2 июля 2019 | Время чтения 9 мин

Подавляющее большинство (84,2%) настаивает на медицинском обследовании учеников перед переходом на обучение по проекту МЭШ, причем большая часть отдает предпочтение узким специалистам. Негативного влияния на здоровье учеников ожидают от электронных досок 57,4%, а мнения, что никак не навредят, придерживаются только 34,3% — которые, видимо, всё же подозревают неладное, раз считают необходимыми консультации врачей...

Елисей Поллстер, , 18:32 — REGNUM

Внедрение проекта «Московская электронная школа» началось в 2017 году. В настоящее время электронные доски установлены практически во всех классах московских школ, и уроки по всем предметам проводятся с внедрением технологий МЭШ. Родители учеников реагируют по-разному: кто-то доволен, другие настроены категорически против. Родителям детей практически ничего неизвестно о влиянии МЭШ на здоровье учеников, поскольку данных о медицинских исследованиях им не предоставили; известно, что некоторые родители — противники МЭШ — забирают детей из государственных школ и переводят в частные или областные школы.

МЭШ-педагоги Иван Шилов © ИА REGNUM

В опросе ИА REGNUMпосвященном этому проекту, приняли участие 12 493 человека. Что же они думают о МЭШ?

МЭШ: Что нам о ней известно

Рис. 1. Генеральное распределение ответов на вопрос №1

«Наш опрос посвящен проекту МЭШ в школах Москвы. Мы бы хотели знать мнение всех читателей, но мнение родственников московских школьников и их самих особенно интересно. Поэтому сначала просим Вас ответить на 2 служебных вопроса. Где Вы живете?» Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Значительную часть опрошенных составили жители Москвы, где и реализуется проект.

Рис. 2. Генеральное распределение ответов на вопрос №2 «Насколько близко Вы знакомы с проблемами московских школ?», %

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Никакого отношения к московским школам не имеет только около половины опрошенных, а 46,4% так или иначе связаны со школами столицы.

Рис. 3. Распределения ответов на вопрос №2 «Насколько близко вы знакомы с проблемами московских школ?», среди всех опрошенных и среди опрошенных жителей Москвы, с учетом однонаправленных ответов, % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Из распределения однонаправленных ответов видно, что большинство наших респондентов (36%), имеющих представление о «МЭШ», информацию о проекте получили от учеников московских школ, их родственников и знакомых, а 10% знают о проекте от учителей. Большинство наших московских респондентов (70%), имеющих представление о МЭШ, информацию о проекте получили от учеников, а 17% знают о проекте от учителей. То есть пропорция примерно та же: 4:1 среди москвичей и 3,5:1 среди всех опрошенных.

Рис. 4. Генеральное распределение ответов на вопрос №3 «Во всех образовательных учреждениях Москвы запущен проект МЭШ – «Московская электронная школа». Знаете ли Вы об этом?»,%

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Детальное представление о том, что такое МЭШ, имеют только 14,4% респондентов — против 48,8%, не знающих о нем ничего.

Рис. 5. Распределения ответов на вопрос №3 «Во всех образовательных учреждениях Москвы запущен проект МЭШ – «Московская электронная школа». Знаете ли Вы об этом?», среди всех опрошенных и среди опрошенных жителей Москвы, с учетом однонаправленных ответов, % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Из распределения однонаправленных ответов видно, что треть респондентов (31,1%) в достаточной степени осведомлены о МЭШ, что-то слышали о проекте 11,5%, а ничего о нем не знает абсолютное большинство — 57,5%. Мнения среди опрошенных жителей Москвы количественно распределились иначе (о московских делах москвичам знать проще), но, что примечательно, пропорции между количеством тех, кто «осведомлен о проекте МЭШ» и «что-то слышал» о нём, остались прежними: 3:1. Вместе с тем абсолютное большинство респондентов-москвичей (52,7%) знают о проекте не понаслышке, а полностью не в курсе почти треть — 31,7%.

МЭШ: Как это делается?

Рис.8. Генеральное распределение ответов на вопрос №4:

Рис. 6. Генеральное распределение ответов на вопрос №4 «Проект МЭШ предполагает замену меловых школьных досок на интерактивные экраны. Как Вы относитесь к этой части программы?»,%

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Обращает на себя внимание как отсутствие единого мнения о МЭШ, так и то, что резко отрицательно относятся к ней всё же вдвое чаще, чем сугубо положительно. Колебания респондентов понятны с учетом того, что половина из них вообще ничего не знает о МЭШ, а детальное представление есть только у 14,4%.

Рис. 7. Распределения ответов на вопрос №4 «Проект МЭШ предполагает замену меловых школьных досок на интерактивные экраны. Как Вы относитесь к этой части программы?», среди учеников, учителей и жителей Москвы, с учетом однонаправленных ответов, % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как видим, по части отношения к электронным доскам мнения существенно разделились. Так, хорошо относятся к интерактивным доскам более половины (53%) московских учеников, в то время как лишь 37% среди их преподавателей разделяют это отношение. При этом среди московских учителей негативный взгляд на интерактивные доски распространен в два раза больше, чем среди учеников (32,2% против 16%). Повышенный интерес к нововведению отмечается именно среди учащихся: свойственный юному возрасту интерес ко всему новому сыграл свою роль, да и на привычный большинству смартфон те доски похожи… Мнения же среди преподавательского состава распределились с небольшим перевесом в пользу цифровизации учебного процесса, при 30% временно не определившихся.

Рис. 8. Генеральное распределение ответов на вопрос №7 «Как Вы думаете, как повлияют электронные доски на усвоение учебного материала школьниками?»,%

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Единства мнений нет и вопросе о пользе интерактивных досок для собственно учебы, но что интересно: если очень хорошо к ним относятся 8,5%, то в том, что они принесут большую пользу, уверены только 6%.

Рис. 9. Распределение ответов на вопрос №7 «Как Вы думаете, как повлияют электронные доски на усвоение учебного материала школьниками?», среди учеников, учителей и жителей Москвы, с учетом однонаправленных ответов, % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как видно из распределения однонаправленных ответов на вопрос о полезности электронных досок для усвоения учебного материала, часть респондентов эффективность данного нововведения ставит под сомнение (38,5%), часть решительно отрицает (32,9%), а число уверенных, что благодаря электронным доскам усвоение материала улучшится, составляет 28,6%.

При этом среди учителей и учеников московских школ энтузиазма больше, особенно среди учеников: 42,5% московских учеников против 28,6% из числа всех опрошенных москвичей считают, что электронные доски улучшат усвоение материала. Однако хорошо относятся к интерактивным доскам более 52,9% московских учеников: то есть десятая часть из тех, кому нравятся доски, не считают, что они полезны для учебы. Учителя в этом вопросе более последовательны: 37,7% относятся к электронным доскам хорошо, и (даже немного больше) 38,8% — считают их полезными для усвоения материала.

Рис. 10. Генеральное распределение ответов на вопрос №6 «Как Вам кажется, перед запуском проекта МЭШ были ли проведены необходимые экспертизы и исследования последствий внедрения электронных досок?»,% Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Собеседник ИА REGNUM в правоохранительных органах, располагающий сведениями о проекте МЭШ, сообщил, что полноценных медицинских исследований на территории России по массовому использованию в обучении источников света, которыми являются электронные устройства, не проводилось. По его словам, гигиенические нормы СанПиН для него не разработаны. Эта информация совпадает с мнением опрошенных: в сумме только 20,4% полагают, что исследования по электронным доскам проводились, 24% сомневаются, что они были, и 55,7% уверены, что никаких исследований не было.

Рис. 11. Генеральное распределение ответов на вопрос №8 «Как Вы думаете, как повлияют электронные доски на здоровье школьников и учителей (например, по части зрения, общей утомляемости и пр.)?»,% Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Если в существенной пользе электронных досок для учебы уверены 6% опрошенных, то в пользе для здоровья — только 2,4%. Резко негативного влияния на здоровье при этом ждут 18,7% — даже чаще, чем те, кто ожидают плохого воздействия досок на усвоение учебного материала (16,5%).

Рис. 12. Распределение мнений на вопрос №8 «Как Вы думаете, как повлияют электронные доски на здоровье школьников и учителей (например, по части зрения, общей утомляемости и пр.)?», среди всех опрошенных и среди опрошенных жителей Москвы, с учетом однонаправленных ответов, % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мнения среди опрошенных жителей Москвы распределились практически таким же образом, а абсолютное большинство респондентов независимо от региона считает, что электронные доски негативно повлияют на здоровье учеников и учителей. Треть опрошенных не видит в этих досках никакой потенциальной угрозы здоровью, и лишь немногие смогли увидеть в нововведении даже и некоторую пользу для здоровья (меловые и грифельные доски, получается, тоже не все считают оптимальными для здоровья).

Рис. 13. Распределения ответов на вопрос №8 «Как Вы думаете, как повлияют электронные доски на здоровье школьников и учителей (например, по части зрения, общей утомляемости и пр.)?», среди учеников и учителей московских школ, с учетом однонаправленных ответов, % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

А вот среди учеников и учителей московских школ мнение о влиянии электронных досок на здоровье выглядят иначе. Ученики, по-видимому, в силу возраста, несколько более категоричны в своих оценках. Так, 42,5% из них (против 38,8% среди учителей) считают, что электронные доски вредят здоровью участников образовательного процесса. При этом ровно треть опрошенных учеников (против несколько более скромной цифры в 27,9% среди их преподавателей) убеждена в пользе данного высокотехнологичного нововведения для здоровья лиц, им пользующихся.

Анализ однонаправленных ответов показывает: подавляющее большинство респондентов (84,2%) настаивает на медицинском обследовании учеников перед переходом на обучение по проекту МЭШ, причем большая часть респондентов отдает предпочтение узким специалистам. Это при том, что, судя по ответам на вопрос №8, негативного влияния на здоровье учеников ожидают от электронных досок 57,4%, а мнения, что никак не навредят, придерживаются только 34,3% — которые, видимо, всё же подозревают неладное, раз считают необходимыми консультации врачей, но надеются на лучшее или не считают угрозу достаточно серьезной.

Зачем вообще нужна МЭШ?

Рис. 16. Распределение мнений на вопрос №9 «Как Вы думаете, какова основная цель внедрения проекта МЭШ?», среди всех опрошенных и среди опрошенных жителей Москвы, с учетом однонаправленных ответов, % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По вопросу о том, зачем в принципе введена в действие МЭШ, среди респондентов тоже нет единства. Однако заметно лидирует мнение (30,2%), согласно которому МЭШ к образованию отношения не имеет, преследуя чисто финансовые и административные цели. Довольно многие (22,2%) разделяют близкую к этой точку зрения: цель МЭШ — потратить крупные бюджетные средства, «часть из которых достанется московским чиновникам».

Рис. 17. Генеральное распределение ответов на вопрос № 5 «Как Вам кажется, перед запуском проекта МЭШ были ли проведены необходимые общественные слушания и обсуждения – с родителями, учителями, врачами и пр.?»,% Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В намеренном вреде образованию подозревают МЭШ только 6,3% всех опрошенных, чаще за этим проектом респонденты видят куда более приземленные цели, в том числе коррупционные (52,4%). Повышение качества московского образования в качестве приоритетной цели отмечают 14,5% опрошенных (среди москвичей такого мнения придерживаются не сильно чаще — 16,6%). Желание показать Москву лидером мирового образования и попытку залить деньгами имеющиеся проблемы, то есть — явное «пускание пыли в глаза» за государственный счёт, побудительным мотивом внедрения проекта «МЭШ» назвали 27% от общего числа респондентов (среди москвичей таковых ровно четверть).

Рис. 18. Генеральное распределение ответов на вопрос №11 «Как Вы думаете, должны ли родители школьников иметь возможности влиять на принятие решений в области образования, которые коренным образом меняют образовательный процесс?»,% Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Независимо от отношения к МЭШ, это очевидно весьма серьезное нововведение, которое затрагивает напрямую граждан, прежде всего — детей. Тем не менее только 3,6% опрошенных полагают, что перед внедрением МЭШ этот проект с должным вниманием обсудили с родителями, педагогами и врачами. 12,8% допускают, что какие-то слушания все-таки были. В сумме 60% считают, что МЭШ никак не была согласована с общественностью, и 23,6% сомневаются. Подавляющее большинство респондентов полагают, что мнение общественности в целом, педагогического состава и родителей учеников в частности, было проигнорировано при принятии важного решения, их касающегося.

Рис. 19. Распределение мнений на вопрос №11 «Как Вы думаете, должны ли родители школьников иметь возможности влиять на принятие решений в области образования, которые коренным образом меняют образовательный процесс?» среди всех опрошенных, с учетом однонаправленных ответов, % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Среди опрошенных (как по стране, так и по Москве) доминирует мнение, что свое слово о том, как будут учить их детей, родители должны иметь возможность сказать.

Рис.20. Генеральное распределение ответов на вопрос №12 «Как Вы считаете, нужно ли родителям школьников предоставлять выбор – учить детей по проекту МЭШ или по-старому, без использования МЭШ?»,% Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мнения среди опрошенных жителей Москвы распределились точно так же. Примечательно, что, хотя 60% респондентов считают, что МЭШ не была никак согласована с общественностью, 71,5% уверены, что родители должны влиять на решения в сфере образования. Выходит — не спросили как раз тех, кого спросить надо.

Ученик перед электронной доской Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет не о технической стороне дела, а о самом наличии выбора, и в сумме 74,4% считают, что у родителей должен быть выбор между МЭШ и классическим образованием (такова картина среди всех опрошенных, независимо от региона проживания). Позиции, что подобного выбора у родителей быть не должно, придерживаются только 14,5% (затруднились с выбором 11,1%).

Примечательно, что, когда речь идет о праве человека на выбор и на выражение своего мнения, опрошенные занимают общие позиции: право на выбор есть, и мнение граждан в том, что касается образования (в том числе МЭШ), слушать нужно. При этом отсутствие единства мнений и доминирования той или иной позиции в отношении непосредственно МЭШ — то, что бросается в глаза по результатам данного опроса. Здесь, очевидно, сказывается не только «молодость» самого проекта, но и явно слабая информированность о нем населения. Причем отсутствие достаточной информации о МЭШ характерно и для жителей столицы, дети и педагоги которой непосредственно соприкасаются с данным проектом. Это согласуется с общим мнением о том, что МЭШ никак не была согласована с общественностью. Проект, который привлек к себе повышенное внимание граждан и получил, как мы увидели, диаметрально противоположные оценки и прогнозы, нуждается в серьезном, вдумчивом и широком обсуждении, по результатам которого будет принято взвешенное и оптимальное решение с учетом мнений общественности и экспертов.