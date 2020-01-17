Кемерово, , 07:13 — REGNUM В Кемерове пенсионерке повысили пенсию — на одну копейку. Об этом рассказала сама Любовь Сидорова. По её словам, в январе ей выдали 8 813 рублей 51 копейки, что на 1 копейку больше, чем в декабре 2019 года, хотя с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,6%.

«Я не тунеядка, стаж 30 лет, вырастила троих детей, но за них по закону тоже в ПФ сказали не положено надбавки, так как пенсия минимальная из-за того, что предприятие ликвидировали, а архив сожгли. Вот как скажите выживать? ЖКХ — 4 тыс, на лекарство самое простое, нет денег», — рассказала пенсионерка «Абажуру».

В кузбасском отделении ПФР изданию «ВашГород.ру» уточнили, что прибавка получилась разной и зависела от суммы страховой пенсии. В среднем пенсионеры Кузбасса стали получать по 16 017 рублей, с января сумма увеличилась почти на 1 тыс. рублей. Но есть пенсионеры, у которых установлена минимальная пенсия, к которой полагаются социальные надбавки. У кого пенсия была меньше прожиточного минимума, получили свою пенсию плюс проиндексированные социальные надбавки, то есть 6,6% доплатили только к надбавкам.

«Таким образом стало возможно повышение пенсии всего на одну копейку, подобное могло произойти не только у одного человека», — уточняет СМИ.