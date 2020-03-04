Пока в Госдуме обсуждают поправки о защите труда, МРОТ и пенсионном обеспечении, а эксперты дают оценку пенсионной реформе, на одной из платформ по сбору подписей набирает популярность петиция за ликвидацию Пенсионного фонда России как одной из наиболее дорогих в содержании структур. ИА REGNUM попыталось проанализировать некоторые траты структуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Напомним, в 2018 году в России был увеличен пенсионный возраст — для женщин до 60 лет вместо 55, для мужчин до 65 вместо 60. В начале марта 2020 года стало известно, что это «помогло» федеральному бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей. Данную «экономию» восприняли неоднозначно. В комментарияхИА REGNUM депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») отметил, что «социально-политический ущерб от повышения пенсионного возраста превосходит всю бюджетную экономию».

За несколько дней до сообщения об «экономии» на сайте «Российская общественная инициатива» (РОИ) появилась петиция, в которой выдвинуто предложение, хоть и не отличающееся своей новизной, но набирающее популярность у россиян. Речь идёт о ликвидации Пенсионного фонда России, на содержание которого уходят огромные средства, что особенно диссонирует на фоне сообщений из регионов о повышении пенсии «на одну копейку» пенсионерам, имеющим трудовой стаж свыше 30 лет, и воровстве в некоторых отделениях ПФ РФ.

Автор инициативы отметил, что деньги пенсионных накоплений граждан идут в том числе на содержание аппарата чиновничества. Припомнили фонду и дворцы, построенные для отделений, и отношение к соискателям пенсии, и многомиллионные траты на разные торжества.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

Калужский Пенсионный фонд разбазаривает деньги налогоплательщиков?

«Пенсионный фонд проедает деньги на содержание бюрократического аппарата»

ПФР автор петиции окрестил коротко — «государство в государстве на шее пенсионеров», предложив ликвидировать его.

В качестве решения предлагается «поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам».

Под предложением уже подписались 7,8 тыс. россиян. При этом на РОИ могут проголосовать только те, кто имеет аккаунт на ЕСИА (госуслуги), что исключает манипуляции с результатами и накручивание голосов.

Напомним, год назад о необходимости ликвидировать Пенсионный фонд заявил уполномоченный по правам бизнесменов при президенте РФ Борис Титов, предложивший «передать его функции Федеральному казначейству». Бизнес-омбудсмен тогда назвал фонд громоздкой, непрозрачной и «совершенно неэффективной организацией», отметив, что «современные технологии позволяют обойтись и без такой структуры, как Пенсионный фонд».

Титов: Пенсионный фонд России надо ликвидировать

Kremlin.ru Борис Титов

Расходы на содержание ПФР

Из пояснительной записки к отчёту ПФР за 2018 год следует, что бюджет по доходам был исполнен в сумме 8 269 641 403,9 тыс. рублей, из них в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, — 8 191 850 180 000 рублей. Стоит отметить, что в доходной части фонда за 2018 год 3 229 324 826,2 тыс. рублей составили межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Это почти 40% всех «доходов» ПФР. В целом же бюджет фонда за 2018 год был исполнен с дефицитом — более 159,05 млрд рублей.

Отдельной строки на содержание аппарата отчёт-2018 не содержит, но в том же году тогда ещё глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов в интервью радио «Комсомольская правда» сообщил, что «ежегодное содержание фонда — это тоже где-то 117−119 млрд рублей, которые рассчитываются по нормативам Минфина России», из которых 72−73% — зарплата сотрудников. На официальном сайте ПФ РФ есть данные по средним зарплатам членов правления, но не указано, за какой период. Исходя из них, средняя зарплата Дроздова составляла 310 819 рублей, его заместителей — от 80 до 95 тыс. рублей. Для сравнения: в 2019 году доход ПФР, полученный «от размещения пенсионных накоплений в депозиты кредитных организаций, составил 12,57 млрд рублей». Инвестирование пенсионных накоплений россиян и их приумножение — одна из задач структуры.

Напомним, с конца января 2020 года правление фонда возглавил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Интересный факт: за 2018 год в ПФР было выявлено 829 нарушений исполнения законодательства о противодействии коррупции и к дисциплинарной ответственности привлечено 306 работников (против 674 нарушений и 271 привлеченном к ответу в 2017 году). В ходе 115 проверок достоверности сведений, подаваемых в декларациях о доходах, 49 работников ведомства привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ещё немного о расходах

Фонд зарплаты — это не единственные траты на содержание ПФР. Есть в структуре и такая строка, как информационно-разъяснительная работа среди населения.

Согласно отчёту за 2018 год, фонд оплатил более 2,7 тыс. выходов роликов на телевидении, 4,17 тыс. выходов аудиороликов на радио, в печатных СМИ реализовано 252 выхода разъяснительных материалов, для формата наружной рекламы были выпущены материалы общим тиражом 6,98 тыс. экземпляров, для раздачи в отделениях ПФР выпущено 52 вида полиграфической продукции общим тиражом более 15,1 млн экземпляров, распространялись две ежемесячные газеты с годовыми тиражом 665,8 тыс. экземпляров. Помимо этого, проведено 13,8 тыс. пиар-мероприятий, реализовано свыше 174,6 млн размещений информационно-разъяснительных материалов ПФР в интернете.

К сожалению, отчёт не содержит данных об общей сумме трат на всю эту разъяснительную кампанию. Между тем некоторые траты позволяет проанализировать сайт госзакупок.

При наличии собственного сайта, многочисленной и разветвлённой сети отделений ПФР в конце января 2020 года провёл конкурс на создание информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» с начальной ценой 203,756 млн рублей. И хотя в ходе торгов цена была снижена, но она по-прежнему осталась высокой, особенно на фоне вливаний в ПФР из федеральной казны. Реализовывать задумку фонда будет «Ростелеком» за 148,08 млн рублей.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ростелеком

Услуги, направленные «на проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения Российской Федерации, посредством создания и размещения информационно-разъяснительных видеороликов, аудиороликов и баннеров Пенсионного фонда Российской Федерации на телеканалах, радиостанциях и в сети Интернет» в период со дня заключения контракта по 27 ноября 2020 года оценили в 397,818 млн рублей. Контракт планируется подписать с ООО «Агентство Игроник», его сумма составит 379,359 млн рублей. С этой же московской компанией в 2019 году был заключён контракт на оказание схожих услуг с 1 января по 30 апреля 2020 года. Цена предыдущего контракта составляла 357,714 млн рублей.

Из крупных заказов ПФР можно отметить также и конкурс на услуги, которые направлены «на проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения Российской Федерации в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде, посредством создания и размещения информационно-разъяснительных видеороликов, аудиороликов и баннеров Пенсионного фонда Российской Федерации на телеканалах, радиостанциях и в сети Интернет». Соответствующий конкурс проведён в январе 2020 года с начальной ценой 137,802 млн рублей. Победителем на контракт стоимостью 137,45 млн рублей признано ООО «Мульти технологии» (создано в 2006 году, принадлежит с ноября 2018 года ООО «Эн Эм Ай групп», которое было учреждено в октябре того же года).

Компания «Мульти технологии», которая ранее принадлежала ООО «Группа Новаком», в 2019 году уже имела контракт с ПФР, но тот после претензий и выплаты неустоек был расторгнут «по соглашению сторон». Сумма контракта составила 247,929 млн рублей, а услуги были как раз того же профиля. Вот такая странность: в 2019 году претензии и расторжение, а в марте 2020 года объявление компании победителем по схожему конкурсу. Парадокс.

Возвращаясь к тендерам Пенсионного фонда. В конце февраля 2020 года был проведён конкурс на «оказание услуг по информированию населения Российской Федерации об услугах Пенсионного фонда Российской Федерации и консультированию по вопросам пенсионного и социального законодательства» в три этапа — до 15 декабря 2020 года. Его начальная цена составила 73,044 млн рублей, победителем признали АО «Оригинал», снизившее стоимость услуг до 55,474 млн рублей.

Интересный факт: в октябре 2019 года АО «Оригинал» учредило информагентство в Удмуртии (ООО «Инфоджет»), а в апреле — компанию в Самарской области в той же сфере деятельности (ООО «Дата технолоджи»).

Ещё в 184,5 млн рублей в 2020 году обойдётся «сопровождение и развитие программного комплекса «Исполнение бюджета и бюджетный учет Пенсионного фонда Российской Федерации» в Исполнительной дирекции ПФР и территориальных органах (отделениях) ПФР, доработка программного комплекса в соответствии с изменениями законодательства по вопросам обязательного пенсионного страхования». Подобные тендеры фигурировали и в 2018, и в 2019 году.

Это лишь малая толика трат ПФР и его управлений.

К слову, в августе 2018 года на сайте Госдумы появился экспертный комментарий о том, что «в период 2024—2026 годов поддержание пенсий на текущем уровне с возможностью ее пересчета только в пределах инфляции потребует увеличения трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду Российской Федерации не менее чем до 5 трлн рублей».