Красноярск, , 11:18 — REGNUM В 2019 году лесные пожары явственно напомнили о себе практически всем жителям Сибири, которые были вынуждены сутками напролёт вдыхать дым от горящей тайги в северных районах Красноярского края. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 19 сентября сообщил член Общественного совета при министерстве лесного хозяйства Красноярского края, директор КРОЭО «Плотина» Александр Колотов.

По его мнению, ситуацию с пожарами можно в полной мере назвать катастрофой.

«Этот дым сгорающего Отечества не был сладок и приятен — он свидетельствовал о катастрофе. Только термином «катастрофа» можно охарактеризовать сложившуюся в России систему предупреждения и тушения лесных пожаров. Катастрофические последствия дали о себе знать ещё несколько лет назад, с тех пор как регионы на законных основаниях получили право игнорировать подавляющее большинство таёжных пожаров без ущерба для своей отчётности перед федеральным центром. В этом году поменялось направление ветра — и дым поведал всем о происходящей в нашем лесном хозяйстве катастрофе», — подчеркнул Александр Колотов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году Сибирь действительно пережила сложный лесопожарный период. В настоящее время, согласно сводкам, ситуация близка к стабилизации, однако способствуют этому также погодные условия.

По данным Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 (мск) 19 сентября в регионах Сибирского федерального округа (СФО) лесных пожаров не зарегистрировано. А ещё в летний период площади лесных возгораний только в Красноярском крае и Иркутской области превышали 1,8 млн га (например, сводка Авиалесоохраны от 2 августа 2019 года).

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Дым от лесных пожаров дошёл до уральских регионов и до Казахстана. Для стабилизации ситуации пришлось прибегать к помощи федеральных властей и Минобороны.

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В августе текущего года министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов заявил, что экономический ущерб от лесных пожаров в регионе в 2019 году составит не менее 1,5—2 млрд рублей.

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Напомним, приказ Минприроды России от 2014 года разрешает региональным органам власти отказаться от тушения лесных пожаров в случае, если прогнозируемый ущерб меньше возможных затрат и нет угрозы населённым пунктам и объектам экономики. Такие возгорания экологи называют пожарами-«отказниками».

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