Москва, , 17:56 — REGNUM Фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой российской комедией за всю историю. Дистрибутор «Централ Партнершип» оценил сборы проката в 1,9 млрд рублей на утро 9 января. По его данным, его посмотрели с момента выхода 26 декабря 7 миллионов человек.

Среди комедий первенство по доходам до этого удерживал блокбастер «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», вышедший в 2018 году — тогда общие сборы составили 1,762 млрд руб.

Самыми же кассовыми лентами в прокате стали спортивная драма «Движение вверх» — более 3 млрд рублей и боевик «Т-34» — 2,3 млрд.