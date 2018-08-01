Более 200 квартир арестовали в новом жилом комплексе Великого Новгорода

Великий Новгород, , 15:26 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 1 августа, судебные приставы наложили арест более чем на 200 квартир «Аркажской слободы» — нового жилого комплекса, ставшего долгостроем из-за финансовых проблем застройщика. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, квартиры находятся в залоге у финансовой организации, которая обратилась в Арбитражный суд за взысканием средств в размере свыше 1 млрд рублей.

По данным управления, стоимость арестованных квартир в «Аркажской слободе» в зависимости от количества комнат составляет от 1,2 до 2,7 млн рублей. В них никто не проживает.

В ведомстве подчеркнули, что настолько масштабные действия проводят впервые за всю историю регионального управления.

«К работе привлечён сразу весь межрайонный отдел по специальным поручениям УФССП России по Новгородской области, включающий одних из самых опытных специалистов», — отметили в ведомстве.

После ареста должник сможет вернуть себе квартиры, только полностью оплатив задолженность, в противном случае они будут переданы в Росимущество и реализованы на торгах.

Отметим, что Арбитражный суд Новгородской области 20 июля 2018 года признал ООО «Конкорд» банкротом, открыв в отношении компании конкурсное производство на год, до 19 июля 2019 года. Банкротное дело рассматривалось по иску региональной налоговой инспекции. Как отмечалось в суде, в реестр требований кредиторов должника на основании судебных актов включены требования 10 конкурсных кредиторов на сумму более 1,5 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Аркажская слобода» — скандальный долгострой Великого Новгорода, за время возведения которого здесь появились и обманутые дольщики, и уголовное дело. Строительство жилого комплекса началось в 2011 году, но первые квартиры удалось построить только к концу 2016 года: продолжением строительства в 2014 году занялся Сбербанк, вложивший в проект 1,5 млрд рублей.

Читайте также: Собственником новгородской «Аркажской слободы» фактически стал «Сбербанк»

Читайте ранее в этом сюжете: Подключение к сетям новгородского долгостроя вылилось в уголовное дело