СергейБусуринвступилвдолжностьмэраВеликогоНовгорода 3 декабря 2018 года. Онсталпервымградоначальником, избраннымненапрямыхвсенародныхвыборах, апоитогамконкурсногоотбора: кандидатурынапостмэрасначалаодобрилаконкурснаякомиссия, затеммэраизбралидепутатыгородскойдумы. ОбитогахсвоегопервогогодаработывдолжностиглавыадминистрацииВеликогоНовгородаипланахнабудущееСергейБусуринрассказалкорреспондентуИА REGNUM.

Adm.nov.ru Сергей Бусурин

Развитие и долги

Сергей Владимирович, последние несколько лет о бюджете Великого Новгорода говорят не иначе как о «сложном», «напряжённом», «бюджете выживания». Какова ситуация с бюджетом города на 2020 год?

Сергей Бусурин:Считаю, чтоэтобюджетразвития, которыммысоздаёмусловиядлядальнейшегоразвитиягорода. В 2019 годумызаложиликрепкийфундаментдляэтого, ивтечениенесколькихлетпреобразимгородвлучшуюсторону.

Подробности: Бюджет Великого Новгорода на 2020 год приняли с дефицитом 3,9%

ЧтосмуниципальнымдолгомВеликогоНовгорода?

Сергей Бусурин: Сейчас он составляет почти 95% от собственных доходов бюджета.

Его удаётся сокращать?

Сергей Бусурин:Толькозасчётувеличениядоходнойбазы, засчётиспользованияказначейскогокредита, грамотнойработысбанками — так, например, намудалосьперекредитоватьсяпоболеевыгоднойставке, на 1% ниже.

Новыедолгигородсебепозволитьнеможет?

Сергей Бусурин: Нет, наша задача — эффективно использовать те деньги, которые есть: даже не на 100%, а на 120%.

И что удаётся сделать в этих условиях?

Сергей Бусурин:Естьперемены, которыеновгородцыувидятужев 2020 году. Начнётсяпреображениегородскихнабережных: ужепостроенскверВодниковнаСофийскойнабережной, аосновныеработыпоеёдальнейшейреконструкциипройдуткакразвследующемгоду. Вбюджетеесть средства на набережную Александра Невского и Ильину улицу. ВСеверноммикрорайонегороданачнётсястроительствоновогоФОКа. «Водоканал» впервыезанескольколетпришёлксистемеочисткипромывныхвод — речьотехводах, которыесбрасываютсявгребнойканал, атакжеполучитв 2020 годупервыефедеральныесредстванареконструкциюливнёвойканализации.

Мы увеличили объём средств на выполнение судебных решений по капремонтам многоквартирных домов: с 40 млн рублей в 2019 году до 70 млн рублей в 2020 году, то есть эта очередь пойдёт быстрее. Нашли компромисс по стоимости школьного проездного билета: она останется на уровне этого года — 800 рублей. Продолжаем работу по национальным проектам, и в следующие два года теми же темпами, как и в этом году, продолжим ремонтировать дороги. Будет полностью реконструирована улица Псковская от гипермаркета «Лента» до границы с Новгородским районом.

Такжемыдолжнызакончить строительство трёх детских садовиначатьстроитьдвановых — вСеверноммикрорайонеижиломкомплексе «Ивушки», поднихужепрактическисформированыземельныеучастки.

Детскийвопрос

То есть ситуация с несвоевременным введением в строй трёх детских садов не помешала этим планам?

Сергей Бусурин:Нет, всепланыостаютсявсиле, потомучтодетскиесадыстроятсятам, гдеонинеобходимы.

Непострадаетлигородскойбюджет?

Сергей Бусурин: Эта ситуация частично урегулирована на уровне федерального законодательства: нормы Бюджетного кодекса РФ позволяют нам не использованные в 2019 году средства на эти цели использовать в 2020 году. Другое дело, что соответствующие изменения в Бюджетный кодекс были приняты только нынешней осенью, и практики применения пока нет.

Решён ли вопрос с подрядчиками?

Сергей Бусурин: Все три детских сада теперь у нас строит один подрядчик — ООО «Спецстрой» (Санкт-Петербург). Он, конечно, тоже срывал сроки строительства на двух других объектах — в детских садах на улицах Вересова и Якова Павлова, но строил быстрее, и теперь взялся достроить и детский сад на улице Речной. Этот подрядчик региону известен, он также строит объекты и в Малой Вишере.

Новые детские сады позволят решить вопрос с очередью в ясельные группы?

Сергей Бусурин:Рассчитываем, чтода. Триновыхдетскихсададолжныбытьдостроены, чтобыдетипошливнихужевсентябре 2020 года, ещёдвапостроимв 2021 году. Аочередисредидетейоттрёхдосемилетунаснет.

Ачтосошколами? Недавновгородебылипостроеныдвеновыешколы — хватаетлитеперьмест, решёнливопроссовторойсменой?

Сергей Бусурин: Потребность в школах сохраняется даже с открытием новых. Если рядом с новой 37-й школой в Псковском микрорайоне есть ещё одна большая школа № 31, то в «Ивушках» новая 36-я школа одна, а желающих очень много. Видя под своими окнами эту школу, родители вынуждены возить детей в другие районы города. Поэтому наша задача добиться строительства ещё одной школы в этом районе, вопрос только — какой именно: есть мнение, что достаточно начальной, но можно построить и большую школу с учётом дальнейшего развития этого микрорайона, ведь он пока застроен только на одну треть. Вот и проблема второй смены остаётся только в школах на Торговой стороне города.

А в старых школах Великого Новгорода при этом есть свободные места…

Сергей Бусурин:Этапроблемавбольшойстепенинадумана, вопросмоды. Да, новыешколы — просторные, ссовременнымиклассами, ноучителятамработаюттеже, иинновациитожевнедряются. Моязадачасделатьтак, чтобывсешколыВеликогоНовгородабылимодными. Вообще, унасоченьобветшаласоциальнаяинфраструктура. Муниципалитетмогбыремонтироватьдетскиесады, школы, другиеобъектынаусловияхсофинансированиязасчётсредствфедеральногобюджета, носейчасфедеральныесредствавыделяютсятольконановоестроительство. Иоченьобидно, когдародителивыбираютшколудляребёнкатолькопотому, чтоонановая. Ведьивстарыхобразованиенехуже, толькозданиядавнотребуютремонта. Кслову, обязательнов 2020 годумыдолжнырешитьпроблемусремонтомгимназии «Исток» — самойбольшойвСеверномрайонегорода. Районзастраивается, ашколатамодна.

Безэскроу, носдизайн-кодом

Между тем Новгородстат сообщил, что город существенно сбавил темпы введения нового жилья. Чем это вызвано?

Сергей Бусурин:Темпыжилищногостроительства, действительно, снизились. Вэтомгодумыдолжныбылипостроить 126 тыс. квметровжилья, введёмна 10 тыс. меньше. Восновном, из-за «Аркажской слободы», где не будет введено столько жилых площадей, сколькопланировалосьизначально.

Ноестьидругаяпричина: изменениязаконодательстваодолевомстроительствежилья, вступившиевсилус 1 июля 2019 года, эскроу-счета. Унас на данный моментниоднастроительнаяорганизациянеоткрылатакогосчёта, вседостраиваюттеобъёмы, которыеначалиранее. Былрядвстречсзастройщиками, инамизвестно: заёмныхсредствимнехватает. Янедумаю, чтоНовгородскаяобластьвэтомпланеособенноуникальна, инадеюсьнапересмотрзакона. Возможно, встоличныхрегионахэтоиактуально, ностоимостьнашихквадратныхметровиобъёмыжилищногостроительстванепозволяютнашимстроителямнаращиватьобъёмывэтихусловиях.

ОднимизпервыхВашихрешенийсталиструктурныеизменениявадминистрациигорода. Высократиличислосвоихзаместителей, появилсяособыйзам — главныйархитекторгорода… Зачем?

Сергей Бусурин: Структурные изменения были необходимы, чтобы более чётко обозначить направления работы каждого заместителя. Отдельно были выделены социальное направление; экономика, включая туризм; финансы, а так же всё, что касается ЖКХ. Отраслевой принцип ругают, но другого варианта я не вижу: каждый мой заместитель отвечает и за конкретные направления жизни города, и решает задачи в режиме проектного офиса. А главный архитектор определяет архитектурный облик города, его перспективное развитие. Ему подчиняется комитет архитектуры и управление капитального строительства.

Каждый новый главный архитектор привносил в Великий Новгород что-то своё…

Сергей Бусурин:Амыпривнеслидизайн-код. Этоузнаваемыеипонятныеправила, покоторымбудетосуществлятьсязастройка: цветовыерешения, рекламныевывески, магазины, автобусныеостановки. Икэтомуужеприступаем. Всёодномоментноменяться, конечно, небудет, нопоступательныеизмененияпроизойдут.

Легко ли привлечь специалистов на работу в администрацию Великого Новгорода? Псковскаяобластьнедавнопрогремеланавсюстрануссамымибеднымимуниципальнымислужащими…

Сергей Бусурин: А мы недалеко ушли. Зарплат, конечно, хотелось бы для специалистов чуть побольше. Председатель комитета, например, зарабатывает 50−60 тыс. рублей в месяц, а нагрузка и ответственность очень большая.

Не проблемы, а вызовы

ВдолжностимэраВеликогоНовгородаВыработаетегод. УВасестьличныйтоппроблем, которыегородунужнорешатьвпервуюочередь?

Сергей Бусурин: Я бы не называл это проблемами, это вызовы.

Хорошо, пусть будут вызовы. Раньше все антирейтинги возглавляли дороги. А сейчас?

Сергей Бусурин:Втечениенесколькихлетвопроссосновнымигородскимимагистралямибудетзакрыт: мыприведёмихвнормативноесостояние. Остаётсясложныйвопросспроездами — местными, внутриквартальными. Оченьмногодорог, которыебылиотмежёванымногоквартирнымидомами,исобственникикоторыхсейчаснехотяттратитьденьгинаних, амуниципалитетнеимеетправаникопейкинаправитьначужоеимущество. Мыпонимаемэтупроблему, ибудемзаниматьсяразмежеванием. Вернутьвчью-тооднусобственностьбудеточеньсложно: нужносогласие 100% собственниковвсехучастковэтого «лоскутногоодеяла», номыбудемзаниматьсяэтим. Тажепроблемаиснекоторымитротуарами.

Есть вопрос и с транспортной доступностью. К сожалению, за последние десятилетия инфраструктура износилась. Примеры: Лужский путепровод, Колмовский мост, виадук у мясокомбината.

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Новгородцы возмущаются закрытием для движения Лужского путепровода: мол, город встал в пробках…

Сергей Бусурин:Лужскийпутепроводнадоотремонтироватькакможнобыстрее: это опасный объект, внизу — электрички. Можносколькоугодноговорить, чтозакрылиинеподумали, нокакиначе? Еслибыунасбылитехническиевозможностиполностьюкомпенсироватьпроездвобходэтогопутепровода, зачемеготогдаремонтировать, мыбызакрылиегоивсё. Рассчитываю, чтокконцуянваря 2020 годаужебудетпроект, иеслиспециалистыскажут, что, допустим, попутепроводуможноездитьлегковушкам, тогдамыоткроемдлянихдвижение, нобеззаключенияэкспертовэтогоделатьнельзя. Да, пробкипокаесть, ноповторю: закрытиепутепровода — этовынужденнаямерабезопасности.

ЗапервыйгодработынапостумэрагородаВыстолкнулисьтакжесдовольноредкойситуацией иналожили вето на решение думыВеликогоНовгородао пониженных налоговых ставках для бизнеса. Выбыликэтомуготовы?

Сергей Бусурин: У меня не было другого выхода. Состояние бюджета не позволяет нам лишаться части доходов, даже если это небольшая сумма. Хотя речь идёт о 4 млн рублей, но кто скажет, что это мало? Мы на эти деньги могли бы провести хорошие ремонты в детском саду или школе. Моя задача — сохранять бюджет для решения тех же вопросов, которые ставят депутаты. Я не мог подписать документ, в котором не было экономического обоснования. Если бы, например, мне бы доказали, что получение этих льгот в ближайшей перспективе поможет городу получить дополнительный доход: ну, например, 4 млн рублей потеряли, а больше получили взамен — за счёт, например, модернизации или открытия рабочих мест. Но этого сделано не было, и у меня не было другого выхода, я не мог подписать такой документ.

Депутаты Ваше вето преодолели…

Сергей Бусурин:Да, депутатыутверждали, чтоонипоговорилиспредпринимателями, носновгородцаминиктонеговорил: аготовылиониэтисредстваподарить? Приэтомсредидепутатовполовина — предприниматели, ирешениедумывитоге — законно. Бюджетпотеряетмиллионы, аэкономическийэффектпоканепонятен.

Удвоениеэкономикидляворохапроблем

А что вы ожидаете от депутатов?

Сергей Бусурин:Ну,например: в 2019годупринялиизменениявналоговоезаконодательство, которымдоходыотадминистративныхштрафов (отРостехнадзора, Россельхознадзораипрочихфедеральныхведомств) большенебудутидтивмуниципальныйбюджет. Мыподсчитали: бюджетгородас 2020 годабудеттерятьпорядка 60 млнрублей. Иябыждалотдепутатовинициативывзаконодательныйорганрегиона (азатемивГосдумуРФ), чтобыотменитьэтупоправку. Вотсэтимбынадоработать, мнекажется.

Я в самом начале своей деятельности выступал перед депутатами, прекрасно понимая ворох проблем, которые есть в городе: для того, чтобы решить все эти проблемы, нам нужно фактически удвоение экономики Новгорода. Потребность на исполнение судебных решений по капитальным ремонтам многоквартирных домов — 600 млн рублей, ремонты социальных учреждений — 900 млн рублей, выполнение предписаний контролирующих органов — порядка 300 млн рублей, решение вопросов со свайными фундаментами (есть у нас и такая проблема) — это ещё 350 млн рублей. И многое-многое другое.

Будет ли в мэрии Великого Новгорода 31декабря выходным днём?

Сергей Бусурин:Будемработать. Унасоченьбольшиепланына 2020 год. Буду, можетбыть, банальным, ноповторюсь: вближайшиетригодамыдолжнымногоработать, вежедневномрежимереализовываяинациональныепроекты, ипроектыпоразвитиюинфраструктуры, чтобыВеликийНовгородбылкомфортнымдлялюдей.