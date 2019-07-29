Красноярск, , 12:33 — REGNUM

Губернатор Красноярского края Александр Усс на форуме «Бирюса-2019» 28 июля заявил о том, что масштабные лесные пожары в так называемой зоне контроля — это «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может даже где-то и вредно».

Видео с вступлением Усса появилось сегодня, 29 июля, в интернете. Губернатор напомнил участникам форума, что есть зона контроля, где пожары «по определению не тушатся» (решение о нетушении принимает комиссия КЧС, если, по её мнению, возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превышают вред, который может быть ими причинён — прим. ИА REGNUM ).

«Что касается зоны контроля, это в основном северные территории, и пожары там возникают регулярно, в основном из-за грозовой активности. Это было и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет тому назад. Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Вот нечто похожее, думаю, применительно и к лесным пожарам в зоне контроля. Дело не только в правительстве, дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может даже где-то и вредно», — говорит Александр Усс.

По его словам, в зону контроля можно забросить парашютный десант, однако при таком задымлении и удаленности людей нельзя подвергать такой опасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лесопожарный сезон в Красноярском крае проходит сложно, хотя власти и утверждают, что контролируют ситуацию. В крае действует режим ЧС. На утро 29 июля здесь было зарегистрировано 83 лесных пожара на общей площади 984,9 тыс. га.

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Задымление от пожаров распространяется на другие регионы, доходя даже до других федеральных округов. В Красноярске жители вышли на акцию протеста — устроили прогулку по центру города в масках и респираторах, чтобы обратить внимание чиновников на ситуацию.

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Тем временем петиция за введение режима ЧС в Сибири из-за лесных пожаров, опубликованная неделю назад, набрала уже более 300 тысяч подписей.

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