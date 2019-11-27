Ижевск, , 10:13 — REGNUM В Удмуртии жителя Ижевска подозревают в попытке продажи иностранным спецслужбам секретных разработок военно-космической сферы.

Как пишет «Коммерсант», ижевчанин пытался установить контакт с иностранным государством. Правоохранители полагают, что у горожанина ранее был доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и он хотел продать секретные разработки, касающиеся военно-космической сферы.

Сообщается, что мужчина планировал создать в республике организацию для поиска секретной информации с последующей продажей данных сведений.

Ижевчанину объявлено официальное предостережение, так как до государственной измены ситуация не дошла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащего Южного военного округа задержали сотрудники ФСБ в Ростовской области. Его подозревают в шпионаже в пользу Украины.

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