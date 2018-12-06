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Черное небо Красноярска показалось чиновникам светлым и чистым?

Общество

Горожане думают иначе

Черное небо Красноярска показалось чиновникам светлым и чистым?
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Задохнуться можно

Красноярск, 6 декабря 2018, 05:59 — REGNUM  Экологическое бедствие Красноярска, страдающего от промышленных выбросов и крайне высокого уровня загрязнения воздуха, давно стало предметом требований красноярцев к руководителям самого высокого уровня. О том, почему поездка министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина в Красноярск не прибавила горожанам оптимизма, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Совместная инспекция крупных промышленных предприятий, проведенная министром Кобылкиным совместно с полпредом президента Сергеем Меняйло, и последовавшее совещание по вопросам экологии были исполнены самых теплых слов в адрес руководства края и его усилий на экологическом поприще. Кобылкин считает, что поручение президента по улучшению экологической обстановки Красноярска будет выполнено.

Полномочный представитель президента по Сибири Сергей Меняйло в целом соглашался с Кобылкиным, да и губернатор Красноярского края Александр Усс отметил значительные усилия по оздоровлению экологии Красноярска за последние три года. На этом фоне резким диссонансом звучат заявления общественных активистов и экологов, видящих красноярскую ситуацию в значительно более мрачном свете.

Каком же? Читайте статью Задыхающийся Красноярск рискует превратиться в город, где «красиво умирают» и другие публикации Татьяны Иващенко по региональной тематике.

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