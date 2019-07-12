Магас, , 11:06 — REGNUM

В Ингушетии будут судить заместителя главного бухгалтера отдела Пенсионного Фонда России. 26-летнюю чиновницу подозревают в хищении денежных средств ПФ РФ на сумму около 10 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установило следствие, с декабря 2017 по март 2018 года обвиняемая подготовила 14 платежных поручений на общую сумму около 10 млн рублей и перечислила их людям, которые не были в курсе действий злоумышленницы. После получения наличных денежных средств со своих счетов они возвращали деньги сотруднице ПФ, придумавшей преступную схему.

Когда данный факт был выявлен, УФСБ возбудило уголовное дело в отношении бухгалтера по статье УК РФ «Хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере». В ходе расследования женщина уже возместила причиненный ущерб на сумму 2,5 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях был задержан заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов. Его подозревают в получении взятки от сотрудника компании «Техносерв», которая занималась поставками оборудования в пенсионное ведомство.

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