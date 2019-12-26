Для Красноярского края 2019 год выдался богатым на различные события. Были и скандалы, и происшествия, и громкие политические заявления. Однако неизменным осталось одно: «чёрное небо» над Красноярском.

Черный дым

Столицу края красноярцы не зря называют городом «чёрного неба». Периодически над Красноярском стелется густой смог, от которого слезятся глаза и становится трудно дышать. Местные экологи считают, что в сложившейся ситуации виноваты промышленные и тепловые предприятия, а также транспорт. Власти также сетуют на частный сектор, топящий печи. Однако в тёплое время печи не топятся, а небо всё равно «чернеет». Так что сами красноярцы разделают мнение экологов.

Сибирская катастрофа

Летом ситуация стала критической из-за лесных пожаров, дым от которых распространился далеко за пределы Красноярского края. В конце июля площадь горящих красноярских лесов приблизилась к миллиону гектаров, в августе — превысила миллион гектаров.

Лесной пожар

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А ведь горел не только Красноярский край. По мнению эколога Александра Колотова, летом этого года Сибирь пережила настоящую катастрофу.

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Петицию с требованием ввести в Сибири режим ЧС подписали более миллиона человек. О сибирских пожарах на своих страницах в соцсетях рассказывали звёзды, крупные политики и общественные деятели. Высказался даже Леонардо Ди Каприо — звезда мировой величины.

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Для стабилизации ситуации пришлось прибегать к помощи федеральных властей и Минобороны, которые, надо сказать, проделали огромную работу.

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И только красноярский губернатор Александр Усс оставался невозмутимым, как скала.

Тушить пожары и топить айсберги

В июле на форуме «Бирюса-2019» Александр Усс заявил о том, что масштабные лесные пожары в так называемой зоне контроля — это «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».

24.mchs.gov.ru Лесные пожары в Красноярском крае

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Усс напомнил, что есть так называемая зона контроля, где пожары «по определению не тушатся». Как сообщало ИА REGNUM, решение о нетушении принимает комиссия КЧС, если, по её мнению, возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превышают вред, который может быть ими причинён.

Так вот, большинство лесных пожаров действовало как раз в зоне контроля.

«Что касается зоны контроля, это в основном северные территории, и пожары там возникают регулярно, в основном из-за грозовой активности. Это было и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет тому назад. Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Вот нечто похожее, думаю, применительно и к лесным пожарам в зоне контроля», — рассуждал красноярский губернатор.

Однако задыхающихся сибиряков, и красноярцев в частности, слова Усса не успокоили. Более того, они только подлили масла в огонь народного возмущения.

Пожары закончились со спасительными дождями и похолоданием. Но «чёрное небо» никуда не ушло.

Экологическое «говорение»

Не будем говорить о том, что власти ничего не делают для решения экологических проблем края и Красноярска. Чиновники о них говорят.

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Вот что, например, говорили на экологическом форуме в ноябре 2019 года в Красноярске:

— «Чтобы стабилизировать обстановку, в регионе реализуется целый комплекс мер»;

— «Красноярск и Норильск вошли в федеральную программу «Чистый воздух», которая входит в нацпроект «Экология»;

— «Крупные компании региона направят на эти цели (оздоровление экологической обстановки — прим. ИА REGNUM) около 168 млрд рублей собственных средств».

Александр Усс рекомендовал красноярским предприятиям добровольно ограничить выбросы в период задымления

И так далее, и тому подобное.

«За счёт модернизации технологий и оборудования на ТЭЦ, закрытия малых котельных, сноса ветхого жилья с печным отоплением уже в 2021 году воздух в краевом центре станет чище. А реализация всего комплекса мер позволит к 2024 году снизить объём выбросов в Красноярске на 22%, в Норильске — на 75%. К 2030 году объёмы выбросов на промплощадках заполярного города должны сократиться на 90%», — лили патоку на сайте краевого правительства.

Слышите, красноярцы, задЫшите полной грудью к 2024 году. А пока «чёрное небо» никуда не уходит.

Пиррова победа над «чёрным небом»

Если заглянуть на сайт администрации Красноярска, где указано количество дней под «чёрным небом», можно с удивлением обнаружить, что их стало значительно меньше.

В 2016 году Красноярск прожил в режиме НМУ порядка 60 дней, в 2017-м — 43,5 дня, в 2018 году — около 30 дней. В 2019 году (по состоянию на 26 декабря — прим. ИА REGNUM) — девять!

Так что в целом может показаться, что чиновники начали побеждать «чёрное небо». Однако, по мнению красноярских экологических активистов, победа эта пиррова.

«Экологическая ситуация в Красноярске не изменилась. Главное достижение властей, чиновников в этом году — это то, что перестал объявляться режим НМУ. Но перестал он объявляться не потому, что ситуация с загрязнением атмосферного воздуха стала лучше, а потому, что, насколько нам известно, на ответственное ведомство было оказано влияние. Власти сделали только это. Ведь объявление режима НМУ — это некое официальное подтверждение того, что есть проблемы с загрязнением атмосферного воздуха. А между тем ситуация не улучшилась нисколько. Буквально неделю назад горожане задыхались в смоге. Вонь стояла ужасная», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос.

Цитата из видео 1tv.ru Задымление в Красноярске

По его словам, зимой добавляются не только безветрие, но и низкие температуры:

«Будет ещё больше смога. Я думаю, что январь и февраль 2020 года ещё себя покажут, и жители города продолжат задыхаться. Что касается экологических митингов, будем ли мы их организовывать, всё зависит от запроса общественности. Сейчас есть такой термин — «новая норма». У меня такое ощущение, что люди начали смиряться с этой ситуацией. Четыре года назад смог и запах гари вызывал более сильную негативную реакцию».

Ходос отметил, что в 2019 году красноярские экологические активисты сделали важный шаг:

«Мы зарегистрировали некоммерческую организацию, общественное движение «За чистое небо». В планах — выстроить системную работу, чего не удавалось делать на общественных началах. Ведь предприятия-загрязнители и прикормленные ими чиновники, в отличие от экологов-добровольцев, работают постоянно, причём они располагают большими ресурсами».

По прогнозам собеседника ИА REGNUM, ситуация с экологией будет только ухудшаться:

«По Дальнему Востоку и по Сибири есть тренд на уменьшение количества ветров. То, что происходит в Красноярске, скоро распространится на всю Сибирь».

Так что, судя по всему, «чёрное небо» из Красноярска никуда не уйдёт…