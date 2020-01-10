Москва, 7 января. В кинотеатре у станции метро «Сходненская» фильм «Холоп» показывают в большом кинозале, сеансы — один за другим. Все билеты распроданы, аншлаг. В отличие от других картин, на которые ходит молодёжь, здесь публика самая разная, от детей до стариков. Бабушка, чтобы занять своё место, долго-долго взбирается к верхнему ряду по крутой лестнице.

Цитата из к/ф «Холоп» реж Клим Шипенко. 2019. Россия За столом

Можно ли назвать популярную российскую картину шедевром? Оставим такие оценки экспертам киноиндустрии. Но однозначно это добротная лёгкая комедия с неплохими шутками (над некоторыми зал смеялся хором), скромным бюджетом и пусть оригинальным, но совсем не закрученным сюжетом. Идея фильма прекрасна — российский мажор, всесильный в своей безнаказанности, относящийся к окружающим как к своим слугам, получает возмездие — оказывается холопом в России 1860 года. После череды трудностей и унижений он перевоспитывается и становится хорошим парнем. Создатели комедии явно угадали у зрителя тягу к этому хотя бы киношному восстановлению справедливости. В какие-то не сказочные методы люди верить, судя по всему, перестают.

9 января стало известно, что фильм «Холоп» оказался самой успешной российской комедией за всю историю. По данным пресс-службы «Централ партнершип», он уже собрал в кинотеатрах 1,8 млрд рублей, при этом прокат ещё продолжается.

Цитата из к/ф «Холоп» реж Клим Шипенко. 2019. Россия Крут

«Главная комедия Нового года «Холоп», вышедшая в прокат 26 декабря, заработала к 7 января 1,8 млрд рублей, став самой кассовой комедией за всю историю российского проката», — цитирует сообщение компании РИА Новости.

Прежний рекорд был установлен в 2018 году комедией «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Сборы фильма составили 1,762 млрд рублей. Уже сейчас понятно, что результат — вовсе не предел.

Второй раз исторический термин, означающий несвободного жителя, почти раба, всплыл в информационной повестке благодаря лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Один из старейших российских политиков пришёл в Москве на Красную площадь, чтобы раздать деньги «крепостным и холопам». Что подвигло депутата на явно оскорбительное действие? Возможно, он посмотрел кинофильм и был под впечатлением. А может, на 74-м году жизни начал отказываться от лишней самоцензуры, называя всё так, как видит. Или, напротив, своенравно устроил резонансный перфоманс и, умышленно взяв на себя огонь критики, показал всем нам реальное положение дел в стране.

Цитата из к/ф «Холоп» реж Клим Шипенко. 2019. Россия Селянка

Что случилось, почему «холопство» входит в моду? Уж не с того ли, что в нашей стране, как и сотни лет назад, общественные отношения близки к феодальным, хотя и прячутся под маской капитализма и демократии? Если есть явление, общество всегда найдёт способ его заметить и объяснить. И сейчас фильм «Холоп» стал зеркалом, пусть и с насмешкой, но довольно точно передающим действительность.

За последние годы элиты нашей страны успели кристаллизоваться. Они собрали в своих руках власть и ресурсы, избавились от зависимости перед остальным обществом. Депутат, крупный чиновник, бизнесмен, известный спортсмен, артист, высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов, влиятельный представитель диаспоры дотируемых республик — всё это приметы господина, нового феодала, обласканного государственной машиной. Даже в случае кадровых перестановок, карьерных неприятностей, вместо старой работы обязательно появится новая — столь же щедро оплачиваемая.

По другую сторону — холоп, наёмный работник, не имеющий накоплений, тянущий лямку беспросветного труда, выплачивающий ипотеку. Он ест пальмовое масло и пользуется полуразрушенной инфраструктурой. Вместо социальных прав и экономических возможностей — крошечные и жалкие подачки. Отменили пенсию и ужали зарплату? Ищите городскую площадь, где очередной господин раздаёт деньги. Так, в Волгограде блогер Альфредо Аудитореразбросал в толпе 200 тыс. рублей, из-за чего, отмечают очевидцы, началась давка. Отец молодого мужчины, заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев не увидел в поступке ничего предосудительного. Он предоставил благовидное объяснение, заявив, что деньги были выделены московской компанией, которая сотрудничает с блогосферой.

Цитата из к/ф «Холоп» реж Клим Шипенко. 2019. Россия Под сапогом

Линия раздела проводится во многих коллективах, где управленческий персонал, например, ректор вуза, директор школы, главный врач больницы, руководитель музея или театра, имеет высокий уровень благосостояния, а его семья — безмятежную жизнь, беззаботное детство. Прочие же, обеспечивающие основной трудовой вклад, живут очень непросто. Но с удовольствием принимают киносказку, где зло получает заслуженный ответ, осознаёт неправоту и меняется.