10 июля 2019 | Время чтения 10 мин

Переполненные мусорные полигоны и новые мусоросжигательные заводы, расположенные вблизи населенных пунктов, — одна из самых острых проблем Московской области на сегодняшний день. Ежедневно жители региона задаются одним и тем же вопросом: зачем им различные блага в виде высоких технологий, революционных достижений в медицине, прорывов в науке и т. д., если они и их дети не могут дышать чистым воздухом без примесей ядовитых веществ и пить живую, а не отравленную свалочными выбросами воду?

Александра Шилова, , 11:20 — REGNUM

Переполненные мусорные полигоны и новые мусоросжигательные заводы, расположенные вблизи населенных пунктов, — одна из самых острых проблем Московской области на сегодняшний день. Ежедневно жители региона задаются одним и тем же вопросом: зачем им различные блага в виде высоких технологий, революционных достижений в медицине, прорывов в науке и т. д., если они и их дети не могут дышать чистым воздухом без примесей ядовитых веществ и пить живую, а не отравленную свалочными выбросами воду? Специально для читателей мы подготовили подборку мест в Московской области, в которых люди живут бок о бок с горами мусора и отказываются с этим мириться.

Мусорный полигон Иван Шилов © ИА REGNUM

Полигон «Воловичи», Коломна

«Болит сердце, почки, резь от вони в горле, постоянный привкус металла во рту, моё здоровье на пределе», — так в сообществе «НЕТ свалке Коломна» отзывается о соседстве с мусорным полигоном ТКО «Воловичи» коломчанка Татьяна Борисова. С ней согласны многие жители городского округа. С 2017 года местные активисты ведут борьбу с местными же властями за чистую окружающую среду. В городе устраиваются одиночные пикеты и санкционированные митинги. Но даже законные акции протеста не всегда заканчиваются мирно. 31 января 2019 года против экоактивиста Вячеслава Егорова завели уголовное дело по статье 212.1 УК («Неоднократное нарушение порядка проведения публичного мероприятия»). Многие горожане уверены в невиновности экозащитника.

Мусорный полигон Дарья Драй © ИА REGNUM

Представители министерства экологии Московской области следят за настроениями посетителей тематических групп в социальных сетях и неизменно реагируют на каждую запись, правда, одними и теми же словами: «Напишите письмо, обратитесь к властям». Им отвечают: «Вы сами в городе вони не чувствуете? Обращения тоже пишете? Мы практически каждый вечер и ночь задыхаемся от свалочного газа. Вам это неизвестно?»

Полигон «Алексинский карьер», Клин

Жители Клина митингуют против расширения полигона ТКО «Алексинский карьер» на 40 га. Выбросы свалочного газа отравляют жителям воздух и, соответственно, и жизнь. «Алексинский карьер — могила для жителей Клина» — с такими плакатами взволнованные клинчане выходят на митинги и одиночные пикеты. Они боятся, что этот полигон после расширения может стать крупнейшим в Европе.

«Свалку нужно закрывать и рекультивировать, никакого строительства мусороперерабатывающих предприятий рядом с городом и поселками, школами, детскими садами, военным аэродромом. За такое количество нарушений уже нужно привлекать к уголовной ответственности», — пишет жительница Клина Татьяна Бахметьева в сообществе «Алексинский карьер».

Полигон «Лесная», Серпухов

Против полигона «Лесная» выступают жители Серпуховского городского округа. Последняя проверка Роспотребнадзора, результаты которой опубликованы на официальном сайте Генпрокуратуры РФ, выявила следующие нарушения: «Технологический процесс эксплуатации полигона ТБО не обеспечивает предотвращение загрязнения атмосферного воздуха (не осуществляется очистка выбросов от факельных установок), нерегулярно очищаются перехватывающие обводные каналы вокруг полигона (каналы с северной, восточной части полигона), для очистки поверхностного стока и дренажных вод (фильтрата) не построены локальные очистные сооружения, производственный лабораторный контроль атмосферного воздуха проводится с низкой периодичностью (1 раз в квартал); при этом результаты лабораторного контроля удовлетворительные, что не позволяет объективно оценить влияние полигона на состояние атмосферного воздуха».

Полигон ТБО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Жители рады вниманию Генпрокуратуры к экологической проблеме, но жалуются на слишком лояльную меру пресечения. «Логичнее было бы приостановить деятельность полигона до устранения нарушений, а нет, — мизерные штрафы и предписания, которые не будут исполнены, и за это тоже будут мизерные штрафы», — возмущается активистка Марина Алексеева в сообществе «Антиполигон Серпухов в».

Также местные жители митингуют против строительства нового полигона ТКО вблизи деревень Нижнее и Верхнее Шахлово. «Нет, свалка нам не нужна, наша жизнь и здоровье наших детей нам дороже», — пишет на странице серпуховского информагентства «Серпуховские вести» Галина Жмыхова.

Полигон «Храброво», Можайск

Недовольны соседством с мусором и жители Можайского городского округа. Полигон ТКО «Храброво» находится на 131-м км Минского шоссе, на территории бывшего Замошинского сельского поселения. На кону стоит здоровье жителей населённых пунктов, близлежащих к полигону, — это минимум шесть деревень. Жители жалуются на ужасный запах. «Вонь стоит жуткая, дышать нечем! Его [полигон] засыпают по краям, но это ничего не даёт, — вонь распространяется. Людей просто убивают! Там невозможно жить. Неужели нельзя открыть там, где поблизости нет деревень?» — сетует в группе «Из Можайска» Елена Кондрашова.

Ещё в 2017 году, когда после закрытия полигона «Кучино» в Балашихе подмосковный министр Александр Коган рассказал в эфире телекомпании RT, что некоторые региональные полигоны (в том числе и «Храброво») смогут принять часть московского мусора, глава Можайска высказал свои сомнения. «При нынешнем объёме вывоза мусора место на можайском полигоне «Храброво» закончится через полтора года», — сообщил Василий Овчинников «РИА Новости». И вот спустя 2 года место действительно закончилось. Местные жители жалуются на удушающий запах, а очевидцы фиксируют вереницы мусоровозов: «Машины едут на полигон не только из Подмосковья. Много машин с московскими номерами, да ещё с прицепами», — сообщила Лариса Гусева.

Полигон «Кучино», Балашиха

Известный на всю страну полигон «Кучино» был закрыт ещё два года назад, однако жители не стали дышать чистым воздухом. На рекультивируемой территории в настоящее время действует система дегазации из 55 скважин с подачей свалочного газа на высокотемпературный факел. Люди из близлежащих (а в ветреную погоду и дальних) населённых пунктов жалуются, что им нечем дышать. Воздух переполнен газом жуткой концентрации — пахнет одновременно гарью и помойкой. «Время 6 часов утра, южный ветер, микрорайон Гагарина (г. Балашиха) — свалочный газ. С вечера при юго-западном ветре была гарь», — пишет Виктория Зубарева в группе «ВКонтакте», и под её сообщением с десяток комментариев с такими же «симптомами».

Вид с полигона Кучино на жилой район Дарья Антонова © ИА REGNUM

Два МСЗ и несанкционированные свалки, Люберцы

Жители Люберец выступают против мусоросжигательных заводов. Дома в городе окружены сразу двумя МСЗ: МСЗ 4 в промзоне «Руднево» и заводом «Эколог». Горожане подписывают петиции, выходят на митинги и молят о закрытии предприятий. «Мусоросжигательные заводы вредят экологии и здоровью людей! Пора собирать мусор раздельно и отвозить на мусороперерабатывающие заводы», — пытается достучаться до властей Юлия Скуровская в сообществе «Движение ДОН. Московская область».

Помимо МСЗ Люберцы сталкиваются с несанкционированными свалками. «Вокруг куча застраиваемой территории, например Некрасовка — самый крупный одновременно застраиваемый район в Европе. Тысячи тонн мусора, остатков стройматериалов, камней, земли оказываются на дорогах окраин Люберец. Дорога на Дятловку, Томилино и др., все обочины в кучах строительного мусора. Сотни мусоровозов носятся как угорелые. Целые поля превращены в неорганизованные полигоны. На некоторых проблемных участках вдоль дорог стоят бетонные блоки, чтобы грузовики не смогли там остановиться», — пишет пользователь под ником SUNDECH на форуме «Яплакал».

Полигон «Ядрово», Волоколамск

У многих ещё жива в памяти ситуация, когда в марте 2018 года произошел выброс свалочного газа на полигоне «Ядрово» недалеко от Волоколамска, из-за чего пострадали дети. По разным сообщениям, от 30 до 100 детей обратились в местные больницы с подозрением на отравление свалочным газом. Митинг против мусорного полигона в Подмосковье собрал в апреле того же года несколько тысяч человек. Как обещал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин, полигон «Ядрово» в Волоколамске закроют в 2020 году, проект его рекультивации уже прошел этап общественных слушаний. А пока свалка продолжает функционировать, отравляя жизнь людей. «Почти каждую ночь чувствуется запах газа. Подышать этой вонью — значит, уже отравиться. Поэтому приходится прибегать к профилактике: на ночь окна плотно закрыты, самоклеящаяся лента и мокрые простыни на входную дверь и окна, воздухоочиститель на каждую ночь и постоянной прием лекарств, выводящих токсины. А это все деньги, и немалые! Кто нам их возместит?!» — сообщает Марина Старун в сообществе «Ядрово. Задыхаемся!!!».

Акция протеста против полигона Ядрово Дарья Антонова © ИА REGNUM

Полигон «Левобережный», Химки

На протяжении нескольких лет обсуждается и вопрос рекультивации полигона «Левобережный» в Химках. Это один из крупнейших полигонов твёрдых коммунальных отходов в Московской области с общей площадью 37 га. Он закрыт был в 2012 году, но за 40 лет работы на полигоне накопилось более девяти миллионов тонн отходов. Проект рекультивации откладывается из-за высоких рисков. Одна из проблем при вскрытии полигона — возможный выброс свалочного газа на находящиеся по соседству спальные районы.

Несмотря на то, что полигон «Левобережный» официально закрыт, местные жители часто замечают возгорания мусора по ночам. «05.06.2019 в 21:10 дым над свалкой (закрытой), видимо, не совсем закрыта», — опубликовала запись в сообществе «Левобережный (Химки)» горожанка под ником Мася Родная.

МСЗ в Хметьево и полигон в Поварово, Солнечногорск

29 января 2019 года министерство ЖКХ Московской области сообщило, что в Солнечногорском городском округе рассматривается возможность размещения мусоросжигательного завода в деревне Хметьево и мусорного полигона между деревнями Лыткино и Поварово. Жители решили не доводить ситуацию до социального взрыва и провели множество митингов и сходов. Собраны тысячи подписей, составлены десятки петиций против губительного решения, отправлены письма представителям власти от негодующих жителей близлежащих поселений.

Последняя акция протеста состоялась 5 июля на поле, над которым летают самолеты в «Шереметьево». Активисты выложили огромный протестный баннер с текстом «Я/Мы Шиес. Нет заводам смерти в Поварово и Хметьево!» До этого жители самой деревни Поварово обращались к президенту на «прямую линию», но до телеэфира так и не дошло: «Обращаемся к вам с требованием отменить строительство опасного для здоровья и жизни людей объекта БТО «Поварово», что, по сути, является очередным мусорным полигоном, размещённым на истоке реки Радомля, которая впадает в Клязьму. Строительство хотят устроить практически около жилых домов с нарушением санитарно-защитной зоны».

Трубы мусоросжигательного завода

МСЗ и полигон в деревне Свистягино, Воскресенск

«Думаете, что Свистягино далеко?» — так начинает своё сообщение в группе «д. Свистягино. Против МСЗ и полигона ТБО!» Алексей Холкин, собравший в своём сообществе людей, борющихся за право жить, а не выживать. Жители населенных пунктов Воскресенского, Раменского, Ступинского, Коломенского округов написали президенту РФ петицию против строительства мусоросжигательного завода в деревне Свистягино Воскресенского округа.

Далее Алексей Холкин поясняет, почему нельзя сочувствующим и поддерживающим акции протеста расслабляться: «Многие успокоились, так как даже не знают, где находится эта небольшая деревенька. Однако какие вещества образуются при сжигании мусора и каков радиус загрязнения заводом? Согласно опубликованной статье «Гринписа», радиус загрязнения составляет 24 километра. В этом случае в зону попадает не только весь город Воскресенск, но и ряд других населенных пунктов». От эксплуатации «мусорного крематория» пострадают оказавшиеся в шаговой доступности от него деревни и посёлки нескольких округов — Воскресенского, Коломенского, Раменского и Ступинского, а также большие дачные кооперативы.