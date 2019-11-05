Ижевск, , 23:43 — REGNUM Судя по всему, глава Удмуртии Александр Бречалов не планирует покидать республику после того, как истечет его пятилетний срок на посту руководителя региона. Вопрос обсуждался на встрече с представителями СМИ республики.

Александр Бречалов Udmurt.ru

«Все думают, что сейчас он пошумит, погенерит, а потом Москва и правительство его затянут», — отметил глава республики.

У Бречалова вызывает недоумение обсуждение планов лишь до 2022 года.

«У меня ориентиры — 2027, и так или иначе для команды — 2030», — цитирует главу региона «Коммерсантъ-Ижевск».

Напомним, в мае 2019 года Бречалов уже комментировал планы по истечение первого срока в должности руководителя Удмуртии. Он говорил, что об этом не думает, но вызов, который сейчас есть, ему нравится.

«Хочется увидеть бюджет — пусть там будет хоть 1 млн рублей, но это будет чистый профицит. Что будет в 2022 году — мы поставили очень амбициозные задачи, если мы их не выполним, то команда должна покинуть республику. Это однозначно», — уверен Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, Бречалов был назначен на пост главы республики в статусе временно исполняющего обязанности 4 апреля 2017 года сразу же после задержания бывшего руководителя региона Александра Соловьева. В сентябре 2017 года состоялись досрочные выборы главы Удмуртии, в которых Бречалов одержал победу. Первый срок в качестве главы республики для действующего главы истекает в сентябре 2022 года.