Москва, , 17:04 — REGNUM В России необходимо выделить отдельные средства на информационное сопровождение национальных проектов. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Далеко не везде и не всегда люди чувствуют результаты национальных проектов — даже там, где эти результаты по факту есть. И об этом тоже говорят опросы», — заявил Путин.

«Вот смотрите, это даже странно: по данным опроса ФСО, в сентябре текущего года только 30,6% респондентов вообще ничего не знали о реализации национальных проектов. Давайте выделим отдельные средства на информационное сопровождение? Это важно, на самом деле, потому что когда люди ничего не знают, они хуже ориентируются в том, что государство делает. И наоборот», — указал президент.

В апреле 2019 года не знающих о нацпроектах было 37,1%, добавил он. При этом иногда приходилось пересматривать нацпроекты просто из-за того, что люди не понимали суть предлагаемых мер, посетовал Путин.

«Прежде всего, ситуация с оборотом отходов. Общение, постоянное общение с гражданами и общественными объединениями обязаны быть в основе наших действий», — отметил президент.

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