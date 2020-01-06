Москва, 6 января 2020, 14:13 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал наличные деньги на Красной площади в Москве, передаёт издание Ura.ru. Оно опубликовало короткое видео общения депутата Госдумы и граждан.
О посещении главной площади страны политик рассказал в социальной сети Instagram.
«Дети, инвалиды… Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы», — произнёс Жириновский, отдавая купюры обступившим его гражданам.
Журналисты на кадрах узнали банкноты номиналом в одну тысячу рублей. За 11 секунд ролика лидер либерал-демократов передаёт в руки граждан девять купюр.