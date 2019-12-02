2019 год вышел на финишную прямую, а к концу года принято подводить итоги. В Удмуртии эти 11 месяцев ознаменовались многими событиями, в том числе скандалом, связанным с закрытием одного из отделений Глазовского психоневрологического диспансера, попыткой ижевчанина продать иностранным спецслужбам секретные разработки военно-космической сферы и инициативой сделать для жителей Удмуртии День оружейника (19 сентября) дополнительным выходным.ИА REGNUM проанализировало, с какими же активами семья главы Удмуртии Александра Бречалова подошла к концу года.

Udmurt.ru Александр Бречалов

О Бречалове

Александр Бречалов занимает свой пост уже более двух лет. Он был назначен врио руководителя республики в апреле 2017 года, после скандального задержания Александра Соловьева. В сентябре того же года Бречалов был избран главой региона на выборах. Первый срок в этом качестве для него истекает в сентябре 2022 года, но покидать регион, судя по комментариям данным СМИ, он не планирует.

В официальной биографии 46-летнего Бречалова отмечается, что он родился в Адыгее, окончил высшее военное училище в Краснодаре. В начале своей карьеры работал в Чкаловском гарнизоне — авиадивизии особого назначения. С 1996 года началась его бизнес-карьера. До июня 2013 года Бречалов занимал различные должности в «Альфа Банке», «Юниаструм Банке» (входил в совет директоров с 2007 по 2014 год), три года был гендиректором ООО «Юниаструм Консалтинг» и порядка семи лет президентом ООО «ВБО Консалт». С декабря 2005 года Бречалов был руководителем краснодарского отделения «Опоры России». В апреле 2009 года учредил медиа-холдинг «Опора-Кредит». В ноябре 2012 года стал президентом «Опоры России» (пост занимал два года), а через год вошёл в штаб Общероссийского Народного фронта (ОНФ). В августе 2013 года вошёл в Совет директоров ЭКСАР — агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.

Помимо этого, с 2014 года Бречалов входил в совет директоров Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Также в разные годы он был секретарём Общественной палаты РФ, членом совета президента РФ по противодействию коррупции и совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, а с июня 2016 года членом наблюдательного совета общества «Знание».

Udmurt.ru Александр Бречалов

Активы и связи Бречалова

По итогам 2018 года Александр Бречалов задекларировал доход 4 539 855 рублей, по итогам 2017 года — 34 081 285 рублей (с учётом суммы от продажи недвижимости) и 4 629 431 рубль — по итогам 2016 года. За 2017 год из собственности Бречалова исчезли участок площадью 3872 кв. м под здание склада, административное здание площадью 375,9 кв. м и здание производственного назначения площадью 259,3 кв.м. В его собственности осталась половина квартиры площадью 149,5 кв. м в Московской области.

Долей в коммерческих компаниях у Бречалова нет. По данным ЕГРЮЛ, в апреле 2009 года он совместно с «Опорой России» создал в Москве ООО «Опора-Кредит» с уставным капиталом 31,5 млн рублей. В декабре 2016 года компания была ликвидирована. Помимо этого, в ноябре 2010 года Бречалов совместно с Сергеем Полюбиным учредил в Краснодаре ООО «Сберегательный ломбард». Уставный капитал компании составлял 2 млн рублей. В марте 2015 года компания была ликвидирована. У Полюбина были также доли в двух кубанских компаниях — ООО «Кубаньпродторг» (Туапсе) и ООО «Кубанская торговая компания» (Туапсинский район). Обе компании на сегодня ликвидированы.

С марта 2017 года Бречалов вышел из состава участников ООО «Консалтинговая компания «Корпоративные решения» (входил в состав с июля 2016 года). Компания создана в марте 2008 года, на сегодня единственный участник с долей 9% — международная коммерческая компания «Дрэйвер Лимитед» (Сейшелы), остальная часть — собственная доля компании. Директор ООО — Гулом Содиков.

Об активах семьи

В декларации Александра Бречалова доходы его супруги с 2016 по 2018 год имели следующие параметры: 4 708 248 рублей, 4 889 592 рубля (с учётом суммы от продажи недвижимого имущества) и 3 950 252 рубля (с учётом иных доходов).

В июле 2019 года Елена Бречалова дала одно из немногих своих интервью, отметив, что не хочет быть публичной. Из этого же интервью Susanin. news стало известно, что она «часто приезжает в Ижевск», то есть можно сделать вывод, что постоянно она там не живёт, что и неудивительно — бизнес первой леди Удмуртии плотно связан с Кубанью.

По данным ЕГРЮЛ, у Елены Бречаловой, чьи данные совпадают с данными первой леди Удмуртии, имеются доли в четырёх компаниях, две из которых — частные образовательные учреждения дополнительного образования. Три компании зарегистрированы в Краснодарском крае, одна — в Московской области. Ещё одно юрлицо, где Елена Бречалова была в составе учредителей, ликвидировано. Речь идёт о московском ЗАО «Консалтинговая группа «Пеликан». Оно было учреждено в апреле 2005 года, а ликвидировано в сентябре 2016 года. Среди соучредителей также Сергей Щебак и Алексей Леонов (гендиректор строительного ООО «Эко Хауз Центр»).

С ноября 2017 года Бречалова также вышла из состава участников компании «Территория бизнеса» (Москва, учреждено в 2015 году для предоставления вспомогательных услуг для бизнеса). По данным из открытых источников, компания является исполнителем по шести госконтрактам, в том числе тех, где вторая сторона — банки с госучастием.

Udmurt.ru Александр и Елена Бречаловы

Елене Бречаловой в Подмосковье принадлежит часть ресторанной компании — ООО «Смарт Фуд». Она учреждена в городе Старая Купавна Московской области в феврале 2017 года совместно с Юлией Егоровой. Директор — Андрей Егоров. Егорова также является директором и владельцем двух московских компаний — «Прайм Аудит» и «ВБО Аудит».

В активе Бречаловой три юрлица, связанных с системой дополнительного образования Краснодара. Два из них имеют одинаковое название — частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Право и дело». В обоих второй соучредитель и директор — Николай Резников. Одно юрлицо создано в сентябре 2005 года, а второе — в январе 2011 года. Старейшее из двух юрлиц входит в состав учрежденного в июне 2017 года краснодарского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности федерального координационного центра руководителей охранных структур (РООР ФКЦ «Краснодар»). Основным учредителем головного объединения является Ассоциация «КЦ РОСС» — крупнейшее корпоративное объединение частных охранных организаций России.

Также учебный центр, учреждённый Бречаловой, был соучредителем некоммерческого партнёрства негосударственных охранных структур Краснодарского края «Согласие». В создании которого также участвовал Леонид Балакирев (директор ликвидированного на сегодня учебного центра главного управления внутренних дел по Краснодарскому краю). На сегодня «Согласие» также ликвидировано.

Последний актив Елены Бречаловой также имеет отношение к сфере дополнительного образования — ООО «Семь-я». Компания создана в ноябре 1992 года совместно с Николаем Резниковым (директор) и Натальей Мюррей.

Николай Резников, который возглавляет три актива Бречаловой, — собственник долей в ООО частное охранное предприятие «Аргумент» (создано в 2015 году в Краснодаре) и ООО «Специализированный магазин «Охотник и рыболов» (создано в 1999 году). Резников также директор частного образовательного учреждения дополнительного образования «Телохранитель», участвовавшего в создании партнёрства «Согласие».

Kremlin.ru Ольга Васильева

К слову, Александр Бречалов на сегодня по-прежнему остаётся членом наблюдательного совета общества «Знание», в состав которого также входит министр просвещения РФ (бывший министр образования и науки) Ольга Васильева. А глава общества «Знание» — член Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, созданного нацсоветом при президенте РФ по профессиональным квалификациям. Среди функций совета, созданного в сентябре 2019 года, в том числе «организация профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ».