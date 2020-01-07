Волгоград, , 09:01 — REGNUM Сын заместителя представителя главы Чечни в Волгоградской области Альфредо Аудиторе. являющийся блогером, осыпал толпу деньгами в одном из торговых центров Волгограда и потребовал от людей признаться ему в любви. Инцидент произошел 6 января.

Блогер собрал толпу в одном из торговых центров Волгограда и предупредил, что мероприятие по разбрасыванию денег может сорваться, если его «подойдет арестовывать полиция». Он попросил собравшихся вести себя культурно.

Затем он начал разбрасывать в толпу купюры по 500 и 1 тысячи рублей. Всего блогер разбросал около 200 тысяч рублей.

В социальных сетях данный поступок блогера вызвал неоднозначную реакцию.

Отец блогера — заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев прокомментировал его поступок. По словам Носаева, его сын работает в московской компании, которая активно сотрудничает с блогосферой. Именно эта компания и выделила деньги для разбрасывания, а собрались в торговом центре подписчики Аудиторе. В поступке сына Носаев не видит ничего плохого.

Стоит отметить, что накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздавал деньги на Красной площади. При этом он называл тех, кому давал деньги «крепостными и холопами».

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорил он.

Теперь этим инцидентом займется комиссия Госдумы по этике.