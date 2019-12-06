Красногорск, , 10:02 — REGNUM Бывшему главе Щёлковского муниципального района Московской области придётся ответить перед правосудием за коррупцию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного комитета СКР 6 декабря, экс-чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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Следствие полагает, что взятку в виде автомобиля «Мерседес-Бенц» стоимостью свыше 6 млн рублей тогдашний глава района получил в 2017 году от своей подчинённой «за общее покровительство и попустительство по службе».

В настоящее время следователи уже провели ряд обысков по нескольким адресам проживания обвиняемого. Им предстоит установить возможную причастность бывшего чиновника к другим коррупционных преступлениям.

«Сегодня по ходатайству следствия судом будет решён вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», — добавили в следственном ведомстве.

Следственные органы не называют фамилию подозреваемого в коррупции чиновника. Однако, согласно открытым данным, главой Щёлковского района Московской области, который в конце 2018 года в результате административной реформы был преобразован в городской округ Щёлково, с 2014 года являлся Алексей Валов. Этот пост он покинул в марте 2019 года.