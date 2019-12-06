6 декабря 2019 | Время чтения 21 мин

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук

Россия

1. Федеральная политика в отношении регионов

Среди тенденций ноября 2019 года стоит выделить особое внимание Кремля к реализации крупных инфраструктурных проектов на местах. Показательно личное участие Владимира Путина в открытии движения по двум из Московских центральных диаметров, а также прошедшее под руководством президента совещание в Санкт-Петербурге о влиянии строительства скоростной трассы М-11 на социально-экономическое развитие регионов.

Вполне вероятно, что реализация подобных проектов станет частью позитивной повестки парламентской кампании 2021 года, в том числе в контексте решения сопутствующих проблем регионального уровня. Примечательно, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин напомнил в ходе совещания в Петербурге о необходимости федеральной поддержки для реконструкции мостов в регионах. Для целого ряда территорий эта проблема часто приобретает острый политический, в том числе предвыборный, характер. Реализация целого ряда подобных проектов затрагивает зоны, для которых характерен высокий уровень протестного голосования (как регионы Северо-Запада в случае с трассой М-11 или Москва, где осуществляется проект МЦД).

При этом, как уже отмечалось в материалах АПЭК, внимание Центра к реализации крупных проектов в регионах неразрывно связано с укреплением каналов обратной свиязи с населением и независимого мониторинга их реализации. Одним из ключевых политических институтов, призванных решать эту задачу, остается «Единая Россия». Выступая на съезде партии, Владимир Путин прямо подчеркнул, что ее цели не сводятся к решению предвыборных задач: «Главное в работе партии — досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причём делать это незамедлительно». Развитие подобных аспектов в деятельности правящей партии на федеральном уровне может вести к повышению значения представляемых ею оценок (например, по итогам работы мониторинговой группы по реализации нацпроектов) для устойчивости позиций губернаторов, а на региональном и местном — к более активному вовлечению общественных активистов в ее работу.

Под руководством Владимира Путина продолжает осуществляться курс на формирование новой позитивной социальной повестки, которая, скорее всего, будет определять образ власти в течении 2020-х годов. Дифференцированные подходы к решению этой задачи будут тестироваться в регионах — отметим в этой связи ряд социальных инициатив, с которыми выступили главы наиболее благополучных в социально-экономическом отношении территорий (например, предложения в сфере региональной демографической политики от губернатора Тюменской области Александра Моора).

2.Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Решения, принятые в ходе и по итогам XIX съезда «Единой России», безусловно, окажут влияние на внутриэлитную ситуацию в регионах в 2020—2021 годах. Прежде всего очевиден курс на большую централизацию при проведении предвыборных кампаний (показательно решение о создании проектного офиса партии и близких к нему структур) и ярко выраженный акцент на контроль за местными чиновниками, заданный президентом. В этой связи стоит обратить внимание на резонансные расследования осенью 2019 года в отношении как региональных, так и муниципальных управленцев, в том числе весьма влиятельных (можно отметить, например, дело главы Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова).

В результате появляются дополнительные факторы для заметного обновления состава кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на парламентских выборах 2021 года по сравнению с кампанией-2016. При этом заявленный секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком курс на отказ от переговоров с оппозицией по разделу одномандатных округов («никаких расторговок не будет») уже в ближайшей перспективе может способствовать снижению влияния ряда региональных оппозиционных политиков, в 2016 году избиравшихся от территорий, где не было выдвинуто кандидатов от «Единой России». Такой курс партии создает дополнительные возможности для выдвижения по этим округам начинающих публично-политическую карьеру кандидатов-единороссов. Наряду с другими факторами в течение 2020−2021 годов это будет способствовать росту интереса как перспективных молодых кадров, так и влиятельных региональных элитных групп к кадровым проектам «Единой России» — как к Высшей партийной школе, так и к проекту «ПолитСтартап».

Губернаторы, избранные в сентябре 2019 года, продолжают шаги по укреплению своих позиций — прежде всего на муниципальном уровне. При этом целый ряд таких глав субъектов, будучи «варягами» или управленцами, основная часть карьеры которых прошла за пределами возглавляемых ими регионов, при решении подобных задач сделали ставку на местные кадры. Так, после утверждения в должности главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, основная часть карьеры которого ранее была связана с Самарской областью, мэром административного центра республики стал Руслан Арсамаков, ранее занимавший пост директора МКУ «Электросети Магаса». Главой администрации Мурманска при поддержке нового губернатора соответствующего региона Андрея Чибиса (его карьера до прихода в данный субъект РФ была связана с работой в Чувашии, Рязанской области и на федеральном уровне) стал Евгений Никора, деятельность которого с 1990-х была связана с Мурманской областью (в том числе с опытом избрания в региональное заксобрание по одномандатному округу).

Махмуд-Али Калиматов Ingushetia.ru

Такие кадровые решения являются маркером двух значимых тенденций (обе вполне могут иллюстрироваться сюжетом о назначении главы администрации Мурманска). С одной стороны, в кадровой политике муниципального уровня наблюдается ярко выраженный (хотя и не единственно возможный) тренд на привлечение управленцев, укорененных в соответствующих регионах (возможно, уже занимавшихся публичной политикой), но с опытом работы в структурных подразделениях федеральных ведомств или крупных корпораций (так, уже упомянутый Евгений Никора длительное время работал в структурах концерна «Росэнергоатом»).

С другой стороны, подобные кадровые решения сейчас воспринимаются как шаги по снижению внутриэлитной напряженности в соответствующих регионах, что может укрепить аргументацию в поддержку направления в регионы губернаторов-«варягов» как одного из базовых кадровых подходов в ходе ротаций среди глав регионов в 2020 году. Этот фактор, в свою очередь, с большой вероятностью окажет влияние на ход парламентской кампании 2021 года в целом ряде значимых регионов. При определенных рисках (попытках оппозиционных партий на местах дополнить федеральную тематику своих кампаний критикой прихода «чужих» руководителей в соответствующие субъекты РФ) у губернаторов-«варягов» больше возможностей для работы с антибюрократической повесткой, что вполне согласуется и с пожеланиями Владимира Путина к «Единой России», высказанными им в ходе ноябрьского съезда партии («терзать и трясти» чиновников на местах).

3.Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Резонансные антикоррупционные процессы против региональных и муниципальных чиновников, подготовка крупных инфраструктурных проектов, социальные инициативы властей субъектов Федерации, а также протестные кампании на местах оказывали влияние на позиции фигурантов рейтинга в ноябре.

Задержание главы города Чехов Марины Кононовой способствует заметному ослаблению позиций губернатора Московской области Андрея Воробьева (перемещается с 5-го на 9-е место). Обсуждение расследования в отношении задержанного ранее главы администрации Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова (в ноябре Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу защиты на его арест) негативно сказывается на позициях губернатора Евгения Савченко (с 12-го на 17-е место). На фоне уголовного дела в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской развивается нисходящий тренд для главы региона Василия Голубева (с 59-го на 64-е место). Арест бывшего депутата Законодательной думы Хабаровского края Николая Мистрюкова, а также обыски в кабинетах членов правительства региона становятся тревожным сигналом для губернатора Сергея Фургала (с 74-го на 77-е место).

Сергей Фургал Khabkrai.ru

После проведения рабочей встречи с Владимиром Путиным заметно усиливается влияние главы Дагестана Владимира Васильева (с 17-го на 11-е место). В то же время сдержанная оценка ситуации в Кабардино-Балкарии, высказанная президентом в ходе встречи с главой этой республики Казбеком Коковым («несделанного больше, чем сделанного»), способствует потере его позиций (с 44-го на 47-е место).

Социальные инициативы, представленные губернатором Тюменской области Александром Моором в рамках послания к областной думе и жителям региона (в том числе касающиеся демографической политики), способствуют укреплению позиций губернатора (с 7-го на 6-е место). Поставленные Натальей Комаровой задачи по диверсификации экономики региона и созданию коридора опережающего развития по оси Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск становятся позитивным информационным поводом для главы Ханты-Мансийского автономного округа (с 11-го на 10-е место).

После ротаций в региональном правительстве укрепляются позиции губернатора Камчатского края Владимира Илюхина (с 32-го на 28-е место). На фоне утверждения Советом депутатов Магаса Руслана Арсамакова в должности мэра города развивается восходящий тренд для главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова (с 66-го на 61-е место).

Проведение в Калужской области инновационно-промышленного форума работает на укрепление позиций главы региона Анатолия Артамонова (с 34-го на 30-е место). После окончания в Омской области 16-го Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором приняли участие Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев, усиливается влияние губернатора региона Александра Буркова (с 68-го на 60-е место).

Александр Бурков Omskportal.ru

На фоне представленных правительством Башкирии данных, в соответствии с которыми по итогам 10 месяцев 2019 года республике удалось на 4,3 млрд рублей увеличить объем привлекаемых федеральных средств, а на 2020 год подготовить соответствующие заявки на 35,9 млрд рублей, усиливается влияние главы региона Радия Хабирова (с 15-го на 13-е место). Получает дополнительные политические очки врио главы Севастополя Михаил Развожаев (с 41-го на 35-е место), заявивший о том, что регион в течение ближайших трех лет получит дополнительную финансовую поддержку из федерального бюджета в размере около 26,3 млрд рублей. Укрепляются позиции главы Удмуртии Александра Бречалова (с 20-го на 18-е место) — региону, в частности, должны быть выделены федеральные средства объемом около 2 млрд рублей дополнительно в рамках мер по обеспечению сбалансированности бюджета.

Рассмотрение проектов реконструкции взлетно-посадочных полос в аэропортах Кемерово и Новокузнецка (реализация которых предварительно оценивается примерно в 8 млрд рублей) работает на укрепление позиций главы Кузбасса Сергея Цивилева (с 49-го на 42-е место). На фоне обсуждения планов реконструкции Нижегородского гидронапорного узла, поднимавшихся в ходе встречи президента с вице-премьером Максимом Акимовым, усиливается влияние губернатора Нижегородской области Глеба Никитина (с 9-го на 7-е место).

Глеб Никитин Government-nnov.ru

Скандалы с участием обманутых дольщиков в Ленинградской области несколько ослабляют позиции губернатора региона Александра Дрозденко (с 13-го на 15-е место). На фоне массового отравления школьников в городе Кропоткин, а также локальных акций протеста развивается нисходящий тренд для губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева (с 18-го на 20-е место). В контексте протестной кампании против строительства завода нитроцеллюлозы в городе Лермонтове покидает группу с сильным влиянием губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (с 50-го на 55-е место). Масштабный протестный митинг в Сыктывкаре оказался в числе факторов, повлиявших на ослабление позиций главы Республики Коми Сергея Гапликова (с 56-го на 69-е место).

Коммунальная авария в Новосибирске, несмотря на относительно оперативную реакцию губернатора Андрея Травникова, становится негативным информационным поводом для него (с 39-го на 49-е место).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в октябре Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 8,50 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,92 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 3 7,87 Беглов Александр Дмитриевич Губернатор города Санкт-Петербург 4 4 7,12 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 5 6 6,86 Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области 6 7 6,75 Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области 7 9 6,60 Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области 8 8 6,42 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 9 5 6,33 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 10 11 6,20 Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан 11 17 6,15 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 12 10 6,00 Хабиров Радий Фаритович Глава Республики Башкортостан 13 15 5,90 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края 14 14 5,86 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 15 13 5,83 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 16 16 5,75 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 17 12 5,70 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской республики 18 20 5,67 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 19 21 5,60 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 20 18 5,50 Сильное влияние Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 21 19 5,47 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 22 22 5,40 Лимаренко Валерий Игоревич Губернатор Сахалинской области 23 23 5,35 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 24 25 5,33 Текслер Алексей Леонидович Губернатор Челябинской области 25 24 5,28 Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края 26 26 5,22 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 27 27 5,20 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 28 32 5,17 Старовойт Роман Владимирович Губернатор Курской области 29 29 5,15 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 30 34 5,13 Артамонов Игорь Георгиевич Глава администрации Липецкой области 31 30 5,08 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 32 31 5,05 Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области 33 28 5,00 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 34 35 4,95 Развожаев Михаил Владимирович Врио Губернатора города Севастополя 35 41 4,91 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 36 40 4,89 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 37 37 4,85 Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области 38 36 4,83 Шумков Вадим Михайлович Губернатор Курганской области 39 33 4,80 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 40 38 4,77 Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области 41 43 4,70 Цивилёв Сергей Евгеньеви чГубернатор Кемеровской области 42 49 4,68 Чибис Андрей Владимирович Губернатор Мурманской области 43 42 4,63 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 44 45 4,60 Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края 45 48 4,55 Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) 46 47 4,51 Коков Казбек Валерьевич Глава Кабардино-Балкарской Республики 47 44 4,46 Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области 48 51 4,42 Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области 49 39 4,40 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 50 55 4,37 Среднее влияние Паслер Денис Владимирович Губернатор Оренбургской области 51 46 4,33 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 52 53 4,30 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 53 64 4,25 Цыбульский Александр Витальевич Глава администрации Ненецкого АО 54 58 4,22 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 55 50 4,17 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 56 52 4,12 Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края 57 57 4,07 Бабушкин Игорь Юрьевич Губернатор Астраханской области 58 54 4,03 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 59 63 4,00 Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области 60 68 3,90 Калиматов Махмуд-Али Макшарипович Глава Республики Ингушетия 61 66 3,85 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 62 67 3,83 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 63 65 3,75 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 64 59 3,66 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 65 62 3,62 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 66 60 3,55 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 67 71 3,50 Хорохордин Олег Леонидович Глава Республики Алтай 68 70 3,48 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 69 56 3,41 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 70 61 3,37 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 71 77 3,33 Хасиков Бату Сергеевич Глава Республики Калмыкия 72 81 3,30 Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области 73 73 3,28 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 74 72 3,22 Осипов Александр Михайлович Губернатор Забайкальского края 75 69 3,20 Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области 76 75 3,17 Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края 77 74 3,15 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия — Алания 78 80 3,12 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 79 76 3,05 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 80 84 3,00 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 81 79 2,95 Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия 82 78 2,83 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 83 82 2,75 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 84 83 2,70 Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области 85 85 2,67

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

АПЭК, 2019 г.