие заявления в адрес руководства Российской Федерации — главного спонсора «белорусского экономического чуда». Столь грубых формулировок и нелепых обвинений, как в последние годы, Кремль не слышал с тех самых «лихих девяностых», когда в Минске правил бал русофобствующий БНФ.

27 февраля Лукашенко принял бывшего главу Совмина Белоруссии, недавно трудоустроенного председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии. Михаил Мясникович, а вместе с ним и аудитория белорусских телеканалов узнали, что члены интеграционного объединения вместо сближения и соработничества отдаляются и занимаются каким-то непотребством.

Встреча с Председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем president.gov.by

«И знаете почему — пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств. Другие видят себя в другом союзе, просто телепаются в ЕАЭС и ждут какого-то удобного момента, чтобы выскочить из него. Или же просто так: пусть, и дальше будем телепаться», — цитировала Лукашенко его пресс-служба.

Однако главной темой встречи стала Россия. Точнее, её углеводороды, которые российские компании не согласны продавать белорусским госпредприятиям по придуманным Лукашенко или его подчинёнными ценам.

«Нам говорят: $127 (за 1 тыс. куб. м) — это благо. Вы знаете, по сколько Польша сегодня получает американский газ, который надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить? $90!», — поведал Лукашенко, сравнивая продукцию «Газпрома» для Белоруссии с аналогом для Польши из США.

Проблема в том, что польские потребители не видят газ по $90 — равно как и белорусские по $127. Как для Лукашенко высчитали стоимость $90 регазифицированного газа из США, причём доставленного «сюда» (в Белоруссию?) — загадка. По большому счёту, это не имеет никакого значения: цифры белорусский лидер часто берёт с потолка — как в случаях с постоянно не сбывающимися официальными прогнозами на год, на пятилетку и далее.

Минск пытается разыграть с газом ту же схему, что и Киев: почти пять лет кровавый киевский олигарх рассказывал украинцам сказки об огромных выгодах закупки «европейского» газа в Евросоюзе. Все прекрасно понимали, что закупается газ российского происхождения, и обслуживающие эту коррупционную схему «прокладки» находятся в доле с постмайданными благодетелями. Пётр Порошенко убеждал нищее население в политической целесообразности переплат за такой импорт.

Александр Лукашенко с такой же наигранной заботой убеждает население одного из беднейших уголков Европы переплачивать за «альтернативную» нефть. На очереди — газ, на котором уже готовы делать гешефт литовские посредники. Расчёт на то, что «Газпром» пойдёт-таки на уступки — Киеву ведь уступили, а с ним конфликт был куда более серьёзный, чем с Минском.

Литва предлагает наладить регулярные поставки нефти и газа в Беларусь через свою инфраструктуру Belta.by

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«Мы россиянам говорим (как они предложили): давайте как в прошлом году. В прошлом году, с учетом перетаможки нефти, было $110−111. «Нет, давайте $127». На бирже сегодня уже ниже $100 торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?», — поведал Лукашенко. Президентская пресс-служба уточнила, что «процедура перетаможки в отношении части поставляемой российской нефти отменена в 2020 году, в результате чего бюджет Белоруссии теряет значительные средства».

На кого это рассчитано? Выводить из ситуативных скидок уровень цен, придумывать цены на чужие товары, записывать в потери то, что не заработано и принадлежит другому, и всё это описывать жаргоном — таков уровень руководства другой части Союзного государства. Приличные люди, снявшие с себя малиновые пиджаки два десятилетия назад, так себя не ведут.

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Картина была бы неполной без дежурного «наезда» на правительство РФ. Дмитрий Медведев и Михаил Бабич оставили глубокий, неизгладимый след в тонкой душевной организации белорусского лидера, четверть века взывающего к памяти о совместном «гниении в окопах» во времена, как выяснилось, «не наших» Отечественных войн.

Правительство РФ оказалось виноватым в том, что воспользовалось суверенным правом России изменять российское законодательство. Не белорусское, а российское законодательство в нефтяной отрасли. Лукашенко считает допустимым из года в год указывать Москве, как менять российские законы и, при этом, требовать себе «компенсацию» — по сути дань.

Александр Лукашенко «Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то (это их дело) компенсируют снижение этой пошлины (если, например, мы $1 млрд от пошлины получали в прошлом году, а сегодня $700 млн, то $300 млн Россия компенсирует), вечером уже министры по своему трактуют наши договоренности — двух президентов. Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет. Ну что это за союз такой».

Во-первых, договорённость «чёрным по белому» не подтверждена Кремлём. Во-вторых, Лукашенко пожаловался председателю органа ЕАЭС именно на российских, а не казахстанских министров или министров других стран союза. В-третьих, обиды белорусского лидера лишены конкретики: до сих пор так и не ясно, кто и что в Москве трактует неправильно. Радует, однако, что в случае ЕАЭС бывший председатель совхоза не использовал откровенно трамвайную ругань, как в случае с характеристикой Союзного государства России и Белоруссии.

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Президентская пресс-служба сообщила вдобавок: «Александр Лукашенко также напомнил, что российские компании необоснованно настаивали на уплате им дополнительной премии при поставках нефти в Белоруссию: «мы вам продадим нефть по мировой цене, но вы еще нам на каждой тонне заплатите премию».

Здесь уже видна обида на российские нефтяные компании, которые предпочли продавать свою продукцию в дальнее зарубежье по рыночным, а не «интеграционным» ценам. Лукашенко есть дело не только до написания российских законов, но и до ценообразования в субъектах хозяйствования РФ.

Его требование к российскому бизнесу отказаться от премии стало принципиальным «пунктиком», доходящим до маразма: недавно за счёт белорусских налогоплательщиков была закуплена «альтернативная» нефть с поставкой танкером, с перевалкой в литовском порту и последующей доставкой в железнодорожных цистернах до белорусских НПЗ. Смешной объём — 85 тыс тонн в каждом танкере при том, что в прошлом году оба белорусских завода переработали без малого 18 млн тонн, а в этом году сделали заявку на 24 млн тонн.

Однако самое смешное в том, что власти Белоруссии гордятся переплатой за эту российскую нефть, которая якобы «без премии». Они даже готовы за счёт белорусских пролетариев сделать огромные переплаты за такую невероятную логистику, помочь заработать литовскому порту и литовским железнодорожникам. Но при этом с пафосом заявить, что нефть куплена «без премии».

«Назло мамке уши отморожу», — обычно говорят в подобных случаях.

После этого, 26 февраля белорусский госконцерн «Белнефтехим» сообщил, что оформил сделку с азербайджанской госкомпанией SOCAR на поставку 160 тыс т для белорусских НПЗ. Как и во время предыдущей «нефтяной войны», будут задействованы танкеры, украинский порт и изначально предназначавшийся совсем для другого нефтепровод «Одесса-Броды». Важный нюанс: речь о более дорогой азербайджанской нефти, причём совсем другого сорта чем та, под которую технологически настроено оборудование обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

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Но и это ещё не всё: правительство Польши на днях обсуждало в Вашингтоне механизм поставок нефти из США в Белоруссию через порт Гданьска. В это же время пришли сообщения о резком росте поставок российской нефти на рынок США. То есть эпической «перамогой» Лукашенко-Помпео может стать поставка сорта Urals танкерами из США через океан в Литву и далее по известному маршруту в цистернах. Но без премии российским компаниям.

Относительно недавно в Минске смеялись, как Украина закупала уголь в ЮАР. Как говорится, хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.

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