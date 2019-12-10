Коррупционные дела, всколыхнувшие в последние месяцы Московскую область, негативно сказываются и на имидже губернатора Андрея Воробьёва. Он по итогам ноября 2019 года уже потерял четыре позиции в рейтинге влияния глав регионов после скандального задержания главы Чехова Марины Кононовой. Вскрытие коррупционного нарыва в Подмосковье на этом не прекратилось, и в декабре 2019 года был задержан бывший чиновник администрации Воробьёва, некогда занимавший пост замминистра транспорта Московской области, Алексей Валов. Его арестовали по подозрению в получении взятки и поместили под арест. Подмосковье уже стало негласным «лидером» среди регионов по количеству возбуждённых за год уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников, но есть мнение, что и эти дела не последние.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

ИА REGNUM проанализировало активы губернатора Московской области Андрея Воробьёва и обнаружило любопытные факты.

О Воробьёве

Андрей Воробьёв родился в Красноярске, образование получил сначала в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова во Владикавказе, потом в академии внешней торговли Министерства торговли РФ (специальность «экономист-международник со знанием иностранного языка»). Свою трудовую деятельность он начал с собственного бизнеса. В 1998—2000 годы Воробьев был гендиректором ЗАО «Русская рыбная компания». Из открытых источников известно, что бизнесом он занимался со своим братом Максимом, которому позднее и продал свою долю, уйдя на госслужбу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

В 2000 году Андрей Воробьёв стал помощником Сергея Шойгу, который в тот период занимал пост замглавы российского правительства — министра МЧС. В 2002—2003 годы Воробьёв был сенатором от Адыгеи, с 2003 по 2012 год — депутатом Госдумы (фракция «Единая Россия»).

В ноябре 2012 года его назначили врио губернатора Московской области, а в сентябре 2013 года избрали губернатором уже на выборах (ему отдали свои голоса 78,94% избирателей). В 2018 году на выборах Воробьёв потерял поддержку более 16% голосов, но был переизбран губернатором с итогом 62,52%.

В период управления регионом Воробьёвым Подмосковье неоднократно попадало в медиаповестку в связи со скандалами — «мусорными» протестами, отравлением детей в Волоколамске, когда в марте 2018 года от 30 до 100 детей обратились в местные больницы с подозрением на отравление свалочным газом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возгорание на полигоне ТБО «Съяново-1»

Отравленное Подмосковье: как область задыхается и утопает в мусоре

Возвращаясь к теме активов Воробьёва, отметим, что по итогам 2014 года его доход составил 9 308 789,65 рубля, по итогам 2015 года — 27 744 378,84 рубля, 2016 года — 97 906 913,71 рубля. В 2017 году его доход был на уровне 53 132 899,14 рубля, а доход одного из несовершеннолетних детей — 4,5 млн рублей. В 2018 году губернатор задекларировал 95 766 111,77 рубля, его ребёнок — 1,26 млн рублей.

В период очередной декларационной кампании СМИ задались вопросом, почему у губернатора Подмосковья не указаны данные супруги. На этот вопрос в одном из интервью от 2012 года, данном «Коммерсантъ FM», ответил сам Воробьёв:

«Моя супруга умерла. Соответственно, я живу с другой женщиной, у нас четверо детей. Вот и все. И моя дочь получила наследство, это квартира, и, соответственно, накопления, которые остались».

Из того же интервью стало известно о том, что компания, долей в которой владеет брат губернатора, находится на подведомственной ему территории, а именно в Ногинске.

Об активах Воробьёва

Сам губернатор не имеет долей в коммерческих компаниях, но в 2010 году был соучредителем двух фондов, которые на сегодня уже ликвидированы. В январе 2010 года Андрей Воробьёв совместно с Юрием Карабасовым (соучредитель специализированного фонда формирования целевого капитала Национального исследовательского технологического института «МИСИС») и Виктором Селиверстовым создали в Москве фонд содействия сохранению и восстановлению памятников героям Великой Отечественной войны «Историческое наследие». В ноябре 2015 года он был ликвидирован.

Mosreg.ru Мемориальный музей Зои Космодемьянской. Петрищево, Московская обл.

В июле 2010 года совместно с Анной Румянцевой (владелец и директор ООО «Экспертно-консалтинговой компании «Стратегия») и Андреем Писаревым Воробьёв учредил фонд поддержки гражданских инициатив «Стратегия 2020» для исследования конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения. Фонд был ликвидирован по решению суда в июне 2013 года. Руководителем к тому моменту числилась Лилиана Богачук.

О фонде жены и элитной гимназии

Официально супруги у губернатора нет, но есть «гражданская жена», чьи доходы декларировать Воробьёва закон не обязывает, — Екатерина Богдасарова.

Коммерческих компаний на её имя не зарегистрировано. Богдасарова является президентом благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток».

Фонд учреждён в подмосковном Пушкино, имеет тот же юридический адрес, что и санаторий «Пушкино», подведомственный минздраву Московской области. Фонд создан в ноябре 2012 года, то есть когда Воробьёва назначили врио губернатора Подмосковья.

Богдасарова возглавляет организацию с 2013 года, учредителем числится Владимир Александров. За последним числятся доли в пяти действующих коммерческих компаниях Москвы, в том числе — двух товариществах собственников жилья: ООО «Русинвест» (работает в сфере управления недвижимостью) и ООО «Инвест-групп». Помимо этого, Александров — вице-президент некоммерческого фонда поддержки медицины, культуры и спорта «Созидание», созданного в июле 2012 года в деревне Раздоры Одинцовского района Московской области Еленой Цукановой и Сулейманом Бакриевым (он также фигурировал соучредителем одного из юрлиц совместно с вышеупомянутой Лилианой Богачук), президент фонда — Валерий Гладилин.

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В свою очередь «Созидание» в 2017 году учредило в подмосковном Щёлково некоммерческий фонд поддержки и развития АНОО «Областная гимназия им. Е. М. Примакова». А в апреле 2018 года этот фонд совместно с министерством образования Московской области вошёл в состав учредителей АНОО «Областная гимназия им. Е. М. Примакова». Фонд в списке учредителей заменил администрацию Одинцовского района.

Гимназия им. Е. М. Примакова считается элитной, а её созданию предшествовало распоряжение за подписью Воробьёва от апреля 2017 года, в котором говорилось, что область внесёт в её уставный капитал некий имущественный взнос. Сумму должны были устанавливать отдельным документом. Спустя год, в апреле 2018 года, губернатор Воробьёв подписал ещё одно распоряжение — о передаче на 25 лет в безвозмездное пользование гимназии областного имущества, в числе которого многофункциональный образовательный комплекс в деревне Раздоры общей площадью 30 789 кв. м, котельная и инженерные сети. По сведениям издания «Бизнес. Одинцово», именно в этой гимназии обучаются дети губернатора. К слову, с августа 2019 года в попечительский совет гимназии входит и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Возвращаясь к гражданской супруге губернатора, напомним, что благотворительный фонд «Исток», которым руководит Богдасарова, — это некоммерческая организация и, согласно действующему законодательству, «фонд обязан ежегодно публиковать отчёты об использовании своего имущества».

На официальном сайте «Истока» на сегодня не удалось обнаружить ни одного отчёта. При этом в законе «О некоммерческих организациях» прямо говорится, что «размеры и структура доходов некоммерческой организации, а также сведения о размерах и составе имущества некоммерческой организации, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации не могут быть предметом коммерческой тайны».

На сайте Минюста РФ, в разделе «Отчёты некоммерческих организаций», после ввода данных подмосковного «Истока» и попытки запросить отчёты с 2012 по 2019 год выдаётся сообщение, что «по Вашему запросу ничего не найдено». При этом «непредставление некоммерческой организацией отчётности является основанием для привлечения такой некоммерческой организации к административной ответственности».

В реестре проверок Генпрокуратуры РФ фонд также не фигурировал. Единственный, кто имел претензии к «Истоку», — это Пенсионный фонд, который в 2017—2018 годах взыскивал через судебные приказы с него «финансовую санкцию за непредставление в установленный срок сведений».

О бизнесе брата и госпомощи

Но одной лишь благотворительностью семья Воробьёвых не ограничивается. Бизнесом всё также занимается брат губернатора — Максим.

В феврале 2018 года «Русская рыбопромышленная компания» (РРК) сообщила, что долю Воробьёва выкупит Глеб Франк (зять российского миллиардера Геннадия Тимченко, сын бывшего министра транспорта РФ). Сумма сделки не раскрывалась, известно лишь, что Воробьёву принадлежало 44,7% доли. Из выписки ЕГРЮЛ следует, что в приморском ООО «РРК» Франку на сегодня принадлежит 95,43%, а оставшиеся проценты за ООО «РМД Юва».

Михаил Васильевич Нестеров. Братья. 1930

В апреле 2018 года Воробьёв также вышел из состава участников приморского ООО «Примкраб», созданного во Владивостоке в июле 2017 года. Франк на сегодня единственный владелец компании. В тот же период брат подмосковного губернатора вышел из числа владельцев ещё ряда компаний, совместных с Франком.

Но из рыбного бизнеса Максим Воробьёв не ушёл. На сегодня он крупный акционер в ПАО «Русская аквакультура», которое занимается производством форели и атлантического лосося. В компании ему на 30 сентября 2019 года принадлежит 48%. Также он является председателем совета директоров.

Чистая прибыль общества по итогам 2018 года выросла в шесть раз, составив 2 290,9 млн рублей против 376,3 млн рублей по итогам 2017 года. У ПАО есть фермы в Баренцевом море, а также «в рамках построения вертикально-интегрированного холдинга в ноябре 2018 года приобретены 40% в группе компаний по переработке рыбы в г. Мурманске». За прошлый год фирма также получила права на шесть новых рыбоводных участков в Баренцевом море. Помимо Мурманской области, у неё имеются активы в Карелии — именно там выращивают радужную форель. Также два года назад ПАО приобрело два смолтовых завода в Норвегии для производства мальков.

Из отчёта за 2018 год известно, что общество, где существенная доля у брата губернатора, «получает государственные субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным на финансирование инвестиционной деятельности, приобретение кормов и рыбопосадочного материала». За прошлый год ею получено 78,43 млн рублей субсидий, а также 34,6 млн рублей компенсации от Минсельхоза РФ на проведение противоэпизоотических мероприятий.

Но и это не все активы. Максим Воробьёв с октября 2011 года по декабрь 2013 года был также членом совета директоров ООО «Акваника», с сентября 2012 по январь 2013 года — членом совета директоров ООО «Инвестиционно-финансовая строительная компания «АРКС». «Акваника» — нижегородский завод по производству безалкогольных напитков, принадлежащий компании Тимченко.

Publicdomainpictures.net Бутилированная вода

Также Воробьёв числится соучредителем ЗАО «Инвестиционная группа 11», созданной для управления холдингами в Москве в январе 2014 года совместно с ООО «Гранд Лэнд». Сумма уставного капитала — 30 млн рублей. У ЗАО две действующих «дочки» в Москве и Санкт-Петербурге, третья — ООО «МУ-Инвест» — в сентябре 2019 года была реализована.

Итак, у ЗАО в активе осталось ООО «Самолёт две столицы» (совместная собственность группы «Самолёт» и «Мурлан Сервисиз Лимитед» с Виргинских (британских) островов). У этого ООО есть доли в 15 юрлицах, включая те, что работают на строительном рынке Москвы и Санкт-Петербурга. Ещё одна «дочка» ЗАО «Инвестиционная группа 11» — ООО «Самолёт-МСК» создана в ноябре 2019 года совместно с ООО «Самолёт две столицы» для деятельности заказчика-застройщика.

Второй совладелец ЗАО — ООО «Гранд Лэнд» полностью принадлежит Людмиле Воробьёвой, чьи данные совпадают с данными матери губернатора Подмосковья.

О бизнесе Людмилы Воробьёвой

По данным ЕГРЮЛ, за Людмилой Воробьёвой зарегистрировано два ООО — «Гранд Лэнд» и «Группа компаний Гранд Лэнд». В обоих директором Алексей Богачук. Первое учреждено в октябре 1998 года для управления и аренды недвижимости. Уставный капитал — 1 млн рублей. Фирма, помимо доли в группе 11, числится соучредителем ОАО «Чрезвычайная страховая компания». В свою очередь у ЧСК доли ещё в нескольких компаниях, а в числе учредителей самих страховщиков отметились государственные юрлица из числа «дочек» МЧС (в тот момент главой МЧС РФ был Сергей Шойгу, помощником которого работал Андрей Воробьёв).

Mosreg.ru Сергей Шойгу и Андрей Воробьев

ООО «Группа компаний Гранд Лэнд» также на 100% принадлежит Людмиле Воробьёвой. Она создана в декабре 2006 года, уставный капитал — 6 млн рублей. У общества нет действующих «дочерних компаний», все ликвидированы. Но с 2012 по 2013 год ООО владело подмосковной компанией «Раздоры-Сити» (прекратила существование, влилась в структуру основного ООО) и в 2007—2008 годах ООО «Инвестсити» (Ногинск, правопредшественник фирмы — ООО «Фиш хаус», правопреемник — ООО «Группа компаний Гранд Лэнд»).

В СМИ компания «Раздоры-Сити» фигурировала как инициатор жилой застройки деревни Раздоры, но проект в итоге свернули. Но именно в Раздорах в итоге была создана элитная гимназия, где учатся дети губернатора Андрея Воробьёва.