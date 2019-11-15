Ижевск, , 22:12 — REGNUM Для жителей Удмуртии День оружейника, который празднуется в России 19 сентября, может стать выходным. С соответствующим предложением обратился к премьер-министру республики Ярославу Семенову глава Федерации профсоюзов Сергей Шерстобит.

Представитель профсоюзной организации отметил, что в Татарии и Башкирии есть отдельные от всей страны республиканские праздники, которые имеют статус выходного дня, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск». Регионы отмечают дни создания республик.

Как сообщало ИА REGNUM, День оружейника России отмечается с 2012 года. В 2010 году во время поездки в Удмуртию Владимир Путин, который тогда занимал пост премьер-министра, посетил оборонный завод «Ижмаш». К нему обратился знаменитый на весь мир конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников и попросил учредить День оружейника. Официально праздник учрежден указом президента России Дмитрия Медведева от 3 декабря 2011 года. В этот день чествуют работников предприятий оборонной промышленности, всех тех, кто имеет отношение к производству любых видов вооружения.