Великий Новгород, , 18:17 — REGNUM Бюджет Великого Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов принят сегодня, 25 декабря, большинством голосов депутатов думы города. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, доходы бюджета составят в 2020 году 5 млрд 734 млн рублей, расходы — 5 млрд 824 млн рублей.

Бюджет сформирован с дефицитом в сумме 90,7 млн. рублей — 3,9%. В пояснительной записке отмечается, что источниками покрытия дефицита бюджета будут являться муниципальные заимствования за счет коммерческих кредитов.

В думе Великого Новгорода отметили, что бюджет города остаётся социально-ориентированным: расходы на социально-культурную сферу составят 3,2 млрд рублей.

Ко второму чтению бюджета существенно — на 552 млн рублей — увеличился объём ожидаемых межбюджетных трансфертов в 2020 году. Средства будут направлены на реконструкцию улицы Псковской, создание туристического кластера «Исторический центр Великого Новгорода», строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Вересова в Северном микрорайоне города, реконструкцию театра для детей и молодежи «Малый», восстановление воинских захоронений, благоустройство дворов и общественных территорий.

Отметим, что бюджет Великого Новгорода на плановый период 2021—2022 годов пока свёрстан без дефицита.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объём консолидированного бюджета Новгородской области в 2020 году впервые превысит 43 млрд рублей. Губернатор Андрей Никитин назвал бюджет-2020 «лучшим в истории региона».

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