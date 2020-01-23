Минск, , 16:13 — REGNUM Нефть из Норвегии обойдётся Белоруссии намного дороже, чем российская, что приблизит цены на белорусских АЗС к норвежским. Об этом пишет белорусский Телеграм-канал «zaprauka.by», оценивая ситуацию в белорусской экономике в связи с импортом «альтернативной» нефти.

По данным автора канала, за тонну норвежской нефти марки Johan Sverdrup придётся заплатить на 136,40 долларов больше, чем за такой же объём нефти сорта Urals из РФ. Норвежская марка нефти в конце 2019 года торговалась с премией в 6−6,5 доллара США за баррель к эталонному Brent при поставках на рынки Юго-Восточной Азии (с доставкой).

Взяв для упрощения расчётов Brent, автор канала сделал такую калькуляцию: «Итого: 65,09 доллара за баррель умножаем на 7,2 (среднее количество баррелей в тонне) = 468,65 долларов США / тонна. Ориентир цены сего заморского деликатеса.

Далее перевалка в порту Клайпеда — 9 долларов США/тонна. Доставка ж/д транспортом до «Нафтана» — 40 долларов/тонна согласно тарифной политике железных дорог Литвы и Беларуси (27 — по территории Литвы, 13 — по родимым просторам). Плюс: контроль качества и количества — 1,5 доллара/тонна, а также стоимость слива на ж/д эстакадах и закачки в резервуары НПЗ — 2 доллара/тонна. Таким образом, 468,65 + 9 + 40 + 1,5 + 2 = 521,15 долларов США/тонна».

Белорусский госконцерн «Белнефтехим» сообщал, что российская нефть для Белоруссии обходится в 83% от мировой. Автор канала рассчитал стоимость этой нефти на «Нафтане»: «63,5 долларов США/баррель за Urals умножить на 7,2 (объясняли) и умножить на 0,83 = 384,75 доллара США/тонна».

В итоге, пока Лукашенко пытается «сэкономить» и лишить российских поставщиков премии $10 при поставке тонны в Белоруссию, БНК переплачивает $130 за тонну норвежской нефти. То есть, на норвежскую нефть народных денег не жалко. В связи с подорожанием сырья для белорусских НПЗ почти на треть, канал задался вопросом: «Норвежская нефть — норвежские цены на топливо?».